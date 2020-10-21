|Мидтьюлланд
|0:4
|Аталанта
|
0 : 4
завершен
вчера, 22:00
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Стадион МСХ Арена
|26’
|0:1
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Сапата Дуван
ассистент Ромеро Кристиан
|36’
|0:2
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Гомес Алехандро
ассистент Сапата Дуван
|42’
|0:3
|Муриэль Луис
|89’
|0:4
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Миранчук Алексей
ассистент Иличич Йосип
|Систо Пионе
|74’
|84’
|Ромеро Кристиан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эвандер
|Каба Сори
|60’
|68’
|Пашалич Марио
|Гомес Алехандро
|68’
|Иличич Йосип
|Муриэль Луис
|Вибе Лассе
|Мабил Авер
|75’
|Мадсен Николас
|Каюсте Йенс-Лис
|76’
|80’
|Миранчук Алексей
|Сапата Дуван
|80’
|Пессина Маттео
|Фройлер Ремо
|86’
|Паломино Хосе Луис
|Ромеро Кристиан
|Краев Божидар
|Франк Огочукву
|87’
|Андерсон Микаэль
|Систо Пионе
|87’
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|9
|Удары по воротам
|18
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|3
|Удары в створ
|10
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|10
|Фолы
|12
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|4
|Угловые
|5
|
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|0
|Офсайды
|3
|
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|6
|Cэйвы
|3
|
|
|1
|Предупреждения
|1
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