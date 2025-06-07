Эстонская полиция допросила защитника «Динамо» Дасу после слов о России

Защитник «Динамо» был допрошен полицией Эстонии по факту положительных высказываний в адрес России и московского клуба, сообщает источник «Матч ТВ». В пятницу сборная Израиля одержала победу над Эстонией (3:1).

На следующий день местная полиция прибыла в отель израильской команды, чтобы допросить Дасу о его высказываниях. Они сказали сотрудникам национальной команды, что им, возможно, придется задержать его в Эстонии, чтобы еще раз допросить. Во время самого матча эстонские болельщики освистывали Дасу каждый раз, когда он касался мяча. На данный момент команда находится в Эстонии, по плану вылет запланирован на 8 июня.