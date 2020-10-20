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1 : 2
завершен
20 октября 2020, 22:00
вторник
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Стадион Парк де Пренс
|23’
|0:1(П)
|Фернандеш Бруну
|Марсьяль Антони
|1:1(А)
|55’
|87’
|1:2
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Рэшфорд Маркус
ассистент Погба Поль
|Неймар
|35’
|36’
|МакТоминэй Скотт
|72’
|Туанзебе Аксель
|Данилу
|84’
|Кин Моизе
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кин Моизе
|Гейе Идрисса
|46’
|67’
|Погба Поль
|Теллес Алекс
|Рафинья
|Эррера Андер
|78’
|Дагба Колин
|Флоренци Алессандро
|78’
|Сарабия Пабло
|Ди Мария Анхель
|86’
|Баккер Митчел
|Курзава Лайвен
|86’
|88’
|ван де Бек Донни
|Фернандеш Бруну
|88’
|Джеймс Даниэл
|Марсьяль Антони
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|14
|Удары по воротам
|14
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|5
|Удары в створ
|6
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|9
|Фолы
|14
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|11
|Угловые
|8
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|3
|Офсайды
|2
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|4
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|2
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уровень ПСЖ в ЛЧ это середняки европы от топов получают по щам регулярно.
PS Пенчестер Юнайтед с победой, тактика Сульшера работает везде гений......
уровень ПСЖ в ЛЧ это середняки европы от топов получают по щам регулярно.
PS Пенчестер Юнайтед с победой, тактика Сульшера работает везде гений......
Неймар очень много косячит!
Неймар очень много косячит!