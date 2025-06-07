«Барселона» хочет разорвать контракт с тер Штегеном

1749301155

вчера, 15:59

Вратарь может покинуть «Барселону».

Каталонский клуб намерен разорвать контракт с немцем. Взамен за расторжение соглашения «сине-гранатовые» предлагают голкиперу зарплату за следующий сезон.

Контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до 2028 года.