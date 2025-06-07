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Роналду рассказал, когда планирует закончить карьеру

вчера, 14:30

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, когда намерен закончить карьеру.

Мой менталитет — жить сегодняшним днем. Мне осталось играть не так много лет, но я наслаждаюсь моментом. Я ещё не определился, когда закончу карьеру.

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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 22:52
До 1000 голов.
зигзаг
зигзаг ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:05
Без комментариев)))))))
Vilar
Vilar
вчера в 21:26
Главное заглавие отвечает содержанию, теперь ясно, когда Роланду закончит карьеру.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 21:10
Все эти трофеи меркнут от одной цифры - 5 лч у рона, пять!!! И в каждой из них он ключевой нырок
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:58
Роналду лучший бомбардир мира, он и сейчас много забивает... Ну зачем ему уходить?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:52
Пусть Кришка играет... ВсЯко лучше, чем как Кобзон ( земля пухом) 10 лет с эстрадой прощался и каждый раз возвращался...
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 19:22
Для Роналду ориентир - это Месси. Как Лионель закончит карьеру, так и Роналду покинет футбол.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:22
Рон будет играть пока не забьёт тысячу голов. Даже если придётся лёжа, ползком забивать.
зигзаг
зигзаг
вчера в 16:12
Максим максим максим ну ты и сказочник ))Месси снял футболку и показал фанатам сливочных, раналду повторил. Месси рекорды бьёт, ранальду пытается повторить. Месси играет до сих пор, ранальду повторяет. Ранальду сам создал для себя такой образец в мире особенно после снятия футболки ))))
А кто раньше или позже карьеру начал сути не меняет
zatu5vezxqf3
zatu5vezxqf3
вчера в 16:00
Чем дольше, тем лучше, Роналду успехов !
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:59
Шёл 2054-й год. Криштиану, играя за клуб 6-го дивизиона пенсионной лиги Саудовской Аравии, всё ещё выходил на поле в надежде забить тысячный гол в карьере.

Максим Максим Максим
Максим Максим Максим ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 15:48
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 15:43
    Пока Месси будет играть и он будет повторять. Тем более что на кону СУПЕР ЗОЛОТОЙ МЯЧ.
    Призрачные надежды на него Ранальду имеет конечно. Но у Месси больше трофеев и тем более он чемпион мира
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 15:20
    Попылит ещё Легенда! В России таких нет и не будет, к сожалению ...
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 14:52
    Жаль, что Анжи закрыл тот свой проект. Вот бы купили его, как Карлоса и Этоо. Он и в 45 лучше будет Соболевых и Комличенко, при любом раскладе.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 14:34
    До тысячи еще лет 5 играть))
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