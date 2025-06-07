Пресс-служба «Интера» объявила о переходе вингера «Марселя» Луиса Энрике.
Контракт с бразильцем подписан до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 23 млн евро.
Пресс-служба «Интера» объявила о переходе вингера «Марселя» Луиса Энрике.
Контракт с бразильцем подписан до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 23 млн евро.
Пока настоящий Луис Энрике защищает цвета Зенита...этот плагиат позирует с кубками Интера....
Не удивлюсь если после этого пару-тройку кубков не досчитаются...
Пока настоящий Луис Энрике защищает цвета Зенита...этот плагиат позирует с кубками Интера....
Не удивлюсь если после этого пару-тройку кубков не досчитаются...