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РФС на следующей неделе может принять решение по ситуации с «Черноморцем»

вчера, 17:25
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал источнику заявление бывшего инвестора «Черноморца» Сергея Шишкарёва.

Вчера Шишкарёв заявил, что генеральный директор новороссийского клуба Максим Пономарев пытался манипулировать результатом матча 34-го тура Первой лиги с «Сочи» (2:1). Также бизнесмен сообщил о прекращении работы с командой.

Читал данное заявление Шишкарёва. Знаю, что ФНЛ направила соответствующий запрос с просьбой пояснить некоторые моменты. Я тоже дал поручение департаменту лицензирования и департаменту защиты игры провести в своих направлениях небольшие расследования. Надеюсь, что в начале следующей недели получим от коллег ответ и будем принимать решение.

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tunmvxk4uc3n
tunmvxk4uc3n
вчера в 18:18
Жаль, что город-герой Новороссийск остался без высшей лиги
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:46
Да не хочет больше с такими правилами от РФС работать хозяин Черноморца . Деньги на ветер. Алания тому яркое подтверждение .
Гость
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