В «Динамо» сообщили, что Лунёв получил травму локтя

1760905344

19 октября 2025, 23:22

Вратарь московского «Динамо» пропустил матч 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против грозненского «Ахмата» из-за повреждения локтя. Об этом журналистам сообщил главный врач бело-голубых Александр Родионов.

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась вничью (2:2). У «Динамо» первый матч в РПЛ провел голкипер Курбан Расулов.

«У Лунёва травма локтя, — сказал Родионов. — В игровом упражнении получил травму. Не факт, что сыграет на неделе. Не перелом, растяжение локтя».

Также Родионов рассказал о повреждении полузащитника , который не смог завершить игру с «Ахматом». «У Антона контактная травма голеностопа, болезненность была большая. У игрока было желание продолжить, но уровень боли не дал это сделать. Первая помощь была оказана, чтобы не было отека. Ему обеспечили неподвижность, ушел [со стадиона] в специальном ортезе. Посмотрим завтра, что будет, сейчас тяжело в острой фазе говорить про приблизительные сроки», — заключил врач.