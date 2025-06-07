Легенды «Реала» и «Боруссии» сыграли друг с другом на «Сантьяго Бернабеу»

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вчера, 21:30

В Мадриде состоялся благотворительный матч между легендами «Реала» и дортмундской «Боруссии». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью со счётом 3:3.

Вырученные средства от мероприятия, которое стало уже 12-м по счёту, пойдут на программу трудоустройства молодых людей из группы риска или находящихся в социально уязвимом положении, а также на социальные и спортивные проекты фонда столичного клуба.

В составе «сливочных» голами отличились (5-я минута), (36-я, с пенальти) и (55-я). У дортмундцев мячи забили (16-я), (22-я) и Марсио Аморозо (87-я).