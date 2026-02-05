ФИФА сообщила, что клубы установили рекорд по числу зимних трансферов

1770318732

вчера, 22:12

Футбольные клубы мира побили зимний трансферный рекорд по количеству сделок, но общие расходы снизились по сравнению с прошлогодним максимумом, сообщила ФИФА в четверг.

В январе 2026 года число трансферов выросло на 3% по сравнению с предыдущим рекордом — свыше 5900 международных сделок.

Общие траты превысили $1,9 млрд, однако это на 18% меньше рекорда января 2025 года ($2,35 млрд).

Английские клубы лидируют с $363 млн — они показали спад в тратах с $623 млн в 2025-м. На втором месте идут итальянские команды ($283 млн).

Бразильские клубы впервые вошли в тройку лидеров по расходам — $180 млн, из которых $49 млн пришлись на трансфер Лукаса Пакета из «Вест Хэма» в «Фламенго».

Саудовские клубы, занимавшие 4‑е место в прошлом году ($213 млн), опустились на 6‑е со $101 млн.

Французские команды, как и год назад, лидируют по трансферному доходу — $218 млн против $373 млн в январе 2025‑го, опережая итальянцев, бразильцев, англичан и испанцев.