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Стала известна причина, по которой Николич решил покинуть ЦСКА

вчера, 15:37

Главный тренер ЦСКА Марко Николич близок к тому, чтобы возглавить АЕК.

По данным источника, причиной возможного ухода сербского специалиста является конфликт с заместителем генерального директора по спортивным вопросам московского клуба Евгением Шевелевым.

Основной претензией Николича стал вопрос трансферов в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:52
Приветствую Анатолий! Да брось ты. Ежели нечто подобное условно в "Зените" произошло, страшно представить твои комменты. А тут как-то ты скромен. Ну это я так , слегка шутя. Мне другое интересно прочитав комменты. у кого-то из отписавшихся есть официальное заявление ФК "ЦСКА" Москва или лично Николича? Может пропустил чего, как-то не до футбола сегодня было. Интересно просто от многозначительности выводов. Почему Анатолий на твой коммент ответил, а не на чей-то другой поясню. Условно сегодня Иван Карпов в "ЦСКА" кого-то купит, ты напишешь, примерно, таким веры нет, и я с тобой соглашусь, А завтра он же кого-то купит в "Зенит" реакция будет другая, бюджетные деньги ну и дальше все как обычно у тебя. Я это к чему. Официальной инфы нет ( может пропустил), смысл копья ломать? Без обид, более того, мне фиолетово, что творится в "ЦСКА" к которому я отношусь абсолютно ровно, как и ко всем другим клубам, за исключением одного. Просто читаю комменты; "согласно информации..", могу сам продолжить, "как стало известно от источника, близкого к клубу.." и.т.д. Хоть у кого-то есть официальная инфа? Повторюсь, смысл копья ломать?. Может и не прав. "ЦСКА" удачи в грядущем сезоне. Но с моей колокольни как-то так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:13
Плохо, что это выплеснулось на публику. То . Такие вопросы нужно решать в тиши кабинетовп не так
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:05
Будем внимательно следить за ситуацией, чубы то должны полететь...)))
(Баре дерутся, а у холопов чубы трещат!"))
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:20
Да я и сам понимаю, что этот Шевелёв пятое колесо в телеге. Тем более обидно, что из какого-то Шевелёва мы можеи потерять хорошего тренера. Такого положения вещей в нормальном клубе в принципе не должно быть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:17
Володя
Шевелёв ничего не решает
В ЦСКА есть председатель совета д директоров Орешкин
Он приближен к самым верхам
Он был инициатором приглашения Николича и только он может решить этот вопрос
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:13
Жаль армейцев, опять в середину слетят
cska1948
cska1948
вчера в 20:52
Кто-нибудь может объяснить, зачем эти заместители генерального директора по спортивным вопросам, если за результат отвечает тренер? Из-за какого-то зама, которого знать никто не знает и знать не желает, терять хорошего тренера? Тогда поставьте главным тренером этого самого Шевелёва, если он в клубе самый знающий специалист или гоните его в шею, а Николичу дайте то, что он заслужил своей работой. Тем более, что просит он разумные вещи.
Gotlib
Gotlib ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 20:48
Требует золотую ложку к обеду.
Lobo77
Lobo77 ответ viv (раскрыть)
вчера в 20:42, ред.
Ну это значит что у них есть еще много попыток. Но это на крайний случай. Настой серьезный. Вон 25 мультов клаусулы отдают за очередного латиноса.
nikolah
nikolah
вчера в 20:31
Очень жаль, в следующем сезоне Кони и за чемпионство могли бы побороться с ним.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:21
Вот в эту причину я верю. А то стали в первой версии "пургу гнать" : соскучился, мол, по семье, кошкам и другой домашней живности, жену и детей захотелось обнять, с соседями поздороваться...
112910415
112910415
вчера в 19:14
Желательно прогнать Шевелева, и срочно!
Николай 1
Николай 1
вчера в 19:02
Дело не в тренерских качествах. Просто Николич просит игроков, покупка которых не принесёт г-ну Шевелеву и иже с ним рюкзачок карманных денег.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:54
Думаю , что зря руководство клуба с ним так....тренер не плохой и наш футбол хорошо знает...
viv
viv ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 18:48
Настоящее столетие Зенита в 2030 году!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:56
Неужели Гинер и Бабаев променяют Николича на Шевелёва?
Lobo77
Lobo77
вчера в 17:15, ред.
Вот и сказочке конец.
Хотя какие трансферы, на настоящее то, столетие Зенита?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:54
Адаптированный тренер, с опытом работы в РПЛ и бравший титулы, с умением в короткие сроки улучшить результаты команды - на вес золота......

А директоров в столице 7 человек на м²......

Вот пусть Гинер и решает...кому подвинуться....
shlomo
shlomo
вчера в 16:45
Не знаю выиграет ли ЦСКА от смены тренера...
5ccf3u4wtz9c
5ccf3u4wtz9c
вчера в 16:38
Похоже стороны пошли на принцип. Посмотрим чьи яйца круче.
Vilar
Vilar
вчера в 16:26
АЕК предлагает контракт на 2 года и 2 ляма евро за сезон.
Хозяева АЕК засуетились: последние 5 матчей в чемпионате команда проиграла, хотя идёт на 2-м месте. Вот и ищут быстро и подешевле, хотя, как смотреть...
Grabovsky
Grabovsky ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 16:25
По мне так Николич достоин остаться в ЦСКА. Весну разорвали всех по сути. Кубок плюс бронза это круто. По поводу трансферов как по мне так тренер всегда должен это контролировать и просить тех кто ему подходит. А не эти менеджеры спорт. Диры и тд. Желаю что б Николич остался в ЦСКА.
derrik2000
derrik2000 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 16:23, ред.
Получается, что шантаж?
В какой-то мере я его поступок понимаю: тренер амбициозный, хочет показать "фигу" уволившему его Локомотиву, а, с учётом того, что молодёжь практически всегда крайне нестабильна на протяжении "марафона", только со строгой игровой дисциплиной и хорошей беготнёй по полю - физическая подготовка армейцев, что называется, на уровне - вполне можно из призовой тройки в следующем чемпионате и вылететь.
Да и сам Николич, исходя из итоговых результатов, достоин повышения зарплаты
Capral
Capral
вчера в 16:20
Если всё так, как говорит Николич, то это конечно меpзко и подло со стороны некого Шевелева. Тренер, который выиграл кубок страны и засыпал его бронзой- достоин того, чтобы с ним считались. Не уверен, что покупка сильных игроков увеличила бы шансы армейцев на чемпионство, но от качественных игроков никто не отказывается, тем более, что в ЦСКА не все линии в порядке, как линия атаки, на пример.

Сомнительно другое, а именно: Николич не тот тренер, который в Европе на расхват, и почему так быстро появилось предложение от греков, нет ли здесь некой конспирологии, и не был ли этот договор с АЕКом спланирован еще раньше...?
Red blu
Red blu
вчера в 16:15, ред.
Николич может остаться в ЦСКА при выполнении двух требований
Главный тренер ЦСКА Марко Николич обозначил ряд условий, при выполнении которых он готов остаться в московском клубе и отказаться от предложения афинского АЕКа. Об этом сообщает журналист Василий Рогов в своем телеграм-канале.

Согласно информации источника, сербский специалист требует полного контроля над трансферной политикой клуба и новый улучшенный контракт.

Николич недоволен рядом последних приобретений, в частности, форвардом Алеррандро и полузащитником Вильягрой. Оба игрока, как утверждается, были подписаны без одобрения тренера. Кроме того, Николич выражал разочарование тем, что клуб пока не стал продлевать контракты с Рифатом Жемалетдиновым и Миралем Пьяничем, на чем он ранее настаивал.

Сербский специалист также хочет получить улучшенный контракт, который обеспечит ему стабильность.

PS. Свой контракт на улучшенных условиях Николич заслужил на все 100%
nubom
nubom
вчера в 16:08
Сдается мне, что зарплата заместителя генерального директора по спортивным вопросам ни коим образом не зависит от спортивных результатов клуба...
74veareqes9s
74veareqes9s
вчера в 16:08
Что то не верится в всё это??
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 15:55
Как-то неожиданно, весной кони были лучшими
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 15:48
За 3 сезона в России - 2 кубка, одно серебро, две бронзы. Плохой тренер, наверное
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 15:45
ясно понятно же, что трансферы это не наше
Гость
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