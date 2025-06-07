РФС на следующей неделе может принять решение по ситуации с «Черноморцем»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал источнику заявление бывшего инвестора «Черноморца» Сергея Шишкарёва.
Вчера Шишкарёв заявил, что генеральный директор новороссийского клуба Максим Пономарев пытался манипулировать результатом матча 34-го тура Первой лиги с «Сочи» (2:1). Также бизнесмен сообщил о прекращении работы с командой.
Читал данное заявление Шишкарёва. Знаю, что ФНЛ направила соответствующий запрос с просьбой пояснить некоторые моменты. Я тоже дал поручение департаменту лицензирования и департаменту защиты игры провести в своих направлениях небольшие расследования. Надеюсь, что в начале следующей недели получим от коллег ответ и будем принимать решение.