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Легенды «Реала» и «Боруссии» сыграли друг с другом на «Сантьяго Бернабеу»

вчера, 21:30

В Мадриде состоялся благотворительный матч между легендами «Реала» и дортмундской «Боруссии». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью со счётом 3:3.

Вырученные средства от мероприятия, которое стало уже 12-м по счёту, пойдут на программу трудоустройства молодых людей из группы риска или находящихся в социально уязвимом положении, а также на социальные и спортивные проекты фонда столичного клуба.

В составе «сливочных» голами отличились Жулио Баптиста (5-я минута), Тони Кроос (36-я, с пенальти) и Рауль Гонсалес (55-я). У дортмундцев мячи забили Лукас Барриос (16-я), Свен Бендер (22-я) и Марсио Аморозо (87-я).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:25
ветераны играли лучше, чем Россия-Нигерия.
Рауль хорош и сейчас.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:25
Порой, а может не порой, матчи легенд интересней некоторых встреч чемпионата России. Если выпадает возможность посмотреть на Ю-Тубе, никогда её не пропускаю. И никогда не жалею, что вновь увидел знакомые лица. И даже незнакомые. Интересно, что на такие матчи собираются полные стадионы. Знают черти, это я о болельщиках, толк в игре.
Capral
Capral
вчера в 21:32
Расписали благотворительный договорняк.
eg4kyey2fcnw
eg4kyey2fcnw
вчера в 21:31
Побольше таких благотворительных матчей
Гость
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