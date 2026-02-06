Фанаты «Аль-Насра» поддержали Роналду
1770404462
Болельщики «Аль-Насра» устроили акцию в поддержку форварда во время игры чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада». На 7‑й минуте матча они подняли баннеры с его именем и номером.
Роналду не принимает участие в игре с «Аль-Иттихадом» из-за конфликта с руководством клуба. Португалец пропускает уже второй матч подряд.
А команда и без дырявого побеждает, вот и возникает вопрос, а зачем он нужен?
Почему Аль-Насра никого не купила? Так она на дырявого гея-нарцисса все деньги истратила.
Надо погнать его прочь, купить за эти деньги реально игроков, а не как этот фантик.
