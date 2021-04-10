Кристал Пэлас

В 31 Гуаита Висенте Голов пропущено: 4 Спасений: 5 Пасы: 38 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 93

З 3 Ван Анхольт Патрик Отборы: 4 Блоки: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 93

З 24 Кэхилл Гари Отборы: 1 Блоки: 4 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 46 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 93

З 2 Уорд Джоэл Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

З 8 Куяте Шейху Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 93

П 4 Миливоевич Лука Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 93

П 44 Ридевальд Хайро Отборы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 59

П 25 Эзе Эберечи Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 59

П 9 Айю Жордан Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 76

Н 20 Бентеке Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 93

Н 11 Заха Вилфрид Офсайды: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 1 Батленд Джек

З 6 Данн Скотт

З 34 Келли Мартин

З 27 Митчелл Тайрик

З 15 Шлупп Джеффри Голевые передачи: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 34

П 22 МакКарти Джеймс Блоки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 34

П 39 Рак-Саки Йерусан

П 10 Таунсенд Эндрос Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 17

Н 14 Матета Жан-Филипп

Пропускают

(Н) - Арендное соглашение

Не играл с 26.04.21 , с ним 17 из 38 очков в нац. чемпионате Батшуайи Миши (Н) - Арендное соглашение

(П) - Мышечная травма

Не играл с 26.01.21 , с ним 20 из 38 очков в нац. чемпионате МакАртур Джеймс (П) - Мышечная травма

(З) - Травма бедра

Не играл с 08.01.21 , с ним 6 из 38 очков в нац. чемпионате Сако Мамаду (З) - Травма бедра