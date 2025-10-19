«Милан» победил «Фиорентину» и возглавил таблицу Серии А

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Фиорентина». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметился Рафаэл Леау (63', 86', пенальти). За гостей забил Госенс (55').
По итогам встречи «Милан» имеет 16 очков, у гостей — 3 очка. «Милан» вышел на 1-е место, опередив потерявшие в этом туре очки «Наполи» и «Рому».
В следующем матче «Милан» сыграет 24 октября, соперником будет «Пиза». «Фиорентина» проведет следующий матч 26 октября (соперник — «Болонья»).
С ними такая игра близко не прокатит.
Надо медштабу в темпе восстанавливать игроков.
Думаю, что Милан раскатал бы их без проблем, не имея тех проблем в составе, которые образовались после сборных.
Фиалки, вероятно, не самые слабые. Но, на данный момент, одни из самых слабых.
