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4 : 0
завершен
18 ноября 2020, 22:45
среда
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Стадион Уэмбли
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Райс Деклан
ассистент Фоден Фил
|1:0
|20’
|Маунт Мэйсон
|2:0
|24’
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Фоден Фил
ассистент Санчо Джейдон
|3:0
|80’
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Фоден Фил
ассистент Уинкс Харри
|4:0
|84’
|11’
|Севарссон Биркир
|Уокер Кайл
|13’
|49’
|Ингасон Сверрир
|54’
|Севарссон Биркир
|73’
|Арнасон Кари
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Халльдоурссон Ханнес
|Кристинссон Огмундур
|62’
|Эйольфссон Хольмар
|Сигурйонссон Рунар Мар
|Мингс Тайрон
|Уокер Кайл
|64’
|Уинкс Харри
|Маунт Мэйсон
|64’
|73’
|Сигторссон Колбейнн
|Бодварссон Йон
|73’
|Торстейнссон Йон Дагур
|Гудмундссон Альберт
|Санчо Джейдон
|Грилиш Джек
|76’
|Абрахам Тэмми
|Кейн Харри
|76’
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|Триппьер Киран
|85’
|88’
|Йоханессон Исак
|Бьярнасон Биркир
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|25
|Удары по воротам
|2
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|10
|Удары в створ
|0
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|14
|Фолы
|17
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|8
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|1
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|78%
|Владение мячом
|22%
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|0
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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