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Ренн - Краснодар
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Лацио - Боруссия
Барселона - Ференцварош
РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Пари Сен-Жермен против Манчестер Юнайтед

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35' Неймар (10)
 
46' Гейе Идрисса (27) уходит с поля, Кин Моизе (18) вышел на поле
 
2
78' Эррера Андер (21) уходит с поля, Рафинья (12) вышел на поле
78' Флоренци Алессандро (24) уходит с поля, Дагба Колин (31) вышел на поле
 
84' Данилу (15)
 
2
86' Ди Мария Анхель (11) уходит с поля, Сарабия Пабло (19) вышел на поле
86' Курзава Лайвен (20) уходит с поля, Баккер Митчел (25) вышел на поле
 
90' Кин Моизе (18)
 
23' (0:1) Фернандеш Бруну (18)
 
36' МакТоминэй Скотт (39)
 
55' (1:1) Автогол Марсьяль Антони (9)
 
67' Теллес Алекс (27) уходит с поля, Погба Поль (6) вышел на поле
 
72' Туанзебе Аксель (38)
 
87' (1:2) Рэшфорд Маркус (10) (Погба Поль (6))
 
2
88' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
88' Марсьяль Антони (9) уходит с поля, Джеймс Даниэл (21) вышел на поле
Голы
23’ 0:1(П) Фернандеш Бруну
Марсьяль Антони 1:1(А) 55’
87’ 1:2 Рэшфорд Маркус
ассистент Погба Поль
Наказания
Неймар 35’
36’ МакТоминэй Скотт
72’ Туанзебе Аксель
Данилу 84’
Кин Моизе 90’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Кин Моизе Гейе Идрисса 46’
67’ Погба Поль Теллес Алекс
Рафинья Эррера Андер 78’
Дагба Колин Флоренци Алессандро 78’
Сарабия Пабло Ди Мария Анхель 86’
Баккер Митчел Курзава Лайвен 86’
88’ ван де Бек Донни Фернандеш Бруну
88’ Джеймс Даниэл Марсьяль Антони
Статистика
 14 Удары по воротам 14
5 Удары в створ 6
9 Фолы 14
11 Угловые 8
3 Офсайды 2
61% Владение мячом 39%
4 Cэйвы 5
3 Предупреждения 2
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
21 октября 2020 в 16:33
ПСЖ не "сравнял счет", это Антоша подсуетился ненароком и никакую игру ПСЖ не "вел", МЮ мог бы побеждать с бОльшим счетом (моментов у МЮ было несколько, а вот у ПСЖ ни одного), но не задалось...
Виктория Котлярова 1
Виктория Котлярова 1
21 октября 2020 в 14:50
Очень переживала! Рада за МЮ!!!!!
Ruslan3132
Ruslan3132
21 октября 2020 в 10:55
Отлично )
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
21 октября 2020 в 10:26
Все с заслуженной победой, отличным стартом и очень важными 3 очками в ЛЧ! Команда сыграла хорошо, тактика Сульшера сработала, но видно было что ПСЖ не был готов полностью, и хорошо что МЮ сумел наказать и вырвать победу.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ DXTK (раскрыть)
21 октября 2020 в 08:33
Вспомни Тоттенхэм, Аталанту, они тоже в группе плохо играли.
DXTK
DXTK
21 октября 2020 в 08:22, ред.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    21 октября 2020 в 06:45
    Групповой этап не имеет значения, посмотрим на ПСЖ плей-офф.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    21 октября 2020 в 02:05
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    21 октября 2020 в 01:11
      Nazi
      Nazi
      21 октября 2020 в 01:09
      Тухеля грать в шею накккккк, Неймара и Мбаппе продать, пока дают бабло, на это бабло строить перспективную команду с отступными в миллиард и все будет ок у Парижа. А так... Просто позор...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      21 октября 2020 в 00:27
      МЮ топ клуб англии, а ливер и из группы не выйдет
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      21 октября 2020 в 00:26
      Уле ну неужели ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А что тогда с твоими игроками в АПЛ ..... происходит?!!!!!!!!!!!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      21 октября 2020 в 00:25
      Не может ПСЖ играть против МЮ нормально!
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
      21 октября 2020 в 00:24
      Смотрел немного, согласен с тобой!
      Неймар очень много косячит!
      Брулин
      Брулин
      21 октября 2020 в 00:24
      МЮ заслужил победу. Именно такой счёт на 100% отражает данное противостояние.
      Альфи
      Альфи
      21 октября 2020 в 00:19
      Эх, жаль надеялась , что ПСЖ накажет дьяволят....
      Alex12357
      Alex12357
      21 октября 2020 в 00:15
      Ничего страшного не произошло,первый блин всегда комом,кто хорошо стартует,тот плохо заканчивает ,поживём увидим.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      21 октября 2020 в 00:13
      По игре вроде бы ПСЖ после того, как сравнял счет вел игру, но Ман Ю хорошо оборонялся, и в итоге вырвал победу. И чем больше английских команд в плей офф тем лучше. А насчет судейства, то момент за что дали пенальти не видел, так как смотрел Краснодар, но перебить пенальти Лаос дал правильно, как в моменте с подкатом кажется Ван Биссаки в штрафной, там тоже была игра в мяч, а значит не пенальти.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      21 октября 2020 в 00:09
      Парижанам не стоит больше покупать игроков из Турина, они притягивают неудачи (Мойзе Кин, Буффон)
      Давайте думать
      Давайте думать
      21 октября 2020 в 00:07
      Вот этот счет мне по душе!!!
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ sihafazatron (раскрыть)
      21 октября 2020 в 00:06
      С такими понторезами, которые тупо останавливаются и бросают игру, если нету свистка так и будет)
      drug01
      drug01
      21 октября 2020 в 00:06
      Заслуженная победа и так продолжать играть!
      lobsterdam
      lobsterdam
      21 октября 2020 в 00:03
      Маркус -могильщик ПСЖ! Ну а Антохе надо по чужим так бить! Бруно стал малость самонадеян, когда бьет с точки. ПСЖ не смог ничего! Дома! Без Маги стало как-то веселее. Телес - по делу!
      sihafazatron
      sihafazatron
      21 октября 2020 в 00:01
      Париж ещё от прошлого финала не отошёл. Привыкли во Франции пешком всех выносить, а вот дальше придётся уже попотеть им))
      da da da
      da da da
      21 октября 2020 в 00:00
      позорная игра ПСЖ,в атаке,да и видать защита без Сильвы просто ниочем.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ yudin_duda (раскрыть)
      21 октября 2020 в 00:00
      ПАУК красавец! Как всегда!
      Spellman
      Spellman
      21 октября 2020 в 00:00
      Рэшфорд снова показал класс. В целом второй тайм после пропущенного гола был за МЮ, каюсь, в эту победу я не верил.:)
      yudin_duda
      yudin_duda
      20 октября 2020 в 23:59
      Биасака монстр, всех с победой!)
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      20 октября 2020 в 23:58, ред.
      Победный Гол Англичанина, на французской Земле!!! P.S. арт старый ситуация подходящая!!!
      AlexBang
      AlexBang
      20 октября 2020 в 23:57
      Рэшфорд любит парижан
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