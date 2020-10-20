В 1 Навас Кейлор Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 22 Диалло Абду Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 3 Кимпембе Преснель Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 20 Курзава Лайвен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Выносы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 86

З 24 Флоренци Алессандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 79

П 27 Гейе Идрисса Пасы: 31 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 45

П 15 Данилу Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 7 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

Н 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 39 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 86

П 21 Эррера Андер Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 79

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 10 Неймар Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 30 Летелье Александр

В 16 Рико Серхио

З 25 Баккер Митчел Отборы: 1 Всего навесов: 1 Минут сыграно: 8

З 31 Дагба Колин Блоки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 11

З 5 Маркиньос

З 32 Пембеле Тимоти

П 23 Дракслер Юлиан

П 12 Рафинья Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 11

П 36 Руис-Атиль Кайс

П 19 Сарабия Пабло Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 8

П 37 Фадига Бандиугу