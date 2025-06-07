«Барселона» хочет разорвать контракт с тер Штегеном

Вратарь Марк-Андре тер Штеген может покинуть «Барселону».
Каталонский клуб намерен разорвать контракт с немцем. Взамен за расторжение соглашения «сине-гранатовые» предлагают голкиперу зарплату за следующий сезон.
Контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до 2028 года.
Конечно с Троицей, и тебя, Дружище!!!)))
Конечно с Троицей, и тебя, Дружище!!!)))
Маге я после перестрелки с Бенфикой (5:4) писал, что если Флик и пролетит с ушастым, то поляк приложит к этому руку. Так и вышло.
Витя, с Троицей тебя, дружище!
Маге я после перестрелки с Бенфикой (5:4) писал, что если Флик и пролетит с ушастым, то поляк приложит к этому руку. Так и вышло.
Витя, с Троицей тебя, дружище!
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Щенсны - ноль, а Штега типа лишний... Тупит Флик.
Щенсны - ноль, а Штега типа лишний... Тупит Флик.