Палмер: «Победа в Лиге чемпионов с „Ман Сити“ для меня ничего не значит»

Полузащитник «Челси» высказался о победе в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23 в составе «Манчестер Сити».

Если честно, я не чувствую себя победителем Лиги чемпионов. Для меня это ничего не значит. Люди так говорят, но я не принимал участия. Конечно, я играл на групповом этапе и всё такое, но это ведь не одно и то же, не так ли?