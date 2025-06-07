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ЭСК РФС вынесла решения по 30-му туру РПЛ и стыковым матчам

вчера, 17:59

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела обращения по матчам 30-го тура РПЛ и стыковым играм.

РПЛ, 30-й тур, «Динамо» (Махачкала) – «Ростов» (Ростов-на-Дону), судья – Павел Кукуян

Момент по обращению махачкалинского «Динамо» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Время по таймеру: 58-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Динамо» Эгаша Касинтуру.

Решение комиссии: Судья правильно удалил с поля Эгаша Касинтуру («Динамо»).

Голосование: единогласно.

Мотивировка: Эгаш Касинтура использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с Андреем Ланговичем («Ростов»), совершив интенсивный наступ открытой стопой на ногу соперника. Эгаш Касинтура виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника.

Первый переходный матч за место в РПЛ, «Сочи» (Сочи) – «Пари НН» (Нижний Новгород), судья – Сергей Карасёв

Момент по обращению «Сочи» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Время по таймеру: 38-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Сочи» Владимира Писарского.

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Сочи» Владимира Писарского.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: Владимир Писарский использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Пари НН» Александром Эктовым, совершив на высокой скорости контакт открытой стопой в область голени соперника. Владимир Писарский виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника.

Второй переходный матч за место в РПЛ, «Ахмат» (Грозный) – «Урал» (Екатеринбург), судья – Сергей Иванов

Момент по обращению «Урала»

Время по таймеру: 12-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Ахмат» из-за положения вне игры у игрока «Урала» Андрея Егорычева.

Решение комиссии: Судья ошибочно отменил взятие ворот ФК «Ахмат» из-за положения вне игры у Андрея Егорычева («Урал»).

Голосование: единогласно.

Мотивировка: Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам его партнером, не влиял на возможность вратаря играть в мяч (не закрывал ему линию обзора), и не влиял на возможность защитника играть в мяч. После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать.

Эпизод по обращению «Урала»

Время по таймеру: 48-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил со стороны игрока команды «Ахмат» Георгия Мелкадзе против игрока «Урала» Егора Филиппенко перед назначением пенальти.

Решение комиссии: Судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны Георгия Мелкадзе («Ахмат») против Егора Филиппенко («Урал») перед назначением пенальти.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: Георгий Мелкадзе был сосредоточен на мяче при выпрыгивании вверх, его руки двигались естественно в этом действии, не было дополнительного движения рукой в сторону Егора Филиппенко, который вторгся в его пространство со спины и инициировал контакт с рукой соперника. В следующей фазе атаки пенальти был правильно назначен за нарушение правил со стороны защитника «Урала» Сильвие Бегича против игрока «Ахмата» Мохаммеда Талаля.

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Все комментарии
Vadik
Vadik ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 08:28
    cska1948
    cska1948
    вчера в 21:13
    Урал не очки потерял в игре с Ахматом, а из-за судейской ошибки, а может и не ошибки, Урал потерял место в РПЛ, и что? Да ничего!!! Ну и кому нужны ТАКИЕ решения Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза? Да и вообще сама эта комиссия для чего???
    49kny2m5uefv
    49kny2m5uefv
    вчера в 21:01
    Кто-то ожидал другого?
    112910415
    112910415
    вчера в 19:10
    Итак, арбитр глобально повлиял на результат...
    Возможно, на состав РПЛ!
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 18:57
    Ну а смысл.... игру и счет уже не отменить....
    introvert pofigist
    introvert pofigist ответ протон (раскрыть)
    вчера в 18:19
    Очень важная и полезная информация. Спасибо вам за неё.
    Редко захожу на сайт и мало кого тут знаю.
    Рад был узнать, что местные топы - все люди хорошие и добрые.
    Без лишнего компетентные, любят активность и прерогативу в наборе очков стимулируют.
    Это очень важно. Ребята вообще молодцы.
    Очень хорошая компетейская характеристика.
    Не слушайте недоброжелетелей. Пишите ещё характеристики.
    Буду интересно почитать.
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 18:04
    А зачем собирались? Если хотите действовать - действуйте. засчитайте гол Урала в ворота Ахмата, засчитайте счет в матче 2:1 вместо 2:0 и отправьте команды играть третий матч на нейтральном поле, т.к. оба матча закончились со счетом 2:1. Говорите о намерениях прямо, иначе к чему вы это собрание вообще провели
    Гость
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