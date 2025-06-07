Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Генсек РФС о «Химках»: «Они подвели весь российский футбол»

вчера, 17:46

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал источнику ситуацию с «Химками», которые не получили лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.

Ситуация плохая, потому что один из клубов не получил право играть в РПЛ в следующем сезоне. Но эта команда доиграла сезон-2024/25. Так произошло, футбольный клуб «Химки» и его собственники не смогли обеспечить достаточное финансирование, за что поплатились. Они подвели весь российский футбол. За это на них в будущем могут быть наложены соответствующие спортивные санкции.

Подписывайся в ВК
Все новости
Черчесов о будущем: «Гештальт с чемпионством в России надо закрыть»
Вчера, 15:10
Батраков: «Чего-то сверхъестественного от сборной Нигерии я не увидел»
Вчера, 08:55
Дасаев выступил за расширение РПЛ до 18 клубов
06 июня
Угальде прокомментировал слухи об интересе к нему со ПСЖ и «Монако»
06 июня
Будущий клуб Карпина очень рискует. Есть дилемма, решения которой у тренера нет
06 июняМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии8
Максим Бузникин высказался о первом в истории «Краснодара» чемпионстве
06 июня
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:59
Подстава для многих команд.... но это РПЛ ... думать руководству надо на перед.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:58
В РПЛ и так много московских команд...думаю , что Химки это всегда перебор..
drug01
drug01
вчера в 18:54
А мне очень жаль Химки!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:17
"За это на них в будущем могут быть наложены соответствующие спортивные санкции". Короче когда деньги найдёте - тогда милости просим . Тогда мы вас и накажем - "Рублём"!)
ctd683gka83f
ctd683gka83f
вчера в 18:16
Это больше минус самим РФС, что до этого допустили
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:00
Не вы ли головастое руководство должны были предвидеть и предупредить подобные ситуации...
Что мешало задействовать принцип поручительства способный избегать подобных форс-мажоров....
Даже в менее оборотистых финансовых структурах существуют гаранты будущей платёжоспособности....
А тут как всегда...снег выпал неожиданно....в конце декабря.......
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 17:53
Химки больше не допускать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 