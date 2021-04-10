|Кристал Пэлас
|1:4
|Челси
|
1 : 4
завершен
10 апреля 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 121.8 - 454
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 1.8
Средний возраст: 29.5 - 25.3
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Селхарст Парк
|8’
|0:1
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Хаверц Кай
ассистент Хадсон-Одои Каллум
|10’
|0:2
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Пулишич Кристиан
ассистент Хаверц Кай
|30’
|0:3
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Зума Курт
ассистент Маунт Мэйсон
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Бентеке Кристиан
ассистент Шлупп Джеффри
|1:3
|63’
|78’
|1:4
|Пулишич Кристиан
|Куяте Шейху
|29’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Шлупп Джеффри
|Эзе Эберечи
|59’
|МакКарти Джеймс
|Ридевальд Хайро
|59’
|61’
|Канте Нголо
|Жоржиньо
|Таунсенд Эндрос
|Айю Жордан
|76’
|76’
|Джеймс Рис
|Хадсон-Одои Каллум
|83’
|Зиеш Хаким
|Ковачич Матео
|
|1
|Удары по воротам
|23
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|1
|Удары в створ
|10
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|7
|Фолы
|13
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|0
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|2
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|5
|Cэйвы
|0
|
|
|1
|Предупреждения
|0
|
Можно сказать что реабилитировались за игру с ВБА.
Тухель немного ротировал состав и все получилось. Даже при четырех забитых скажу, что с реализацией все еще есть проблемы.
Но главное начали забивать те кому это по должности положено. Дубль Пулишича и гол Хаверца как девятки обнадеживает.
Хрустальные ничего не смогли противопоставить против напора Челси. Бентеке вообще не было видно и слышно, кроме забитого гола. Нет слышали, когда составы объявляли) Заа очень старался. Недооцененный игрок. Ему нужно в какой нибудь топ клуб, срочно.
А если еще завтра ВХЮ и Лестер в ничью сыграют будет совсем хорошо.
Еще раз с уверенной поедой синих!
Можно сказать что реабилитировались за игру с ВБА.
Тухель немного ротировал состав и все получилось. Даже при четырех забитых скажу, что с реализацией все еще есть проблемы.
Но главное начали забивать те кому это по должности положено. Дубль Пулишича и гол Хаверца как девятки обнадеживает.
Хрустальные ничего не смогли противопоставить против напора Челси. Бентеке вообще не было видно и слышно, кроме забитого гола. Нет слышали, когда составы объявляли) Заа очень старался. Недооцененный игрок. Ему нужно в какой нибудь топ клуб, срочно.
А если еще завтра ВХЮ и Лестер в ничью сыграют будет совсем хорошо.
Еще раз с уверенной поедой синих!