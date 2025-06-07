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Сборная Англии с минимальным счётом обыграла Андорру в отборочном матче ЧМ

вчера, 20:52
АндорраЛоготип футбольный клуб Андорра0 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Андорры уступила команде Англии в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (0:1).

Голом отметился Харри Кейн на 50-й минуте.

Андорра занимает 5-е место в группе K (0 очков). Англия лидирует с 9 баллами.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 10:20
Ноу проблем (извините, что по-русски). На чужом поле, с неуступчивым соперником... Знали, что выиграют в любом случае. Выиграли. Три очка в копилке, про игру на следующий день все забудут. Впереди более важные матчи.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:43
Англия совсем слабовато сыерала с Андоррой - это точно .
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 05:44
В них никто не верил, а они сделали это. Блестящая победа сборной Англии. Приехать в гости к одной из сильнейших сборных мира и практически ни в чём ей не уступать на поле - само по себе достижение, а смочь переломить фееричную игру соперника и забить, выиграв равный по игре поединок - выше всяких похвал. Игроки и тренерский штаб показали, что не зря в них верят и платят им скромную зарплату - они в состоянии решать любые задачи и брать самую высокую планку.
На ЧМ однозначно будут в числе главных фаворитов, главное, чтобы их сегодняшние соперники в лице мощнейшей Андорры туда не отобрались, а то возможен реванш между этими великими сборными.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:40
Договорняк....
Андорра сильней....почему не выиграла - вопрос....
протон
протон
вчера в 22:40
Это такой позор катать весь матч мяч и ничего не создавая. Причем постоянно играли назад. Ужас просто такой позор. Какие фавориты чм ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:45
Тухлая победа англичан во всей красе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:40
Эх, эту бы Андорру, да португалам! Пеналду бы голов набил на вторую тысячу...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:20
Один вопрос - что это было?)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:08
Один "старичок" Харри , что то ещё пытался делать - прыгал , бегал , вытягивался - остальные его партнёры по команде с интересом наблюдали , что у него из этого получится...)))
Capral
Capral
вчера в 21:07, ред.
Игру не видел. Но с первой минуты был против и не понимал назначения Тухеля на должность ГТ Англии. Я давний поклонник Тухеля, и, исключительно ради него болел за Баварию, когда он её возглавил. Но после катастрофического провала в Мюнхене, я не понимал, зачем, Тухель берется за новый, ещё более сложный и ответственный проект - сб.Англии.
Возможно, матч с Андорой не ключевой, но и в успех Тухеля в Англии верится слабо. Ну а Кейн, как обычно помог своему любимому тренеру- спас его от позора.
juchok
juchok
вчера в 20:57, ред.
такой убогий футбол от Англии, смотреть противно, еле-еле обыграли Андорру, жаль, что в конце карлики не сравняли, хороший выход был
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:57
Как то тухло команда Тухеля обыграла андоррцев, благо сами не пропустили шальной гол
Гость
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