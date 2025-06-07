Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Палмер: «Победа в Лиге чемпионов с „Ман Сити“ для меня ничего не значит»

вчера, 16:41

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о победе в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23 в составе «Манчестер Сити».

Если честно, я не чувствую себя победителем Лиги чемпионов. Для меня это ничего не значит. Люди так говорят, но я не принимал участия. Конечно, я играл на групповом этапе и всё такое, но это ведь не одно и то же, не так ли?

Подписывайся в ВК
Все новости
Роналду ответил на вопрос, кто должен получить «Золотой мяч»
Вчера, 15:02
Криштиану Роналду: «Месси всегда хорошо ко мне относился и уважал меня»
Вчера, 14:15
Мбаппе ответил на вопрос, кому бы он отдал «Золотой мяч»
Вчера, 13:58
Мбаппе: «ПСЖ заслуженно выиграл Лигу чемпионов»
Вчера, 13:42
Сон поблагодарил Постекоглу за работу в «Тоттенхэме»
Вчера, 12:00
Гендиректор «Сассуоло» выразил опасения по поводу доминирования топ-клубов
Вчера, 10:54
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:31
Сидя на скамейке выиграть лч так себе, вон Сафонов тоже выиграл лч сидя на скамейке
catal
catal ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:45
Дружба дружбой, а денежки бабай унес.
Отказываться от премиальных - неконтрактно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:13
Достойно и правильное мышление.
Но, в отличии от других «победителей» Палмер хотя бы на поле появлялся в той ЛЧ.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:16
Вот уж точно. Тогда все поверили бы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:06
Отказался бы тогда от премиальных и от награды....
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:47
Мнение его изменится когда будет вешать бутсы на гвоздик...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 