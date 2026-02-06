Минспорта Курской области будет курировать академию «Авангард»

1770398306

вчера, 20:18

Футбольная академия «Авангард» выведена из состава клуба и теперь работает как областная спортивная школа под контролем регионального Минспорта Курской области. Об этом заявил губернатор Александр Хинштейн в Telegram. Реорганизация спасла академию от закрытия из-за долгов в 24 млн рублей, погашенных в феврале 2025 года из резервного фонда области.

Благодаря реформе около 600 детей продолжат занятия без сборов с родителей — всё финансируется из бюджета: экипировка, инфраструктура и соревнования. Родители поддержали идею после встреч, организованных по поручению Хинштейна, что не повлияло на тренировки. В ближайшее время воспитанников и тренеров переведут в новую школу.

Губернатор отметил, что академия остаётся главной кузницей кадров для «Авангарда» и одной из лучших в Центральном Черноземье. «Решения обеспечат нам ещё немало побед», — заключил Хинштейн.