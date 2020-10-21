В 57 Спортиелло Марко Спасений: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 19 Джимсити Берат Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 49 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 86

З 2 Толой Рафаэль Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 48 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 33 Хатебур Ханс Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 10 Гомес Алехандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 68

П 15 Де Рон Мартен Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 80

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 68

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 80

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

З 27 Депаоли Фабио

З 26 Мохика Хоан

З 6 Паломино Хосе Луис Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

З 40 Руджери Маттео

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 22

П 59 Миранчук Алексей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 22

П 32 Пессина Маттео Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 10