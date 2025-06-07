Сборная Боснии и Герцеговины попрощалась с Пьяничем

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вчера, 18:52

Перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Сан-Марино в Зенице состоялась торжественная церемония прощания с бывшим полузащитником балканской команды .

Президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович и спортивный директор Эмир Спахич вручили хавбеку футболку в рамке с номером 115 — количеством игр, проведённых им за национальную сборную. Пресс-служба футбольной федерации также сказала следующее:

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины хотела бы ещё раз поблагодарить Миралема Пьянича за годы его преданности, профессионализма и любви к футболке национальной сборной. Мы желаем ему счастья и успехов в предстоящих жизненных и профессиональных задачах.

Пьянич дебютировал за сборную 20 августа 2008 года в товарищеской встрече с Болгарией. Последним поединком в его карьере была игра с Украиной 21 марта 2024-го в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. В общей сложности футболист забил 18 мячей в составе боснийцев.