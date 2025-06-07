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Бывший рулевой сборной Катара возглавил команду испанской Сегунды

вчера, 19:57

«Лас-Пальмас» объявил о назначении Луиса Гарсии новым главным тренером. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года с возможностью продления в случае выхода в Примеру.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Катара, которую он покинул в начале мая.

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Все комментарии
introvert pofigist
introvert pofigist ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:15
Ну, если ты хочешь обсудить бывшего рулевого сборной Катара, то здесь безусловно можно. И может быть даже не слегка.
Вот только лично я про этого рулевого впервые слышу, поэтому вряд ли смогу достойно поддержать беседу. Уж извини.
Шуnя771
Шуnя771 ответ introvert pofigist (раскрыть)
вчера в 22:08
"Бывший рулевой сборной Катара возглавил команду испанской Сегунды"

Это же не ветка "конкурс-прогнозов", здесь можно, слегка)
introvert pofigist
introvert pofigist ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:55
Хм.. А с чего ты решил, что здесь можно бросать якорь? Насколько мне известно, здесь как раз таки и нельзя. Это правилами сайта запрещено, а я чту Уголовный Кодекс.
Каждый комментарий не по теме - это флуд. А за флуд здесь банят, хоть с хэштэгом, хоть без. И индульгенции у меня никакой нету.
Админы, конечно, не звери. За "просто поздоровкаться" банить не станут. Но вести тут задушевные беседы на отвлечённые темы точно не позволят.
Вопщем, прежде чем "уйти в более тихое место и там пообщаться", нужно это "тихое место" сперва отыскать. Ну или создать своё собственное. А это сейчас несколько проблематично..
Шуnя771
Шуnя771 ответ introvert pofigist (раскрыть)
вчера в 20:41, ред.
Ты того, с линии огня - "конкурс-прогнозов" уйди в более тихое место и там можем пообщаться.
Хотя ты по обыкновению более чем лаконичен всё сказал, понятно.
Короче за своим болотом присматриваешь))
Хэштег соответствующий убери и здесь можно бросать якорь)
introvert pofigist
introvert pofigist ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:36
Приветствую, Олег. Рад, что доставляю радость.

А лес Наш давно уже не только футбольный. Лес Наш так разросся, что уже ни в какие ворота не лезет. Сам в нём порой теряюсь.
Хожу бывает, брожу, ищу выход. А его всё нет и нет.
С другой стороны, каких-то прям глобальных изменений особо не наблюдается. Люди по-прежнему воруют, друг друга душат.. Вопщем идёт нормальная цивилизованная жизнь. хехе
И Мы за этой жизнью вроде как ещё поспеваем..
Гость
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