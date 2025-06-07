Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Адиев назвал задачу «Крыльев Советов» на новый сезон

вчера, 20:29

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью источнику рассказал о том, какая задача поставлена перед командой на сезон 2025/26.

В минувшей кампании самарский клуб занял 10-е место в РПЛ.

О том, стоит ли задача попасть в первую восьмёрку

В принципе, да. Такая цель была озвучена. Но я и на встрече с руководством, и в разговоре с губернатором области сказал, что мы в первую очередь должны создать боеспособный коллектив, который сможет набирать очки в каждой игре, вне зависимости от ранга соперника, от того, дома ли мы выступаем или на выезде.

Насколько реально с нынешним составом попасть в первую восьмёрку? Вы меня опять подводите к восьмёрке. Это на меня не давит, восьмое место или что-то другое. Есть либо первое место, либо ты должен в каждой игре добиваться результата. Вот передо мной, считаю, прежде всего стоит такая задача: создать команду, которая в каждом туре сможет претендовать на победу.

Что касается состава «Крыльев», то костяк сохранился. 12 человек. Просто надо ещё совершить шесть-семь приобретений, трансферов. Тогда сможем замахиваться на более высокие места.

Про то, прозвучало ли на встрече с руководством и губернатором пожелание с их стороны, чтобы команда в итоге оказалась в таблице выше «Акрона»

Таких слов не звучало. Но проведя несколько дней в Самаре, понимаю, что в регионе есть конкуренция между клубами. Это дерби. Постараюсь, чтобы «Крылья» удачно сыграли в этих матчах и были лучше «Акрона». При этом я, конечно, с уважением отношусь к этому самобытному клубу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Матч футбольных сборных России и Нигерии начнётся с минуты молчания
06 июня
Московское «Торпедо» накопило долг за аренду полей
06 июня
«Химки» приостановили работу
04 июня
Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов
04 июня
Президент РПЛ заявил, что «Химки» проходят стадию реорганизации
03 июня
Акинфеев пройдет допинг‑контроль после Суперфинала Кубка России
01 июня
Сортировать
Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:06
"Просто надо ещё совершить шесть-семь приобретений, трансферов. Тогда сможем замахиваться на более высокие места." Условно Мбаппе, Ямаль и иже с ними. Или нет? Или пильнув на непонятных легах, которые будут не против выступать в РПЛ которых получится приобрести. якобы усилив позиции, благодаря Вашему тренерскому таланту наше так называемое ТОП-6 задрожит и Вы "замахнетесь на более высокие места? Интересно какие, с учетом того, что условно лярд долга и все трансферы пока на контроле РФС? Ждать Ямаля или нет. Ну вот к чему эти бравурные речи? Ну да ладно, я по-старчески побухтеть со своей колокольни, может и погорячился.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:02, ред.
В высказываниях Адиева прозвучала тема Самарского Дерби. Помнится, когда почти пятнадцать лет назад в Краснодаре состоялось первое немосковское дерби между новичком фк Краснодар и Кубанью, все считали фаворитом жёлто-зелёных, но победили дебютанты и потом их преимущество в противостоянии только увеличивалось. Сегодня некогда грозная Кубань исчезла с горизонтов российского футбола, а Краснодар наоборот в самом зените. Я почему так заострил внимание на этих событиях, просто и во втором немосковском дерби между старожилом и дебютантом в первых матчах преимущество осталось за новичком, две победы с одинаковым счётом два - ноль. Не на что не намекаю, пусть и дальше играют эти два клуба В РПЛ, а успехи Краснодара станут ориентиром для Павла Морозова в развитии ещё одного самобытного футбольного клуба.
Болейте за своих, а не против чужих!
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:07
"Что касается состава «Крыльев», то костяк сохранился. 12 человек"

Вот когда трансферное окно закроется, т. е. 2 сентября, и скажешь, какой у тебя костяк в команде сохранился.

P.S. В инете уже вовсю обсуждают запрос Краснодара Спартаку о приобретении Хлусевича... )
Шуnя771
Шуnя771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 20:44
Тогда допустимо, это даже интересно, а вдруг?
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:41
А не рановато ли о задачах?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:40
Ну он говорит,что надо строить такую команду.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:39
А ты не учитываешь,что могут быть продажи игроков вот с этого костяка)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:38
В каждой игре набирать очки независимо от ранга соперника... Мну правильно понял?))
Так это размах на Золото!
Мну думал в Самаре "Бульбуляторы" в запрете...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 