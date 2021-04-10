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Кристал Пэлас - Челси
Манчестер Сити - Лидс
Ливерпуль - Астон Вилла

Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас против Челси

Кристал Пэлас Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон) 1:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Кристал Пэлас
1 : 4
завершен
10 апреля 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 121.8 - 454
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 1.8
Средний возраст: 29.5 - 25.3
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 1
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Челси
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 31 тур
Стадион Селхарст Парк
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.294.121.55
Лига Ставок 7.00 4.30 1.51
Фонбет Live! 100.00 20.00 1.02
BetBoom 7.68 4.29 1.49
 
29' Куяте Шейху (8)
 
2
59' Эзе Эберечи (25) уходит с поля, Шлупп Джеффри (15) вышел на поле
59' Ридевальд Хайро (44) уходит с поля, МакКарти Джеймс (22) вышел на поле
 
63' (1:3) Бентеке Кристиан (20) (Шлупп Джеффри (15))
 
76' Айю Жордан (9) уходит с поля, Таунсенд Эндрос (10) вышел на поле
 
8' (0:1) Хаверц Кай (29) (Хадсон-Одои Каллум (20))
 
10' (0:2) Пулишич Кристиан (10) (Хаверц Кай (29))
 
30' (0:3) Зума Курт (15) (Маунт Мэйсон (19))
 
61' Жоржиньо (5) уходит с поля, Канте Нголо (7) вышел на поле
 
76' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
 
78' (1:4) Пулишич Кристиан (10)
 
83' Ковачич Матео (17) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
Голы
8’ 0:1 Хаверц Кай
ассистент Хадсон-Одои Каллум
10’ 0:2 Пулишич Кристиан
ассистент Хаверц Кай
30’ 0:3 Зума Курт
ассистент Маунт Мэйсон
Бентеке Кристиан
ассистент Шлупп Джеффри 		1:3 63’
78’ 1:4 Пулишич Кристиан
Наказания
Куяте Шейху 29’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Шлупп Джеффри Эзе Эберечи 59’
МакКарти Джеймс Ридевальд Хайро 59’
61’ Канте Нголо Жоржиньо
Таунсенд Эндрос Айю Жордан 76’
76’ Джеймс Рис Хадсон-Одои Каллум
83’ Зиеш Хаким Ковачич Матео
Статистика
 1 Удары по воротам 23
1 Удары в створ 10
7 Фолы 13
0 Угловые 8
1 Офсайды 2
35% Владение мячом 65%
5 Cэйвы 0
1 Предупреждения 0
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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ Crooclin (раскрыть)
11 апреля в 10:21
Не в этом сезоне по ходу.
Crooclin
Crooclin
11 апреля в 10:02
Когда Вернер забивать начнёт?)
nikoladolgov
nikoladolgov
11 апреля в 07:41
До ЛЧ недотянут !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 06:24
Хорошая победа не то, что с ВБ.
протон1
протон1
10 апреля в 23:08
вот кто по вашему лучший тренер всех времен в челси по вашему мнению? это тот ко за пол года работы привел клуб чемпиону в лч. или кто
Mason Mount
Mason Mount
10 апреля в 22:55
Молодец Челси. Отличный результат перед очень важной игры
протон1
протон1
10 апреля в 21:58
что не говори. лучшие времена челси это когда играл дидье дрогба. можете мне плюнуть в глаз если не так. дрогба. терри. лемпард. ешли коул. шон райт филипс. . еще приятно было слушать коментатора русского . не знаю его как зовут. он так красиво говорил. ну взрослый мужик. интересно он живой?
feris1
feris1
10 апреля в 21:49
Синих с уверенной победой!
azkan
azkan
10 апреля в 21:45
Можно спокойно перекочевывать на Эль класико)
протон1
протон1
10 апреля в 21:34
с победой челси. тухель говорили тухлый. вот вам плучите. злые языки. наормально пока идет. дальше посмотрим. а я пойду чинить уселитель радиотехнику у101. один канал тихо играет. или кондер засох. или на выхлопе транзистор сгорел. а может и микросхема уд. посмотрим провоним
протон1
протон1
10 апреля в 21:32
на сайте показывает что 80я минута идет матча.
протон1
протон1 ответ dimagas2 (раскрыть)
10 апреля в 21:31
80я минута ведь идет. я просто не смотрю футбол. не интереснок а краньше. без болельшиков. короновирус что китай придумал.
azkan
azkan
10 апреля в 21:27
Всё! С победой Челси!
Можно сказать что реабилитировались за игру с ВБА.
Тухель немного ротировал состав и все получилось. Даже при четырех забитых скажу, что с реализацией все еще есть проблемы.
Но главное начали забивать те кому это по должности положено. Дубль Пулишича и гол Хаверца как девятки обнадеживает.
Хрустальные ничего не смогли противопоставить против напора Челси. Бентеке вообще не было видно и слышно, кроме забитого гола. Нет слышали, когда составы объявляли) Заа очень старался. Недооцененный игрок. Ему нужно в какой нибудь топ клуб, срочно.
А если еще завтра ВХЮ и Лестер в ничью сыграют будет совсем хорошо.
Еще раз с уверенной поедой синих!
dimagas2
dimagas2
10 апреля в 21:23
Наверно самая легкая победа при ТТ.
dimagas2
dimagas2 ответ протон1 (раскрыть)
10 апреля в 21:22
Та уже игра кончилась))
протон1
протон1
10 апреля в 21:20
4-1 что ли уже счет ?
dimagas2
dimagas2
10 апреля в 21:07
Пуля дубль!
azkan
azkan
10 апреля в 21:06
Пулишиииич!!! 1:4! Красиво разыграли и забили!!!
azkan
azkan
10 апреля в 21:03
Столько голевых моментов порят ...
azkan
azkan
10 апреля в 20:55
Кстати мне понравился статистика которые публикуют на титульном листе матча. Спасибо редакторам соккер.ру! Хорошая новизна. Лайк)
azkan
azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
10 апреля в 20:51
Правильно конечно, но не очень то и напрягаются. Играют как играют.
А вот и Бентеке забил. Которого вообще не было слышно((
azkan
azkan
10 апреля в 20:49
Ворд - олдскульный, поднимает всегда руки когда нарушение его или мяч уходит от него. Таких мало сейчас. Молодец.
dimagas2
dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
10 апреля в 20:42
С Порту игра на носу,зачем напрягать булки.
azkan
azkan
10 апреля в 20:42
Бентеке совсем плох, даже Аспи его спокойно догнал и перегнал))
протон1
протон1
10 апреля в 20:35
красава. он . что не встал на колени. это пусть вся сша стоит на коленях. своей политикей. мы то знаем этих мессионеров конкистаторов. которые уехали с европы в целях легкой наживы в америку. и лепят свою демократию всем изуверы
azkan
azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
10 апреля в 20:34
Зачем? Пусть порезвятся. Отрабатывают 2:5)
azkan
azkan
10 апреля в 20:33
Всем привет! Успел на второй тайм. Счет конечно приятный. И мой любимчик Пуля забил! Ваув даже Хаверц! И Зума! Видать серьезно поговорил с ребятами и поменял еще состав относительно с ВБА.
Посмотрел голы. Красивые, на все вкусы. И стандарт и на технику и на силу. Вот так забивал бы Вернер, как Пулишич, были бы на втором месте точно)))
протон1
протон1
10 апреля в 20:32
вау не плохо ваще то ....
Stalker-ato
Stalker-ato
10 апреля в 20:16
А Хаверц на позиции 9ки хорош и забивает и пасы отдаёт,и защитников на себя оттягивает при атаки, в конкретно этой игре он прям молодец.
abramjan
abramjan ответ dimagas2 (раскрыть)
10 апреля в 20:15
2 гола это мелочи а вот бутер с салом не терпит суеты)
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