 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Пивоваров заявил, что в «Динамо» не стоит кадровый вопрос

19 октября 2025, 22:03

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» недовольно результатами команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако кадровый вопрос не стоит на повестке дня. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

В воскресенье «Динамо» дома сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице.

«Нас не устраивают результаты, после 12 туров очков сильно меньше, чем рассчитывали, не в той зоне таблицы находимся. Кадровый вопрос не стоит сейчас, нужно работать. Мы находимся в первой части сезона, выступаем в обоих соревнованиях, да, есть серьезный отрыв от первой тройки в РПЛ, но все впереди», — сказал Пивоваров.

В следующем туре РПЛ «Динамо» 26 октября в гостях сыграет с петербургским «Зенитом».

Подписывайся в ВК
Все новости
Дюков сказал, в каком случае 2026 год будет идеальным для футбола в России
19 октября
Алаев назвал матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА одним из лучших в сезоне
19 октября
Главный тренер «Локомотива» поделился эмоциями после победного матча с ЦСКА
18 октября
Акинфеев пожелал победы ЦСКА в матче РПЛ с «Локомотивом»
18 октября
Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал Акинфеева звездой мирового футбола
18 октября
Тренер «Балтики» Талалаев заявил о желании поработать в Европе
18 октября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
20 октября в 00:26
Сейчас в Динамо - "Кадры решают не всё!"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 