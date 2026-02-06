Главный тренер сборной Марокко Реграги подал в отставку

1770394043

вчера, 19:07

Главный тренер сборной Марокко подал в отставку после поражения от Сенегала в финале Кубка африканских наций.

По данным Foot Mercato, он обратился с этим предложением к совету Марокканской футбольной федерации. Несмотря на приближающийся чемпионат мира, «уставший» специалист готов уйти с поста.

Федерация, однако, может отклонить отставку и оставить Реграги у руля до летнего мундиаля. Хотя он чувствует ответственность за проигранный финал, его отношения с руководством остаются крепкими, и при необходимости он продолжит работу.