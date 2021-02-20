|Саутгемптон
|1:1
|Челси
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1 : 1
завершен
20 февраля 2021, 15:30
суббота
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Стадион Сент-Мэри
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Минамино Такуми
ассистент Редмонд Натан
|1:0
|33’
|54’
|1:1(П)
|Маунт Мэйсон
|80’
|Алонсо Маркос
|МакКарти Алекс
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Хадсон-Одои Каллум
|Абрахам Тэмми
|Телла Натан
|Минамино Такуми
|76’
|76’
|Зиеш Хаким
|Хадсон-Одои Каллум
|76’
|Жоржиньо
|Ковачич Матео
|Че Адамс
|Ингс Дэнни
|85’
|Нлундулу Дэн
|Редмонд Натан
|90+4’
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|4
|Удары по воротам
|9
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|1
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|4
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|29%
|Владение мячом
|71%
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|2
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|1
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Сегодня лично мне понравились Канте и Маунт..
Не пойму - чем больше Алонсо нравится Тухелю, чем Чилуэлл..
Больше не понравился никто - особенно линейный с запоздалыми офсайдами..))
Сегодня лично мне понравились Канте и Маунт..
Не пойму - чем больше Алонсо нравится Тухелю, чем Чилуэлл..
Больше не понравился никто - особенно линейный с запоздалыми офсайдами..))
Но не очень понял, почему Одои заменили. Травму что ли получил?
Гол Минамино на паузе шикарный получился. Положил нащего кэпа на пятую точку)
Ну да ладно. Перед Атлетико попридержались.
Удачи в матчах ЛЧ!
Но не очень понял, почему Одои заменили. Травму что ли получил?
Гол Минамино на паузе шикарный получился. Положил нащего кэпа на пятую точку)
Ну да ладно. Перед Атлетико попридержались.
Удачи в матчах ЛЧ!