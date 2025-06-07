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Сафонов не сыграет с Белоруссией

вчера, 18:58
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия10.06.2025 в 20:00 Не начался

Тренерский штаб сборной России принял решение отпустить вратаря ПСЖ Матвея Сафонова со сборов. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Сафонов 9 числа должен быть в расположения клуба, поэтому Матвей не поедет на матч с Белоруссией. Даже если бы не этот срочный отъезд, ему нужен отдых хотя бы две недели после такого тяжёлого сезона. Пусть отдохнёт хотя бы три дня. Мы его отпустили, посовещавшись с Валерием Георгиевичем Карпиным, медицинским штабом и руководством.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:48, ред.
Здравия, Станичник и с Троицей Вас!
Тоже не понимаю нападки на Сафу. Парень прекрасно отстоял отбор на ЧМ в Катар. Был единственным футболистом среди Карпинского сброда, который отбивал всё в заключительном - позорном во всех смыслах матче с хорватами до той минуты, пока идиот Кудряшов им не помог...
Вполне себе хороший воротчик.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Viollator (раскрыть)
сегодня в 11:35
Какие привозы, любезный?))))) Интер ни разу в створ ворот не пробил!
Viollator
Viollator
сегодня в 09:17
Жаль что в финале лч не выпустили, да при 5 0 начал бы привозы !
lobsterdam
lobsterdam ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 09:04
А кто здесь «свой»? Здоровья не хватит за таких «своих» болеть!
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 08:40
Устал косячить! Понимаю ...
adekvat
adekvat
сегодня в 08:04
А где он устал, какой напряженный сезон? Рассмешнили прям.
Capral
Capral
вчера в 22:57
Яша.

Что ты так переживаешь?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:53
Думаете Комличенко и Глебов мировые звезды? или это только мир Карпина? Или Адамов с Гладышевым накидают?
Capral
Capral
вчера в 22:53
На товарняки- может и должен вызываться.
nik9373
nik9373
вчера в 22:50
Тяжелейший матч с превосходной сборной Нигерии дал о себе знать. После такого восстанавливаются месяцы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:50
И не было никогда, согласен
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:28
А что так все набросились на Тренерский штаб и на Сафонова? Матвею действительно надлежит быть в расположении клуба. Ведь уже пятнадцатого июня стартует клубный чемпионат мира, где ПСЖ в этот день встречается с мадридским Атлетико и, как знать, может россиянину доверят место в воротах в этом матче, потому как вопрос ухода Донарумы из команды пока ещё не снят с повестки дня.
Болейте за своих, а не против чужих!
lukarelli
lukarelli
вчера в 21:08
Я слышал,на антикаррозийку кубка выходной взял
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:48
Никаких проблем с вратарской позицией у сборной России нет .
lotsman
lotsman
вчера в 20:36
Не повезло белорусам. А они так надеялись.)
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:32
Вратарей вагон и маленькая тележка, есть кем заменить
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:29
Игрок без игровой практики не должен вызываться в сборную.
матос
матос
вчера в 20:25, ред.
Устал ебнврт , сидя на скамье запасных весь год , нужен еще отдых )))))))))))))))
djxge3hjsfq7
djxge3hjsfq7
вчера в 20:20
Не большая потеря для сборной
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:11
Да, это был как никогда тяжелый сезон для Сафонова! Даже не смог унять дрожь в руках во время матча с Нигерией! Но все равно, несмотря ни на что, его рвало обратно, в Париж, на родную скамейку!
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:05
С тряпкой по скамейке бегать, пыль вытирать, а по парижу походить пошопится, не устал? тоже нервы же. пусть отдыхает
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 20:04
Не повезло братушкам, так бы выиграли )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:01
С белорусами вообще без кипера можно играть... Чё шум подняли, я хз.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:52
"Мы его отпустили, посовещавшись... Добрые дяденьки. Прям матч века -"Россия-Беларусь". Пусть другие вратари поиграют. Сколько их там, четверо, пятеро?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:52
А если глубоко копнуть, то как смели потревожить обладателя Кубка Лиги чемпионов!
Не боярское это дело играть с какой то Беларусь!)
Другое дело Нигерия, Сейшелы, Фареры...
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:18
Я вот тоже подумал про это
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 19:13
Значит таких ляпов больше не будет. И это хорошо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:10
Нужен отдых Моте после тяжёлого сезона?
А в чем эта тяжесть,если он 80% времени провел на лавке?
Vilar
Vilar
вчера в 19:10
Он узнал сегодня, что ему надо срочно быть в клубе. На лавке некому сидеть? Кафанов, не лепи горбатого, ему дали отдохнуть от сборной навсегда.
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