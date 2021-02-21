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Вест Хэм - Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм против Тоттенхэм

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    5' (1:0) Антонио Мичейл (30)
     
    47' (2:0) Лингард Джесси (11) (Форнальс Пабло (18))
     
    56' Соучек Томаш (28)
     
    62' Диоп Исса (23)
     
    65' Боуэн Джаррод (20) уходит с поля, Бенрахма Мохамед (9) вышел на поле
     
    69' Антонио Мичейл (30)
     
    72' Форнальс Пабло (18)
     
    82' Форнальс Пабло (18) уходит с поля, Джонсон Бенжамин (31) вышел на поле
     
    90+4' Лингард Джесси (11) уходит с поля, Нобл Марк (16) вышел на поле
     
    36' Ламела Эрик (11)
     
    42' Хейбьерг Пьер-Эмиль (5)
     
    44' Регилон (3)
     
    2
    46' Ламела Эрик (11) уходит с поля, Бэйл Гарет (9) вышел на поле
    46' Танганга Джафет (25) уходит с поля, Доэрти Мэтт (2) вышел на поле
     
    64' (2:1) Моура Лукас (27) (Бэйл Гарет (9))
     
    77' Регилон (3) уходит с поля, Алли Деле (20) вышел на поле
    Голы
    Антонио Мичейл 1:0 5’
    Лингард Джесси
    ассистент Форнальс Пабло     		2:0 47’
    64’ 2:1 Моура Лукас
    ассистент Бэйл Гарет
    Наказания
    36’ Ламела Эрик
    42’ Хейбьерг Пьер-Эмиль
    44’ Регилон
    Соучек Томаш 56’
    Диоп Исса 62’
    Антонио Мичейл 69’
    Форнальс Пабло 72’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Бэйл Гарет Ламела Эрик
    46’ Доэрти Мэтт Танганга Джафет
    Бенрахма Мохамед Боуэн Джаррод 65’
    77’ Алли Деле Регилон
    Джонсон Бенжамин Форнальс Пабло 82’
    Нобл Марк Лингард Джесси 90+4’
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 20
    		4 Удары в створ 4
    		14 Фолы 7
    		5 Угловые 7
    		1 Офсайды 0
    		31% Владение мячом 69%
    		3 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    22 февраля в 09:33
    Похоже, это очередной приговор для жозины.
    112910415
    112910415
    22 февраля в 06:11
    что теперь скажет великий тренер ?
    Zloi iron
    Zloi iron
    21 февраля в 23:22
    Петухи в наглую сливают Маур!!!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    21 февраля в 19:23
    Неужели Маура вот так вот сливают шпоры? Все может быть! Но я ни за что не поверю в то, что можно подряд столько раз проигрывать.!
    azkan
    azkan ответ BDA8181 (раскрыть)
    21 февраля в 18:45
    Как вы сами говорили - не на долго. Смотрел отрывками и эти отрывки были не такими перспективными для ВХЮ.
    Иногда так можно словить волну удачи, что можно и чемпионом стать)
    матос
    матос
    21 февраля в 18:10
    Ничья была бы более справедливым итогом , но ......
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ ответ Pervomaez (раскрыть)
    21 февраля в 18:06
    Ни этот ни придедушие ни скорее всего будущие. Так уж сложилось.
    DXTK
    DXTK
    21 февраля в 17:50
    Жозе уже готовиться к отступным)))))), но говорят Моура не уволят даже если будут 20ми вроде дикая неустойка за разрыв контракта лучше мучиться чем платить Леви.

    PS Лучшая команда из худших снова проиграла, )))))
    DXTK
    DXTK
    21 февраля в 17:42
    Хороший итог кто знает может вест хэм в четверке окажеться......Мойес Верим!!!

    PS Лингард разыгрался хорошее усиление
    dzvinka
    dzvinka
    21 февраля в 17:40
    моур всю неделю планировал и тренировал тактику на матч - выйти и поставить автобус и ждать ошибки соперника.
    Начинается игра, 5-я минута, Антонио забивает и ВХ ставит автобус... б***ь)))
    1bear
    1bear
    21 февраля в 17:37
    ...а что нам скажет Жук Моур ???
    BDA8181
    BDA8181 ответ Сантус (раскрыть)
    21 февраля в 17:08
    хоть и ненадолго, за то как красиво)))не одного клуба больше нет в четвёрке из Лондона)) Уже даже на принтере распичатал и повесил на стенке турнирную таблицу)))))
    BDA8181
    BDA8181 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    21 февраля в 17:06
    не сглазте,пока у него пруха. Сам не ожидал .))
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    21 февраля в 17:05
    У Вест Хэма появился свой Бруну Фернандеш в лице великого Лингардиньо
    Сантус
    Сантус ответ BDA8181 (раскрыть)
    21 февраля в 17:05
    Лучше сделать селфи на её фоне,это ненадолго..)
    BDA8181
    BDA8181 ответ Сантус (раскрыть)
    21 февраля в 17:04
    ну когда то должно быть счастье и на нашей улице))
    BDA8181
    BDA8181
    21 февраля в 17:04
    Могу сказать одно сейчас)))Я лично болдею от просмотра на турнирную таблицу)) В кое веке мы на четвёртом месте пока что идём)))Красота)))
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    21 февраля в 17:02
    ₽ ушёл как дети в школу.
    sihafazatron
    sihafazatron
    21 февраля в 17:01
    когда лингардиньо забил, комментатор матч тв чуть не *ончил)))
    по игре ттх не заслужил поражения
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    21 февраля в 17:01
    Тот редкий случай, когда за 2-й тайм не стыдно!
    Pervomaez
    Pervomaez
    21 февраля в 17:00, ред.
    Этот состав тоттенхэма ни чего не выиграет никогда хто бы их не тренировал.
    Сантус
    Сантус ответ ст_прапорщик (раскрыть)
    21 февраля в 16:58
    Дай денег,будет аут...))Он не против..)
    allemz
    allemz ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    21 февраля в 16:58
    Так он сам признавался, что мало уделял времени футболу из-за тяжелой болезни матери, ему пришлось заботиться о своем младшем брате Джаспере 14 лет и 11-летней сестре Дейзи-Бу. Посещал школьные родительские вечера и уделял огромное внимание благополучию своих брата и сестры.
    А сейчас вроде как всё понемногу налаживается))
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    21 февраля в 16:58
    Знаменитый "второй сезон" хосе в самом разгаре !
    BDA8181
    BDA8181
    21 февраля в 16:57
    С победой ВХЮ. Но Скажем честно, в конце могли не только сравнять счёт шпоры ,но и выиграть. Всем удачи.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    21 февраля в 16:57
    Не отскочили... Пичальбеда!!! Жозик аут!
    lobsterdam
    lobsterdam
    21 февраля в 16:55
    лавочник Джесси здорово усилил ВХЮ.
    Сантус
    Сантус
    21 февраля в 16:52
    Прёт молоткам бешенно..)
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    21 февраля в 16:52
    Как не залетело?????
    allemz
    allemz
    21 февраля в 16:52
    Золотой мяч прям таки сам просится в руки Джесси-Месси))
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