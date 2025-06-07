Адиев назвал задачу «Крыльев Советов» на новый сезон

Новый главный тренер «Крыльев Советов» в интервью источнику рассказал о том, какая задача поставлена перед командой на сезон 2025/26.

В минувшей кампании самарский клуб занял 10-е место в РПЛ .

О том, стоит ли задача попасть в первую восьмёрку

В принципе, да. Такая цель была озвучена. Но я и на встрече с руководством, и в разговоре с губернатором области сказал, что мы в первую очередь должны создать боеспособный коллектив, который сможет набирать очки в каждой игре, вне зависимости от ранга соперника, от того, дома ли мы выступаем или на выезде.

Насколько реально с нынешним составом попасть в первую восьмёрку? Вы меня опять подводите к восьмёрке. Это на меня не давит, восьмое место или что-то другое. Есть либо первое место, либо ты должен в каждой игре добиваться результата. Вот передо мной, считаю, прежде всего стоит такая задача: создать команду, которая в каждом туре сможет претендовать на победу.

Что касается состава «Крыльев», то костяк сохранился. 12 человек. Просто надо ещё совершить шесть-семь приобретений, трансферов. Тогда сможем замахиваться на более высокие места.

Про то, прозвучало ли на встрече с руководством и губернатором пожелание с их стороны, чтобы команда в итоге оказалась в таблице выше «Акрона»

Таких слов не звучало. Но проведя несколько дней в Самаре, понимаю, что в регионе есть конкуренция между клубами. Это дерби. Постараюсь, чтобы «Крылья» удачно сыграли в этих матчах и были лучше «Акрона». При этом я, конечно, с уважением отношусь к этому самобытному клубу.