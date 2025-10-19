Пивоваров заявил, что в «Динамо» не стоит кадровый вопрос

1760900598

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» недовольно результатами команды в Российской премьер-лиге ( РПЛ ), однако кадровый вопрос не стоит на повестке дня. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых .

В воскресенье «Динамо» дома сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ . Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице.

«Нас не устраивают результаты, после 12 туров очков сильно меньше, чем рассчитывали, не в той зоне таблицы находимся. Кадровый вопрос не стоит сейчас, нужно работать. Мы находимся в первой части сезона, выступаем в обоих соревнованиях, да, есть серьезный отрыв от первой тройки в РПЛ , но все впереди», — сказал Пивоваров.