РФС на следующей неделе может принять решение по ситуации с «Черноморцем»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза прокомментировал источнику заявление бывшего инвестора «Черноморца» Сергея Шишкарёва.

Вчера Шишкарёв заявил, что генеральный директор новороссийского клуба Максим Пономарев пытался манипулировать результатом матча 34-го тура Первой лиги с «Сочи» (2:1). Также бизнесмен сообщил о прекращении работы с командой.