Пивоваров заявил, что в «Динамо» не стоит кадровый вопрос

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» недовольно результатами команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако кадровый вопрос не стоит на повестке дня. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.
В воскресенье «Динамо» дома сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице.
«Нас не устраивают результаты, после 12 туров очков сильно меньше, чем рассчитывали, не в той зоне таблицы находимся. Кадровый вопрос не стоит сейчас, нужно работать. Мы находимся в первой части сезона, выступаем в обоих соревнованиях, да, есть серьезный отрыв от первой тройки в РПЛ, но все впереди», — сказал Пивоваров.
В следующем туре РПЛ «Динамо» 26 октября в гостях сыграет с петербургским «Зенитом».