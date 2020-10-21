В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 5 Варан Рафаэль Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

З 12 Марсело Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 10 Точные навесы: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

З 23 Менди Ферлан Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 3 Милитао Эдер Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 7 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 15 Вальверде Федерико Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 14 Каземиро Ударов всего: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Пасы: 75 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 70

Н 11 Асенсио Марко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

Н 18 Йович Лука Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 59

Н 25 Родриго Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 6 Начо

П 17 Васкес Лукас

П 22 Иско

П 8 Кроос Тони Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 20

Н 9 Бензема Карим Фолов заработано: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45