Президент «Барселоны» объявил о выходе клуба из футбольной Суперлиги

19 октября 2025, 22:53

«Барселона» вышла из проекта по проведению Суперлиги. Об этом журналистам заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

«Причины просты. Мы работали над налаживанием связей между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Суперлигой, поскольку с изменением формата Лиги чемпионов увидели улучшение общей формы турнира, и это означает увеличение доходов на 20%. Мы поддерживали проект Суперлиги, но, увидев позитивную динамику в УЕФА, должны отдать приоритет примирению. Мы также отметили, что многие идеи и принципы, предложенные в рамках Суперлиги, были поняты и приняты УЕФА, за исключением вопроса управления и организации соревнований», — сказал Лапорта.

«Что касается самой турнирной системы, если она нуждается в развитии, ее можно улучшить в рамках Ассоциации европейских клубов, существует также платформа Unify, которую продвигала Суперлига. УЕФА открыт для ее изучения и примет ее, если она окажется эффективной. Мы верим, что соглашение может быть достигнуто, и нам очевидно, что лучшее место для нас — в УЕФА», — добавил он.

Drosmo
Drosmo ответ particular (раскрыть)
20 октября в 12:12
Изменённый формат - это скорее заслуга и следствие этого бунтарства.
Маг_тм
Маг_тм
20 октября в 11:59
Молодцы. Это послужило хорошим уроком для Уефа, появились конкуренты, стали лучше работать, больше призовых дают клубам, лучше, и бережнее отношение. Думаю все клубы Европы должны быть благодарны Пересу, за проделанную работу, и за то что напугал чинов с уефа. Кормушку потерять боятся они больше всего.
shur
shur ответ particular (раскрыть)
20 октября в 08:04
....да ещё б и наших допустили!!!!!!
112910415
112910415
20 октября в 06:46
это бизнес
поторговались, ударили по рукам ...
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
20 октября в 02:25
Вот уж тоже об этом подумал... Как говорится а был ли мальчик)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 октября в 00:52
Увеличение дохода на 20% кардинально меняет любые убеждение настоящего буржуя.....
Футбол ради денег...деньги ради футбола...игра - ничто...деньги - всё.....
95-shishani-95
95-shishani-95
20 октября в 00:42
Понятное дело, что Суперлига это всего лишь способ запугивания...
Dauletbek
Dauletbek
20 октября в 00:16
Как можно выйти из лиги, которой нет
Agamaga005
Agamaga005
20 октября в 00:13
Отложили суперлигу. Когда захотят ещё больше денег снова заговорят про эту Лигу, но уже с новыми руководителями.
Nenash
Nenash
20 октября в 00:01
СуперЛигу это сила.. Перес.. Но мы тоже выходим.. 😄
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 октября в 23:32
прекрасно))
больше Барса не будет продвигать эту вредную идею.
теперь мадридский реал остался единственным клубом из грязной дюжины раскольников.
particular
particular
19 октября в 23:27
Изменённый формат умерил пыл бунтарства :)
Vilar
Vilar
19 октября в 23:14
Посидели в кабаке, набухались, ударили по рукам, утром проснулись, похмелились, оглянулись, прояснилось, вышли из кабака.
sihafazatron
sihafazatron
19 октября в 23:01
Суперлиги ещё нет, а из нее уже выходят)))
