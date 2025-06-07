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«Интер» объявил о трансфере вингера «Марселя» Луиса Энрике

вчера, 14:35

Пресс-служба «Интера» объявила о переходе вингера «Марселя» Луиса Энрике.

Контракт с бразильцем подписан до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 23 млн евро.

«Интер» объявил о трансфере вингера «Марселя» Луиса Энрике

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 20:30
На подмену Дюмфрису, похоже, поглядим
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:36
Каков наглец....
Пока настоящий Луис Энрике защищает цвета Зенита...этот плагиат позирует с кубками Интера....
Не удивлюсь если после этого пару-тройку кубков не досчитаются...
AleS
AleS
вчера в 14:46
Уже два новых игрока и новый тренер. Неплохо неплохо.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:36
Думаю Интер не прогадал с подписанием
Гость
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