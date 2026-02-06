Top.Mail.Ru
Фанаты «Аль-Насра» поддержали Роналду

вчера, 22:01
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-ИттихадМатч завершен

Болельщики «Аль-Насра» устроили акцию в поддержку форварда Криштиану Роналду во время игры чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада». На 7‑й минуте матча они подняли баннеры с его именем и номером.

Роналду не принимает участие в игре с «Аль-Иттихадом» из-за конфликта с руководством клуба. Португалец пропускает уже второй матч подряд.

Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:42
Акцию "поддержки" проплатил сам петушара, оплатил, отпечатал и велел раздать на трибуне.
А команда и без дырявого побеждает, вот и возникает вопрос, а зачем он нужен?
Почему Аль-Насра никого не купила? Так она на дырявого гея-нарцисса все деньги истратила.
Надо погнать его прочь, купить за эти деньги реально игроков, а не как этот фантик.
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:06
...привет Бро! А вот Быки то наши с Газпромом как то справляются!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:28
Фанаты на стороне Роналду потому что они понемают что он хочет как лучше для клуба. Всех лучших игроков скупает Хиляль конечно с ним не возможно конкурировать он так будет вечный чемпеон!!
shlomo
shlomo
вчера в 22:07
Против руководства не нужно переть буром... может все печально закончится.....
Гость
