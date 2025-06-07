"Бывший рулевой сборной Катара возглавил команду испанской Сегунды"

«Лас-Пальмас» объявил о назначении Луиса Гарсии новым главным тренером. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года с возможностью продления в случае выхода в Примеру.
Предыдущим местом работы специалиста была сборная Катара, которую он покинул в начале мая.
Вот только лично я про этого рулевого впервые слышу, поэтому вряд ли смогу достойно поддержать беседу. Уж извини.
Вот только лично я про этого рулевого впервые слышу, поэтому вряд ли смогу достойно поддержать беседу. Уж извини.
Это же не ветка "конкурс-прогнозов", здесь можно, слегка)
Это же не ветка "конкурс-прогнозов", здесь можно, слегка)
Каждый комментарий не по теме - это флуд. А за флуд здесь банят, хоть с хэштэгом, хоть без. И индульгенции у меня никакой нету.
Админы, конечно, не звери. За "просто поздоровкаться" банить не станут. Но вести тут задушевные беседы на отвлечённые темы точно не позволят.
Вопщем, прежде чем "уйти в более тихое место и там пообщаться", нужно это "тихое место" сперва отыскать. Ну или создать своё собственное. А это сейчас несколько проблематично..
Каждый комментарий не по теме - это флуд. А за флуд здесь банят, хоть с хэштэгом, хоть без. И индульгенции у меня никакой нету.
Админы, конечно, не звери. За "просто поздоровкаться" банить не станут. Но вести тут задушевные беседы на отвлечённые темы точно не позволят.
Вопщем, прежде чем "уйти в более тихое место и там пообщаться", нужно это "тихое место" сперва отыскать. Ну или создать своё собственное. А это сейчас несколько проблематично..
Хотя ты по обыкновению более чем лаконичен всё сказал, понятно.
Короче за своим болотом присматриваешь))
Хэштег соответствующий убери и здесь можно бросать якорь)
Хотя ты по обыкновению более чем лаконичен всё сказал, понятно.
Короче за своим болотом присматриваешь))
Хэштег соответствующий убери и здесь можно бросать якорь)
А лес Наш давно уже не только футбольный. Лес Наш так разросся, что уже ни в какие ворота не лезет. Сам в нём порой теряюсь.
Хожу бывает, брожу, ищу выход. А его всё нет и нет.
С другой стороны, каких-то прям глобальных изменений особо не наблюдается. Люди по-прежнему воруют, друг друга душат.. Вопщем идёт нормальная цивилизованная жизнь. хехе
И Мы за этой жизнью вроде как ещё поспеваем..
А лес Наш давно уже не только футбольный. Лес Наш так разросся, что уже ни в какие ворота не лезет. Сам в нём порой теряюсь.
Хожу бывает, брожу, ищу выход. А его всё нет и нет.
С другой стороны, каких-то прям глобальных изменений особо не наблюдается. Люди по-прежнему воруют, друг друга душат.. Вопщем идёт нормальная цивилизованная жизнь. хехе
И Мы за этой жизнью вроде как ещё поспеваем..