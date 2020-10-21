ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-10-21
2020-08-08
2020-08-11
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-21
2020-08-25
2020-08-26
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-27
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-24
2020-11-25
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-08
2020-12-09
Реал - Шахтёр
Ред Булл Зальцбург - Локомотив
Бавария - Атлетико
Интер - Боруссия
Олимпиакос - Марсель
Манчестер Сити - Порту
Аякс - Ливерпуль
Мидтьюлланд - Аталанта

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Шахтёр

Ставки на футбольные матчи
BetCity
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    29’ 0:1 Тете
    ассистент Корниленко Виктор
    33’ 0:2(А) Варан Рафаэль
    42’ 0:3 Соломон Манор
    ассистент Тете
    Модрич Лука
    ассистент Марсело     		1:3 54’
    Винисиус Жуниор 2:3 59’
    Наказания
    8’ Корниленко Виктор
    Асенсио Марко 34’
    83’ Бондарь Валерий
    Милитао Эдер 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бензема Карим Родриго 46’
    Винисиус Жуниор Йович Лука 59’
    Кроос Тони Модрич Лука 70’
    86’ Судаков Георгий Дентиньо
    90+2’ Витао Соломон Манор
    90+4’ Вьюнник Богдан Антонио Маркос
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 6
    		5 Удары в створ 5
    		11 Фолы 8
    		7 Угловые 1
    		4 Офсайды 1
    		58% Владение мячом 42%
    		3 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Master ШиФу
    Master ШиФу ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 23:08
    Если проиграет не слейся как обычно
    Agamaga
    Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 23:07
    Дааа, нам далеко до "шишанутых" и "нгушников". Куда нам до этих персонажей в плане адекватности, такта общения, воспитанности, ну просто представители королевской семьи.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Мessi 10 (раскрыть)
    сегодня в 23:05
    говорят Ференцварош вчера десяточку вкатил в ворота Барсы, правда на СЕГЕ у язя.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Мessi 10 (раскрыть)
    сегодня в 23:04
    Горняки готовились к супер противостоянию с Ворсклой,Реал так тренировка.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Igo0rek (раскрыть)
    сегодня в 23:03
    их даже ЦСКА дважды отымело....
    kolpino08
    kolpino08
    сегодня в 22:59
    ай да молодцы. мои поздравления украинским болелам.
    makerdream
    makerdream
    сегодня в 22:59
    нежданчик
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 22:59
    После 1-го тайма лететь 3:0 )) Истинный уровень реала проявляется все чаще и чаще, когда Перес жалеет деньги на судейский корпус)) Думали легко пройдут Шахтер, но горняки просто пожалели сливочных ))
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 22:58
    Обычный уровень Реала, ничего нового.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 22:57, ред.
    а кто то тут впаривал нам Лысого.как топ-тренера. Ноунейм Каштру переигрывет в чистую в 1ТАЙМЕ, с малолетками,в отсутствии голкипера Пятова, со счётом 0*3. правда могли и пропустить Три, да и забить с пяток. Марлос в этом матче визуально примерял футболку Реала. Вроде бы и игрок не плохой был,пока чужое гражданство не принял.
    Реал- Ювентус 4-1, Реал-Шахтёр 2-3, виртуально Юве -Шахтёр 7-1.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    да какой это болельщик Ювентуса хаха я его на ветках Юве раз в год вижу...только зад гному вылизывает
    Edsbyns IF
    Edsbyns IF ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 22:51
    Реал был, но без трёх лишних игроков в составе, как привык.
    протон1
    протон1
    сегодня в 22:48
    ну такого я честно не ожидал от шахтера. ну с победой!!!! зенит бери пример. но думаю реал бы разорвал там зенит
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 22:48
    Шахтёр - красавцы, и это в полурезервном составе. А Реала сегодня я не увидел, какие-то футболисты в форме Реала были, а самого Реале нет.
    Edsbyns IF
    Edsbyns IF
    сегодня в 22:47
    Рояль снова выкинут в 1/8 - его любимой стадии.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
    сегодня в 22:46, ред.
    Вчера г-н Черданцев, если сказать помягче, начудил с прогнозом матча "Зенит-Брюгге", но я обратил внимание на то, что свой комментарий он давал днём, где-то в 15-30, а лайки ему продолжали ставить даже после окончания матча, когда уже был известен отрицательный для нашей команды результат. Может быть, кто-нибудь мне подскажет, как такое может быть ? Что-то здесь пахнет нехорошим. Прошу Георгия объяснить мне этот феномен - парадокс.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 22:41
    А я бы спросил у игроков "Реала" и гл.тренера, что такого с ними случилось, если в первом тайме команда была похожа на наш "Зенит" во вчерашнем матче. И не надо говорить, что отсутствовала половина основного состава, не надо...
    fxy3dt4cryga
    fxy3dt4cryga ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
    сегодня в 22:40
    браво, Георгий!
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    сегодня в 22:39, ред.
    объективно состав у ряла даже отстойный) человек с головой должен понимать, что рамосы и марселы, это и близко не топ уровень
    но судьи и соотв. липовые трофеи в Европе продлили этим середнякам карьеру
    так бы уже давно сидели в Мальорке условной
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    сегодня в 22:36, ред.
    зедану очень повезло, что у Барсы сейчас действительно максимально черная полоса
    так бы и в чемпионате об рял вытирались бы ноги только так)
    Альфи
    Альфи
    сегодня в 22:35
    Ну как так королевичи!!!!! Проиграть горным тролям , позорище какое то....
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 22:33
    Не 13, но 8-9 игроков основы не было, так как у всех положительный результат на вирус. Часть с тех, что вышли это даже не дубль, а вообще непонятно что за челы.
    Agamaga
    Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 22:32
    Барселона рекордсмен по выходам в плей-офф, чем некоторые, поэтому может себе позволить ходить по полю. А у вас вечно судья виноват!
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    сегодня в 22:32, ред.
      DXTK
      DXTK
      сегодня в 22:31
        Пьемонтский Князь
        Пьемонтский Князь ответ Agamaga (раскрыть)
        сегодня в 22:28
        Они лишь одну игру бесхребетно сыграли, а барса все, так как один из двух матчей был бесхребетным, а второй бенефисом арбитра.)
        Пьемонтский Князь
        Пьемонтский Князь ответ Тага Дага (раскрыть)
        сегодня в 22:27
        Я всегда открыт и откровенен в общении, это ты Ювентусом прикрываешься.
        Финал 2015 помнишь? А беспредел Чакира? Что ты потом писал? что всё правильно?)
        Хотя Чакир спас каталонский зад, не поставив пеналь при 1:1 на Погба. Зато когда Оливер спасал сливочные задницы ты был красноречив.)
        Многие Ювентини не рады приходу в клуб Роналду, но пока он носит футболку Юве ни один не поносит его в комментариях, как это делаешь ты, яко бы болельщик Ювентуса.
        Начни с малого, хотя бы в интернете будь честен)
        Да и в плане воспитания, такта и адекватной оценки происходящих вещей, болелам барселоны очень далеко до болельщиков Мадридского Реала. Поэтому, как бы к их клубу я не относился, их я буду уважать. Да и Зидан нас объединяет.
        Agamaga
        Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
        сегодня в 22:27
        Рому и Ливер Айтекин судил?! Вторую игру парижане сыграли бесхребетно как и Барселона свои на выезде.
        LOpp
        LOpp
        сегодня в 22:27
        Шахтер по праву - лучший клуб Восточной Европы.
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
        сегодня в 22:25
        Айтекин и Эвребе это триллион%!!!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100