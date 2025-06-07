ЭСК РФС вынесла решения по 30-му туру РПЛ и стыковым матчам

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела обращения по матчам 30-го тура РПЛ и стыковым играм.

РПЛ , 30-й тур, «Динамо» (Махачкала) – «Ростов» (Ростов-на-Дону), судья – Павел Кукуян

Момент по обращению махачкалинского «Динамо» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Время по таймеру: 58-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Динамо» Эгаша Касинтуру.

Решение комиссии: Судья правильно удалил с поля Эгаша Касинтуру («Динамо»).

Голосование: единогласно.

Мотивировка: Эгаш Касинтура использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с Андреем Ланговичем («Ростов»), совершив интенсивный наступ открытой стопой на ногу соперника. Эгаш Касинтура виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника.

Первый переходный матч за место в РПЛ , «Сочи» (Сочи) – «Пари НН» (Нижний Новгород), судья – Сергей Карасёв

Момент по обращению «Сочи» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Время по таймеру: 38-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Сочи» Владимира Писарского.

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Сочи» Владимира Писарского.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: Владимир Писарский использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Пари НН» Александром Эктовым, совершив на высокой скорости контакт открытой стопой в область голени соперника. Владимир Писарский виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника.

Второй переходный матч за место в РПЛ , «Ахмат» (Грозный) – «Урал» (Екатеринбург), судья – Сергей Иванов

Момент по обращению «Урала»

Время по таймеру: 12-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Ахмат» из-за положения вне игры у игрока «Урала» Андрея Егорычева.

Решение комиссии: Судья ошибочно отменил взятие ворот ФК «Ахмат» из-за положения вне игры у Андрея Егорычева («Урал»).

Голосование: единогласно.

Мотивировка: Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам его партнером, не влиял на возможность вратаря играть в мяч (не закрывал ему линию обзора), и не влиял на возможность защитника играть в мяч. После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать.

Эпизод по обращению «Урала»

Время по таймеру: 48-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил со стороны игрока команды «Ахмат» Георгия Мелкадзе против игрока «Урала» Егора Филиппенко перед назначением пенальти.

Решение комиссии: Судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны Георгия Мелкадзе («Ахмат») против Егора Филиппенко («Урал») перед назначением пенальти.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: Георгий Мелкадзе был сосредоточен на мяче при выпрыгивании вверх, его руки двигались естественно в этом действии, не было дополнительного движения рукой в сторону Егора Филиппенко, который вторгся в его пространство со спины и инициировал контакт с рукой соперника. В следующей фазе атаки пенальти был правильно назначен за нарушение правил со стороны защитника «Урала» Сильвие Бегича против игрока «Ахмата» Мохаммеда Талаля.