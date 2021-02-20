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Саутгемптон - Челси
Бернли - Вест Бромвич
Ливерпуль - Эвертон
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон против Челси

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Мелбет 5.32 3.82 1.72
Лига ставок 4.60 3.85 1.84
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    33' (1:0) Минамино Такуми (19) (Редмонд Натан (11))
     
    76' Минамино Такуми (19) уходит с поля, Телла Натан (23) вышел на поле
     
    85' Ингс Дэнни (9) уходит с поля, Че Адамс (10) вышел на поле
     
    2
    90+2' МакКарти Алекс (1)
    90+4' Редмонд Натан (11) уходит с поля, Нлундулу Дэн (40) вышел на поле
     
    46' Абрахам Тэмми (9) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
     
    54' (1:1) Маунт Мэйсон (19)
     
    2
    76' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
    76' Ковачич Матео (17) уходит с поля, Жоржиньо (5) вышел на поле
     
    80' Алонсо Маркос (3)
    Голы
    Минамино Такуми
    ассистент Редмонд Натан     		1:0 33’
    54’ 1:1(П) Маунт Мэйсон
    Наказания
    80’ Алонсо Маркос
    МакКарти Алекс 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Хадсон-Одои Каллум Абрахам Тэмми
    Телла Натан Минамино Такуми 76’
    76’ Зиеш Хаким Хадсон-Одои Каллум
    76’ Жоржиньо Ковачич Матео
    Че Адамс Ингс Дэнни 85’
    Нлундулу Дэн Редмонд Натан 90+4’
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 9
    		1 Удары в створ 3
    		10 Фолы 10
    		3 Угловые 6
    		0 Офсайды 4
    		29% Владение мячом 71%
    		2 Cэйвы 0
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    311
    311
    20 февраля в 20:30
    С такой игрой Атлетико о Челси ноги вытрет!)
    azkan
    azkan
    20 февраля в 19:07
    Не видел игру. Но судья по хайлайтсам и комментариям блеклая получилась игра у Челси.
    Но не очень понял, почему Одои заменили. Травму что ли получил?
    Гол Минамино на паузе шикарный получился. Положил нащего кэпа на пятую точку)
    Ну да ладно. Перед Атлетико попридержались.
    Удачи в матчах ЛЧ!
    DXTK
    DXTK
    20 февраля в 19:04
    саут должен был побеждать, абрам видимо занес в перерыве, чтобы они отскочили и назначение тухлого оправдать. без поражений типа.....

    PS а так Саут наконец прервал серию из поражений, но заслуживал большего чем ничья.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    20 февраля в 19:03
    Такуми молодца. Скаузеры (Минамино, Ингс) тащат святых
    протон1
    протон1
    20 февраля в 17:53
      протон1
      протон1
      20 февраля в 17:52
      я думал челси уверено обыграет.
      протон1
      протон1
      20 февраля в 17:51
      жаль. челси могли продвинуться . эх.
      нечитайло
      нечитайло
      20 февраля в 17:38
      Неожиданно отскок
      Таганский
      Таганский ответ Сантус (раскрыть)
      20 февраля в 17:34
      Канте, скорее всего, еще не отлыгал до конца, не пришел в себя..
      А надежда только на воспитанников - Маунт, Хадсон, Гилмор.. и т.д..
      Думаю, как-то так..
      lobsterdam
      lobsterdam
      20 февраля в 17:31
      Должны, потому и отобрали...
      Сантус
      Сантус ответ Таганский (раскрыть)
      20 февраля в 17:31
      Канте особенно в первой половине напоминал себя прежнего,потом захекался...)Состав у Челси только номинально(по деньгам)сильный.Но все жуткие профи..)Ноль эмоций при любых раскладах-ничего личного,просто бизнес.Я даже не знаю кто из них сделает КОМАНДУ.
      Таганский
      Таганский
      20 февраля в 17:27
      Не наиграл сегодня Челси на победу..
      Сегодня лично мне понравились Канте и Маунт..
      Не пойму - чем больше Алонсо нравится Тухелю, чем Чилуэлл..
      Больше не понравился никто - особенно линейный с запоздалыми офсайдами..))
      Сантус
      Сантус
      20 февраля в 17:27
      Игра блеклая.По сути очко приобрели,а не два потеряли...
      dimagas2
      dimagas2
      20 февраля в 17:26
      Игра почти без опасности,ничья логична.Ударов мало,моментов мало,голов мало))
      dimagas2
      dimagas2
      20 февраля в 17:23
      ну все теперь тока саут могет забить за 40 сек до конца.
      Сантус
      Сантус
      20 февраля в 17:23
      Желания выгрызть победу не вижу...
      dimagas2
      dimagas2 ответ Таганский (раскрыть)
      20 февраля в 17:16
      Таких как Дрогба уже нет в природе.Все в истаграмме и тд .
      Сантус
      Сантус ответ Таганский (раскрыть)
      20 февраля в 17:15
      Привет.Да за Вернера вон тоже говорили,схватили....и что мы имеем?Гембель.Старание есть-голов нет..
      Таганский
      Таганский ответ Сантус (раскрыть)
      20 февраля в 17:13
      Там что-то за норвежское дарование Холанда поговаривают, может будущий Дрогба появится??
      Привет, Олежек!!
      Сантус
      Сантус
      20 февраля в 17:04
      Ну что за тупость с офсайдами?Почему не свистеть сразу!!!?
      juvenale
      juvenale
      20 февраля в 17:00
      снова пенка
      Сантус
      Сантус
      20 февраля в 16:46
      Как же я скучаю за здоровой наглостью Дрогба и даже скотского Косты...)
      dimagas2
      dimagas2
      20 февраля в 16:44
      Маунт заработал и забил.Ингс не знаю почему он аж в штрафном оказался и довольно грубо завалил Мейсона.
      Сантус
      Сантус
      20 февраля в 16:44
      Ну,уже что то..
      Таганский
      Таганский
      20 февраля в 16:39
      Все-таки бесит нововведение с определением офсайда - пол-тайма прошло, и на тебе, зажигается флажок..
      Тупо выглядит..
      Сантус
      Сантус
      20 февраля в 16:39
      Линейный судья конечно....спустя три минуты офсайд...
      dimagas2
      dimagas2
      20 февраля в 16:20
      второй тайм покажет есть ли план Б у тухлого.
      Мысыктар
      Мысыктар
      20 февраля в 16:14
      мда денег потратили больше всех,играет только вернер и то как играет))находимся в 4ке(
      DXTK
      DXTK
      20 февраля в 16:10, ред.
      надо прервать печальную статистику))))
      Сантус
      Сантус
      20 февраля в 16:07
      Поймали...Сейчас сядут назад и Челси будет стучаться головой в стену...
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