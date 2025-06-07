Генсек РФС о «Химках»: «Они подвели весь российский футбол»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) прокомментировал источнику ситуацию с «Химками», которые не получили лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ .

Ситуация плохая, потому что один из клубов не получил право играть в РПЛ в следующем сезоне. Но эта команда доиграла сезон-2024/25. Так произошло, футбольный клуб «Химки» и его собственники не смогли обеспечить достаточное финансирование, за что поплатились. Они подвели весь российский футбол. За это на них в будущем могут быть наложены соответствующие спортивные санкции.