"Бывший рулевой сборной Катара возглавил команду испанской Сегунды"

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вчера, 19:57

«Лас-Пальмас» объявил о назначении новым главным тренером. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года с возможностью продления в случае выхода в Примеру.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Катара, которую он покинул в начале мая.