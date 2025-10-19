 
 
 
В «Динамо» сообщили, что Лунёв получил травму локтя

19 октября 2025, 23:22

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв пропустил матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» из-за повреждения локтя. Об этом журналистам сообщил главный врач бело-голубых Александр Родионов.

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась вничью (2:2). У «Динамо» первый матч в РПЛ провел голкипер Курбан Расулов.

«У Лунёва травма локтя, — сказал Родионов. — В игровом упражнении получил травму. Не факт, что сыграет на неделе. Не перелом, растяжение локтя».

Также Родионов рассказал о повреждении полузащитника Антона Миранчука, который не смог завершить игру с «Ахматом». «У Антона контактная травма голеностопа, болезненность была большая. У игрока было желание продолжить, но уровень боли не дал это сделать. Первая помощь была оказана, чтобы не было отека. Ему обеспечили неподвижность, ушел [со стадиона] в специальном ортезе. Посмотрим завтра, что будет, сейчас тяжело в острой фазе говорить про приблизительные сроки», — заключил врач.

Следующий матч «Динамо» проведет 22 октября дома против самарских «Крыльев Советов». Игра станет заключительной для обеих команд на групповой стадии «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. В чемпионате страны бело-голубые 26 октября в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

d7zf4mjmuexk
d7zf4mjmuexk
20 октября в 07:38
Неужели пьяный упал?
CCCP1922
CCCP1922
20 октября в 02:32
Похоже Андрей Лунев рассчитывается за свой язык?
STVA 1
STVA 1
20 октября в 00:25
У Антохи начались проблемы со здоровьем
Гость
