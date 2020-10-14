|
1 : 2
завершен
14 октября 2020, 21:45
среда
|
Стадион Максимир
|8’
|0:1
|Гризманн Антуан
|
Влашич Никола
ассистент Брекало Йосип
|1:1
|64’
|79’
|1:2
|
Мбаппе Килиан
ассистент Динь Люка
|5’
|Динь Люка
|Влашич Никола
|5’
|Уремович Филип
|57’
|90+1’
|Погба Поль
|Ловрен Деян
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ковачич Матео
|Бадель Милан
|46’
|Брекало Йосип
|Пашалич Марио
|46’
|Будимир Анте
|Петкович Бруно
|61’
|63’
|Коман Кингсли
|Марсьяль Антони
|63’
|Камавинга Эдуардо
|Толиссо Корентен
|74’
|Погба Поль
|Рабьо Адриен
|Брадарич Домагой
|Перишич Иван
|78’
|Крамарич Андрей
|Влашич Никола
|80’
|83’
|Эрнандес Люка
|Динь Люка
|83’
|Жиру Оливье
|Гризманн Антуан
|
|8
|Удары по воротам
|5
|
|
|2
|Удары в створ
|3
|
|
|7
|Фолы
|5
|
|
|2
|Угловые
|4
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|46%
|Владение мячом
|54%
|
|
|1
|Cэйвы
|1
|
|
|3
|Предупреждения
|2
|