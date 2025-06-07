Стала известна причина, по которой Николич решил покинуть ЦСКА

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вчера, 15:37

Главный тренер ЦСКА близок к тому, чтобы возглавить АЕК .

По данным источника, причиной возможного ухода сербского специалиста является конфликт с заместителем генерального директора по спортивным вопросам московского клуба Евгением Шевелевым.

Основной претензией Николича стал вопрос трансферов в зимнее трансферное окно.