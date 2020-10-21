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Мидтьюлланд - Аталанта
Ред Булл Зальцбург - Локомотив
Реал - Шахтёр
Бавария - Атлетико
Интер - Боруссия
Олимпиакос - Марсель
Манчестер Сити - Порту
Аякс - Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча Мидтьюлланд против Аталанта

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    Голы
    26’ 0:1 Сапата Дуван
    ассистент Ромеро Кристиан
    36’ 0:2 Гомес Алехандро
    ассистент Сапата Дуван
    42’ 0:3 Муриэль Луис
    89’ 0:4 Миранчук Алексей
    ассистент Иличич Йосип
    Наказания
    Систо Пионе 74’
    84’ Ромеро Кристиан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Эвандер Каба Сори 60’
    68’ Пашалич Марио Гомес Алехандро
    68’ Иличич Йосип Муриэль Луис
    Вибе Лассе Мабил Авер 75’
    Мадсен Николас Каюсте Йенс-Лис 76’
    80’ Миранчук Алексей Сапата Дуван
    80’ Пессина Маттео Фройлер Ремо
    86’ Паломино Хосе Луис Ромеро Кристиан
    Краев Божидар Франк Огочукву 87’
    Андерсон Микаэль Систо Пионе 87’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 18
    		3 Удары в створ 10
    		10 Фолы 12
    		4 Угловые 5
    		0 Офсайды 3
    		47% Владение мячом 53%
    		6 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    773sergeytank
    773sergeytank ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    сегодня в 00:57
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      сегодня в 00:41
      Миранчук любит забивать середнякам типа митьюлланда или ювентуса
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ Тео Джонс (раскрыть)
      сегодня в 00:38
      да были времена)и трава была зеленее хахаха
      Пьемонтский Князь
      Пьемонтский Князь ответ Жека10 (раскрыть)
      сегодня в 00:38
      Когда он интеру хетрик положит, тогда поймёшь)
      Lucky luciano
      Lucky luciano
      сегодня в 00:37
      Миранчук в стиле Рональдиньо положил
      Legend 6
      Legend 6 ответ feris1 (раскрыть)
      сегодня в 00:31
      И главное) юбилей не забудь отметить)
      Legend 6
      Legend 6 ответ feris1 (раскрыть)
      сегодня в 00:21
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответ feris1 (раскрыть)
        сегодня в 00:20
        Давай я лучше 5-0 напомню тебе и тебя попустит, а если нет еще много чего напомню)
        feris1
        feris1 ответ Legend 6 (раскрыть)
        сегодня в 00:16
        Что вы тут умничаете два барсука?
        8-2 напомнить?
        feris1
        feris1
        сегодня в 00:15
        Миранчука с почином!
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        сегодня в 00:13
        Похоже Миранчука можно продавать в Зенит мильенов за сто !
        Kostya P.
        Kostya P.
        сегодня в 00:09
        С таким набором игроков можно создавать Аталанту - 2. И если б можно было участвовать в одном турнире , обе Аталанты боролись бы за наивысшие места.
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        сегодня в 00:09, ред.
        Алексею пожелаю в следующих матчах не изменять себе, своей игре, которую он показывал в " Локомотиве ". Если гл.тренер хочет, чтобы он "раскрылся" во всей красе, надо выпускать Миранчука с первых минут. Очень тяжело показать себя, выходя на замену. Но его проблема в том, что другие футболисты "Аталанты" не хуже...
        Legend 6
        Legend 6 ответ Agamaga (раскрыть)
        сегодня в 00:08
        Обычно гнилые деревяшки просто на удобрение пускают)
        Agamaga
        Agamaga ответ Legend 6 (раскрыть)
        сегодня в 00:06
        На пилораму пора..
        NEADEKVAT
        NEADEKVAT
        сегодня в 00:06
        Нефиговый старт)
        Жека10
        Жека10
        сегодня в 00:06
        да и причём тут гол Миранчука помог разгромить,если и до его гола счёт и так был разгромный 0:3 ?
        Gahi
        Gahi
        сегодня в 00:05
        Увидел вышел и забил, девять минут понадобилось Миранчуку чтобы отличится в первом матче за Аталанту и главное этот выход состоялся в Лиги Чемпионов с уверенной победой его команды. Удачи Алексею и новых ярких побед с новой командой.
        Пьемонтский Князь
        Пьемонтский Князь
        сегодня в 00:04
        Теперь давай грузи по хет-трику в ворота ливера и интера.
        Аксинья
        Аксинья
        сегодня в 00:04
        Страшно представить чтобы было с Митей если бы Лёша играл с первых минут))
        Жека10
        Жека10
        сегодня в 00:04
        господи как же все задолбали с этим Миранчуком.Ну это его работа его же ради этого и покупали в команду.Чего так пиарить то человека никак не понимаю
        Legend 6
        Legend 6 ответ Agamaga (раскрыть)
        сегодня в 00:04
        Вчера, а в сборной? Мешал нашим полузащитникам)
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        сегодня в 00:03
        С места хорошо положил!!!!!!!!!!!!!!!!Молодец!!!!!!!!!!!
        Red blu
        Red blu
        сегодня в 00:01
        С почином Миранчука.
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry
        сегодня в 00:01
        Удачно вписался в "банду из Бергамо"
        Agamaga
        Agamaga ответ Legend 6 (раскрыть)
        сегодня в 00:01
        А куда бревно спалить ещё? Как вчера по мячу не попадал.... В Италии такие как он на лавке даже не нужны.
        Брулин
        Брулин
        вчера в 23:58
        А мог вчера с Брюгге страдать вместе с нашим гегемоном)))))) правду говорят, что хороший агент чуть ли не половина карьерного успеха)))))
        Legend 6
        Legend 6 ответ Agamaga (раскрыть)
        вчера в 23:58
        Скоро его из Питера в Сочи спишут, а если совсем плохо будет вести, то в Оренбург к волкам...
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        вчера в 23:55
        С почином!!
        Agamaga
        Agamaga
        вчера в 23:50
        Молодец Миранчукище! Дальнейших успехов тебе и карьерного роста в сериале!
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