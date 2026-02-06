Top.Mail.Ru
Главный тренер сборной Марокко Реграги подал в отставку

вчера, 19:07

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подал в отставку после поражения от Сенегала в финале Кубка африканских наций.

По данным Foot Mercato, он обратился с этим предложением к совету Марокканской футбольной федерации. Несмотря на приближающийся чемпионат мира, «уставший» специалист готов уйти с поста.

Федерация, однако, может отклонить отставку и оставить Реграги у руля до летнего мундиаля. Хотя он чувствует ответственность за проигранный финал, его отношения с руководством остаются крепкими, и при необходимости он продолжит работу.

Alex_67
Alex_67
вчера в 22:18
Из него делают крайнего, как ему поступить? Тренер сделал свой выбор. Имеет право...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:07
Думаю, стоит доверить сборную тренеру Марокко: да, проиграли, но дошли до финала; также с ним на прошедшем мундиале приняли участие в рекордной для своей страны стадии. И тут резонный вопрос: «А сможет ли кто-то дать более достойный результат?»
r8723urweucu
r8723urweucu
вчера в 21:06
За такие успехи в большинстве стран он был бы героем
shur
shur
вчера в 20:10
...и настал Рагнарёк для Реграги ......!!!
BENFICA
BENFICA
вчера в 20:09
Совесть видимо замучила!
shur
shur
вчера в 20:04
...а Брагим цветёт и пахнет...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:52
Поражения нужны чтоб знать цену побед. Тренер неправ. Скоро ЧМ. После чемпионата мира можно было
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:29
Приветствую. Оба приза прибыли, можно забрать завтра или позднее (вышлем код когда он появиться для получения завтра).
shlomo
shlomo
вчера в 19:23
О как... наверное нужно федерации его уговорить статься...
Гость
