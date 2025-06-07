Сборная Англии с минимальным счётом обыграла Андорру в отборочном матче ЧМ

Сборная Андорры уступила команде Англии в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (0:1).
Голом отметился Харри Кейн на 50-й минуте.
Андорра занимает 5-е место в группе K (0 очков). Англия лидирует с 9 баллами.
Сборная Андорры уступила команде Англии в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (0:1).
Голом отметился Харри Кейн на 50-й минуте.
Андорра занимает 5-е место в группе K (0 очков). Англия лидирует с 9 баллами.
На ЧМ однозначно будут в числе главных фаворитов, главное, чтобы их сегодняшние соперники в лице мощнейшей Андорры туда не отобрались, а то возможен реванш между этими великими сборными.
На ЧМ однозначно будут в числе главных фаворитов, главное, чтобы их сегодняшние соперники в лице мощнейшей Андорры туда не отобрались, а то возможен реванш между этими великими сборными.
Андорра сильней....почему не выиграла - вопрос....
Андорра сильней....почему не выиграла - вопрос....
Возможно, матч с Андорой не ключевой, но и в успех Тухеля в Англии верится слабо. Ну а Кейн, как обычно помог своему любимому тренеру- спас его от позора.
Возможно, матч с Андорой не ключевой, но и в успех Тухеля в Англии верится слабо. Ну а Кейн, как обычно помог своему любимому тренеру- спас его от позора.