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Сборная Боснии и Герцеговины попрощалась с Пьяничем

вчера, 18:52
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина1 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Сан-Марино в Зенице состоялась торжественная церемония прощания с бывшим полузащитником балканской команды Миралемом Пьяничем.

Президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович и спортивный директор Эмир Спахич вручили хавбеку футболку в рамке с номером 115 — количеством игр, проведённых им за национальную сборную. Пресс-служба футбольной федерации также сказала следующее:

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины хотела бы ещё раз поблагодарить Миралема Пьянича за годы его преданности, профессионализма и любви к футболке национальной сборной. Мы желаем ему счастья и успехов в предстоящих жизненных и профессиональных задачах.

Пьянич дебютировал за сборную 20 августа 2008 года в товарищеской встрече с Болгарией. Последним поединком в его карьере была игра с Украиной 21 марта 2024-го в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. В общей сложности футболист забил 18 мячей в составе боснийцев.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:49, ред.
Какое страшное название ветки...

Можно же : "Пьянич завершил карьеру в сборной. Его проводили с почестями и благодарностью"
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:42
В сборной неплохо проявил себя .
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:19
Можно сказать что в сборной был лидером
y6apwtcz6k2j
y6apwtcz6k2j
вчера в 18:59
Он игрок высокого уровня! И будет всегда на виду!!!
Вещий
Вещий
вчера в 18:54
Своего рода легенда для них....
Гость
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