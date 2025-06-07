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«Барселона» хочет разорвать контракт с тер Штегеном

вчера, 15:59

Вратарь Марк-Андре тер Штеген может покинуть «Барселону».

Каталонский клуб намерен разорвать контракт с немцем. Взамен за расторжение соглашения «сине-гранатовые» предлагают голкиперу зарплату за следующий сезон.

Контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до 2028 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:26
Макс, ну я тебя умоляю, прекрати защищать Флика.))) Ну уже все давно поняли, что он не тренер, с его глупейшими офсайдными ловушками... Индзаги показал всему миру, что представляет из себя футбол Флика. Конечно, твоё право за кого топить, но уверяю тебя, Флик- недостоин твоего внимания, я без иронии.

Конечно с Троицей, и тебя, Дружище!!!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:07, ред.
По Щенсны тут все всё поняли и уже давно.
Маге я после перестрелки с Бенфикой (5:4) писал, что если Флик и пролетит с ушастым, то поляк приложит к этому руку. Так и вышло.

Витя, с Троицей тебя, дружище!
catal
catal
вчера в 22:47
Осталось подписать Сафронова или Онану из МЮ. Так победим.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:42
Ну наконец-то ты это понял!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😆😆😆😆😆😆😆
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:08
За этим стоит Флик, думаю. Он тех, кто опаздывал, наказывал. И даже убрал Пенью, который на мой взгляд лучше ветерана-поляка. Возможно, немец-вратарь немцу-тренеру что-то сказал. Типа, я выздоровел, могу на ворота встать или что...
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:16
Что он такого натворил что его выгоняют
Barcelona
Barcelona
вчера в 20:37
Надо разойтись без проблем и скандалов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:59
Чет муть какая-то...
Щенсны - ноль, а Штега типа лишний... Тупит Флик.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:38
Придется Барсе вытерпеть его до конца контракта, до 36 лет. Платя хорошую зарплату. Надо было думать когда продлевали игрока, с таким возрастом
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:56, ред.
Жаль. Но тер Штегена вернулся бумеранг. Это когда он шантажируя своим уходом ,вынудит Барсу отпустить Клаудио Браво в МанСити .теперь он не нужен Флику...да и Лапорта не хочет платить такую зарплату вратарю
yqs4pbz2vj44
yqs4pbz2vj44
вчера в 16:02
Штеген конечно покруче поляка будет
Гость
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