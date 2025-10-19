Президент «Барселоны» объявил о выходе клуба из футбольной Суперлиги

1760903597

19 октября 2025, 22:53

«Барселона» вышла из проекта по проведению Суперлиги. Об этом журналистам заявил президент «Барселоны» .

«Причины просты. Мы работали над налаживанием связей между Союзом европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и Суперлигой, поскольку с изменением формата Лиги чемпионов увидели улучшение общей формы турнира, и это означает увеличение доходов на 20%. Мы поддерживали проект Суперлиги, но, увидев позитивную динамику в УЕФА , должны отдать приоритет примирению. Мы также отметили, что многие идеи и принципы, предложенные в рамках Суперлиги, были поняты и приняты УЕФА , за исключением вопроса управления и организации соревнований», — сказал Лапорта.