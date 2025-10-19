«Милан» победил «Фиорентину» и возглавил таблицу Серии А

1760906730

19 октября 2025, 23:45

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Фиорентина». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметился (63', 86', пенальти). За гостей забил Госенс (55').

По итогам встречи «Милан» имеет 16 очков, у гостей — 3 очка. «Милан» вышел на 1-е место, опередив потерявшие в этом туре очки «Наполи» и «Рому».

В следующем матче «Милан» сыграет 24 октября, соперником будет «Пиза». «Фиорентина» проведет следующий матч 26 октября (соперник — «Болонья»).