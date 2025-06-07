Сафонов не сыграет с Белоруссией

Тренерский штаб сборной России принял решение отпустить вратаря ПСЖ со сборов. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер вратарей национальной команды .

Сафонов 9 числа должен быть в расположения клуба, поэтому Матвей не поедет на матч с Белоруссией. Даже если бы не этот срочный отъезд, ему нужен отдых хотя бы две недели после такого тяжёлого сезона. Пусть отдохнёт хотя бы три дня. Мы его отпустили, посовещавшись с Валерием Георгиевичем Карпиным, медицинским штабом и руководством.