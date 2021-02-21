В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

З 3 Регилон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 77

З 6 Санчес Давинсон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 69 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 96

З 25 Танганга Джафет Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

З 15 Дайер Эрик Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 83 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 96

П 11 Ламела Эрик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

П 27 Моура Лукас Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 96

П 28 Н'Домбеле Тангай Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 96

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 101 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 96

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 96

П 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 4 Алдервейрелд Тоби

З 2 Доэрти Мэтт Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 51

З 33 Дэвис Бен

П 20 Алли Деле Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 19

П 17 Сиссоко Мусса

П 8 Уинкс Харри

Н 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 51

Н 45 Винисиус

Пропускают