Роналду рассказал, когда планирует закончить карьеру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, когда намерен закончить карьеру.
Мой менталитет — жить сегодняшним днем. Мне осталось играть не так много лет, но я наслаждаюсь моментом. Я ещё не определился, когда закончу карьеру.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, когда намерен закончить карьеру.
Мой менталитет — жить сегодняшним днем. Мне осталось играть не так много лет, но я наслаждаюсь моментом. Я ещё не определился, когда закончу карьеру.
А кто раньше или позже карьеру начал сути не меняет
А кто раньше или позже карьеру начал сути не меняет
Призрачные надежды на него Ранальду имеет конечно. Но у Месси больше трофеев и тем более он чемпион мира
Призрачные надежды на него Ранальду имеет конечно. Но у Месси больше трофеев и тем более он чемпион мира