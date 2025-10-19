 
 
 
«Милан» победил «Фиорентину» и возглавил таблицу Серии А

19 октября 2025, 23:45
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Фиорентина». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметился Рафаэл Леау (63', 86', пенальти). За гостей забил Госенс (55').

По итогам встречи «Милан» имеет 16 очков, у гостей — 3 очка. «Милан» вышел на 1-е место, опередив потерявшие в этом туре очки «Наполи» и «Рому».

В следующем матче «Милан» сыграет 24 октября, соперником будет «Пиза». «Фиорентина» проведет следующий матч 26 октября (соперник — «Болонья»).

vovinho11
vovinho11 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
20 октября в 15:13
Надеемся и верим! Наполи и Интер играют между собой. Нужно отрываться!
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Брулин (раскрыть)
20 октября в 15:10
В следующем туре у нас Пиза. А вот потом два тура Аталанта и Рома.
С ними такая игра близко не прокатит.

Надо медштабу в темпе восстанавливать игроков.
112910415
112910415
20 октября в 13:10
букет-то завял, совсем завял ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 октября в 10:29
Эффект Модрича. Как в своё время был эффект Ибрагимовича.
Брулин
Брулин
20 октября в 08:48
Аллегри идёт за Скудетто. В следующем туре, кстати, Наполи против Интера, так что у Милана есть хороший шанс увеличить отрыв
sv_1969
sv_1969
20 октября в 08:09
В кое то веки Леау зарешал!!
Варвар7
Варвар7
20 октября в 07:30
Плотность в верхней части таблицы радует - будет интересно.
a46s8rfx365h
a46s8rfx365h
20 октября в 07:20
Милану только победы в чемпионате!!!
shlomo
shlomo
20 октября в 06:50
Ну что, усилиями Леау Милан одержал волевую победу и забрался на 1-е место в турнирной таблице! Конечно, это промежуточно, при этом обозначают миланцы свои претензии на скудетто. Ну а Пиоли, вполне возможно, проводит свои последние дни в качестве главного тренера Фиорентины....
STVA 1
STVA 1
20 октября в 05:56
В этот раз я не сомневался в победе хозяев
nb3n3bg25d2r
nb3n3bg25d2r
20 октября в 05:17
Желаю Милану выиграть СериАл!
hz4pnx54sqvt
hz4pnx54sqvt
20 октября в 04:37
Фиалки спрятались, поникли лютики... Ну дак осень, х-ли!
Bad Listener
Bad Listener
20 октября в 00:12
Вот это поворот 🤯 И это я про Фиорентину в зоне вылета.
adzjguy4ma6f
adzjguy4ma6f
20 октября в 00:07
Форца Милан! Всех Россонери с победой! Жаль, если бы не тупое поражение от Кремонезе и не добытая победа над Ювентусом - было бы идеально. В целом, всё хорошо! Закрепиться на первом месте в Серии А
IKER-RAUL
IKER-RAUL
19 октября в 23:57
с победой россонери !
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
19 октября в 23:55
Фиалки к этому туру подошли с тремя ничьими и тремя поражениями. И всего с 4-мя забитыми голами.
Думаю, что Милан раскатал бы их без проблем, не имея тех проблем в составе, которые образовались после сборных.
Фиалки, вероятно, не самые слабые. Но, на данный момент, одни из самых слабых.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
19 октября в 23:50
Волевая победа над не самой слабой из команд этого сезона смогла обеспечить закрепление на первом месте. Пока Милан идёт очень хорошо в Серии А.
