Стала известна причина, по которой Николич решил покинуть ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич близок к тому, чтобы возглавить АЕК.
По данным источника, причиной возможного ухода сербского специалиста является конфликт с заместителем генерального директора по спортивным вопросам московского клуба Евгением Шевелевым.
Основной претензией Николича стал вопрос трансферов в зимнее трансферное окно.
В какой-то мере я его поступок понимаю: тренер амбициозный, хочет показать "фигу" уволившему его Локомотиву, а, с учётом того, что молодёжь практически всегда крайне нестабильна на протяжении "марафона", только со строгой игровой дисциплиной и хорошей беготнёй по полю - физическая подготовка армейцев, что называется, на уровне - вполне можно из призовой тройки в следующем чемпионате и вылететь.
Да и сам Николич, исходя из итоговых результатов, достоин повышения зарплаты
В какой-то мере я его поступок понимаю: тренер амбициозный, хочет показать "фигу" уволившему его Локомотиву, а, с учётом того, что молодёжь практически всегда крайне нестабильна на протяжении "марафона", только со строгой игровой дисциплиной и хорошей беготнёй по полю - физическая подготовка армейцев, что называется, на уровне - вполне можно из призовой тройки в следующем чемпионате и вылететь.
Да и сам Николич, исходя из итоговых результатов, достоин повышения зарплаты