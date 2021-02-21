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2 : 1
завершен
21 февраля 2021, 15:00
воскресенье
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Стадион Лондон Стэдиум
|Антонио Мичейл
|1:0
|5’
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Лингард Джесси
ассистент Форнальс Пабло
|2:0
|47’
|64’
|2:1
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Моура Лукас
ассистент Бэйл Гарет
|36’
|Ламела Эрик
|42’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|44’
|Регилон
|Соучек Томаш
|56’
|Диоп Исса
|62’
|Антонио Мичейл
|69’
|Форнальс Пабло
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Бэйл Гарет
|Ламела Эрик
|46’
|Доэрти Мэтт
|Танганга Джафет
|Бенрахма Мохамед
|Боуэн Джаррод
|65’
|77’
|Алли Деле
|Регилон
|Джонсон Бенжамин
|Форнальс Пабло
|82’
|Нобл Марк
|Лингард Джесси
|90+4’
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|4
|Удары по воротам
|20
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|4
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|7
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|5
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|0
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|3
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|3
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Иногда так можно словить волну удачи, что можно и чемпионом стать)
Иногда так можно словить волну удачи, что можно и чемпионом стать)
PS Лучшая команда из худших снова проиграла, )))))
PS Лучшая команда из худших снова проиграла, )))))
PS Лингард разыгрался хорошее усиление
PS Лингард разыгрался хорошее усиление
Начинается игра, 5-я минута, Антонио забивает и ВХ ставит автобус... б***ь)))
Начинается игра, 5-я минута, Антонио забивает и ВХ ставит автобус... б***ь)))
по игре ттх не заслужил поражения
по игре ттх не заслужил поражения
А сейчас вроде как всё понемногу налаживается))
А сейчас вроде как всё понемногу налаживается))