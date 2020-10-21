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2 : 3
завершен
сегодня, 19:55
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
|29’
|0:1
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Тете
ассистент Корниленко Виктор
|33’
|0:2(А)
|Варан Рафаэль
|42’
|0:3
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Соломон Манор
ассистент Тете
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Модрич Лука
ассистент Марсело
|1:3
|54’
|Винисиус Жуниор
|2:3
|59’
|8’
|Корниленко Виктор
|Асенсио Марко
|34’
|83’
|Бондарь Валерий
|Милитао Эдер
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бензема Карим
|Родриго
|46’
|Винисиус Жуниор
|Йович Лука
|59’
|Кроос Тони
|Модрич Лука
|70’
|86’
|Судаков Георгий
|Дентиньо
|90+2’
|Витао
|Соломон Манор
|90+4’
|Вьюнник Богдан
|Антонио Маркос
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|12
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|8
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|7
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|1
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|3
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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Шахтёр же не реализовал уйму своих моментов, одних выходов 1-на-1 хватило бы на 3-4 гола. Очень понравились Саломон, Тете и игра молодого украинца (77 номер) в защите. Плюс Шахтёр вообще мастерски отдавал передачи в разрез чем частенько отрезал всю линию защиты сливочных. В концовке, рад что не засчитали гол, поскольку лично на мой взгляд это процентов на 90-95 оффсайд - да и думаю для самих игроков сливочных полезнее будет получить пощёчину в этом матче, а не спастись со спорного гола...
Реалу явно пора перестраиваться и приходить в себя в предверии классико (которое пока "на бумаге" выглядит слабейшим за пять лет точно). А Шахтёр поздравляем с победой и отличным началом настоящей борьбы за выход в плэйофф =)))
Шахтёр же не реализовал уйму своих моментов, одних выходов 1-на-1 хватило бы на 3-4 гола. Очень понравились Саломон, Тете и игра молодого украинца (77 номер) в защите. Плюс Шахтёр вообще мастерски отдавал передачи в разрез чем частенько отрезал всю линию защиты сливочных. В концовке, рад что не засчитали гол, поскольку лично на мой взгляд это процентов на 90-95 оффсайд - да и думаю для самих игроков сливочных полезнее будет получить пощёчину в этом матче, а не спастись со спорного гола...
Реалу явно пора перестраиваться и приходить в себя в предверии классико (которое пока "на бумаге" выглядит слабейшим за пять лет точно). А Шахтёр поздравляем с победой и отличным началом настоящей борьбы за выход в плэйофф =)))