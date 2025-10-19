 
 
 
«Балтика» разгромила «Рубин» и догнала «Зенит» в таблице РПЛ

19 октября 2025, 18:58
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Калининградская «Балтика» со счетом 3:0 одержала разгромную победу над казанским «Рубином» в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Брайан Хиль (7-я минута), Максим Петров (19) и Мингиян Бевеев (80).

«Балтика» набрала 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда догнала петербургский «Зенит», который ранее в воскресенье обыграл «Сочи» (3:0), но уступает сопернику из-за худшей разницы мячей. «Рубин» располагается на 7-й позиции с 18 очками. В следующем туре «Балтика» сыграет в гостях против «Пари Нижний Новгород» 26 октября, «Рубин» в этот же день встретится на выезде с «Краснодаром».

До следующего матча в РПЛ команды проведут заключительные игры на групповом этапе кубка страны. «Рубин» 22 октября примет грозненский «Ахмат», «Балтика» днем позднее сыграет дома с московским «Локомотивом».

Источник: itar-tass.com
Vladimir808
Vladimir808
20 октября в 10:10
Балтику и Талалаева с победой!!!
Жаль нет экспертов, которые писали про убогий футбол Талалаева, и отсутствие футбольного интеллекта. Андрей в Казани доказал обратное. Рубин- крепкий орешек и тренер очень сильный и хитрый.)) Тем ценнее победа!! Экспертам же пожелаю здоровья и снять …тёмные очки,))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
19 октября в 23:57
Я родом с Дальнего Востока, но в Твери с перерывами на учебу и работу уже более 60 лет.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 октября в 23:25
Толя!
Вот золотые слова глаголишь и я рад, что ты не видишь во мне врага!
Мну тоже иногда прохожусь по ЦСКА, (как ты по Зениту), но по секрету тебе скажу, как вы играете с командой из Северной Пальмиры я топлю за вас.)
Да вообще футбол это игра, нельзя прения принимать близко "к душе".
Бывает перебарщиваю, как вчера...., но разрядка нужна, что бы не....
Спасибо тебе ещё раз за лояльное ко мне отношение, мне приятно это слышать от тебя, не знаю ты коренной или нет "тверской", но я.... - да...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
19 октября в 23:09
Олег, ты невнимателен. Зенит и все что с ним связано это мое хобби и мой конек, если так можно сказать. Причину излагал много раз, не хочу повторят. А КБ это так для разминки, в основном шутя, тем более с двумя КБ на этом сайте дружу и не обижаю. Ты . кстати, тоже в основном нормальный тип! Общаюсь с тобой без злости.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 октября в 23:03
Привет Анатолий!
Да ты оказывается ещё тот тролль!))
Зачет! Зачет!
Вот ведь можешь когда хочешь...))
А то всё... Шуня.... Шуня....)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
19 октября в 23:00
Я не опускаюсь до комментирования таких "мелочей" как пенальти в пользу Зенита или Спартака. Это не моя тема. Я не смотрел этот матч. 7 в 12 ? Ну и пускай. Вопрос о стоимости игроков лишен смысла, т.к. всегда есть разница спроса и предложения. Поэтому я скептически отношусь к цифрам о трансферной стоимости игроков. В рыночной экономике товар стоит сколько сколько за него дают. Это есть ликвидность. Для примера. Вендел сейчас неликвиден, как и Гонду и Жерсон. Демпинг во внимание не беру. Поэтому нежелательно писать о стоимости составов команд РПЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 октября в 22:23
Да Зенит и не собирается никого продавать ..тем более в Европы...
Всё же понимают что к нам едут игроки желающие получать больше чем в топ-5...но по уровню мастерства не подходящие для топ-5....)))
Понятно что Зенит сегодня установил рекорд ...удивительно что вы об этом не написали....
7 пенальти за 12 игр....
Но как говаривал мой преподаватель по информатике ставя мне зачёт " Талантам надо помогать,бездарности пробьются сами"...)))

Балтике респект...команда на кураже с Талалаевым..
Зениту побольше побед без пенальти..во избежании кривотолков...
Вам побольше позитива в адрес всех команд...вне зависимости от их бюджета,..
Брулин
Брулин
19 октября в 22:01
Что радует, так это плотность наверху. 3 очка между первым и пятым местом.
Ну и если четыре позиции у топ-клубов, то присутствие андердога в этой пятёрке - вишенка на торте.
Мб РПЛ не самый топовый и зрелищный чемпионат, но уровень конкуренции, как правило, всегда на уровне.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
19 октября в 21:36, ред.
    Red blu
    Red blu
    19 октября в 20:56
    Пятерка лидеров отрывается потихоньку. Чтобы с хорошей вероятностью догнать Балтику (и Зенит) Спартаку теперь нужно три матча подряд выигрывать.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 октября в 20:45
    Я вас понял...состав Балтики 540 млн евро...
    После прочтения ваших комментов...прекрасный вечер превращается в прекрасно-весёлый....
    Пишите чаще....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    19 октября в 20:41
    Стоимость состава не то, что на ценнике написано, а то, что дадут. За состав Балтики сейчас дадут раза в 2-3 больше, чем за состав Зенита с переоцененными пижонами. А с учетом их огромных зарплат их никто и за четверть цены не купит ни в РПЛ, ни тем более в Европе.
    Шуня771
    Шуня771 ответ shur (раскрыть)
    19 октября в 20:41
    Главное ставосик залетел)))
    shur
    shur ответ Шуня771 (раскрыть)
    19 октября в 20:31
    ...я щас застрелюсь, выиграли,но Ливер даже на колбасу не тянет!
    Шуня771
    Шуня771
    19 октября в 20:30
    Зенит обязан продвижение безалкогольной "Балтики 11"
    !
    Шуня771
    Шуня771
    19 октября в 20:25
    А ведь Балтику могут и не остановить?!))
    112910415
    112910415
    19 октября в 20:23
    Удивительная Балтика!
    Шуня771
    Шуня771 ответ shur (раскрыть)
    19 октября в 20:21
    Только отлучился и обменялись голами - приятно...))
    sv_1969
    sv_1969
    19 октября в 20:16
      shlomo2
      shlomo2
      19 октября в 20:09
      Красивый нежданчик нарисовался... поздравляю Балтику...
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      19 октября в 20:00
      Джек, много ошибок - первая, это через запятую Батракова и ноунэймов.
      Галактионов - вот кто смотрит Миллеру в рот и глаза
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      19 октября в 19:59
      Балтика должна быть первой, судьи потрепали её ранее
      Запад39
      Запад39 ответ Alex_67 (раскрыть)
      19 октября в 19:54
      В каком смысле никому не нужен?
      Муравьед
      Муравьед ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      19 октября в 19:44, ред.
      Берите вместо Семака Талалаева не прогадаете. Он без кучи бразильцев делает результат.А Серёжу обратно в Уфу.
      p4mngmv772nm
      p4mngmv772nm
      19 октября в 19:41
      Балтика продолжает приятно удивлять
      Alex_67
      Alex_67
      19 октября в 19:41
      А ведь Рубин проиграл в Казани... Мне кажется, под Рахимовым очень сильно зашаталось не только кресло. Я думаю решение о его увольнении уже принято. Оно будет объявлено тогда, когда найдут нового тренера. Таким образом, мы скоро увидим Рашида на Матч ТВ в качестве эксперта на постоянной основе, а не по совместительству, как раньше. Рахимов должен признать, у него в Казани не получилось. Лучше будет, если Рашид сам подаст в отставку. Впрочем, это его дело... Кстати, Балтика, пока, меньше всех пропустила голов в чемпионате России 🇷🇺. Но клуб из Калининграда, похоже, никому не нужен... К большому сожалению.
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
      19 октября в 19:38
      Спасибо, исправлено.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      19 октября в 19:37
      Балтика пропускает меньше чем Ливерпуль, Челси...Реал и Барселона....

      Стоимость состава Балтики 25 млн евро
      Стоимость состава Зенита 186 млн евро
      А если количество очков одинаково, то зачем платить больше ???

      Может быть Талалаев на сегодня дороже Батраковых-Глебовых-Кисляков ???
      Vilar
      Vilar
      19 октября в 19:34
      Неужели Рахимов надеялся победить Талалаева на "классе", большей глупости не придумать, тем более, когда т.н. класса, просто нет.
      Муравьед
      Муравьед
      19 октября в 19:28, ред.
      Балтика сравнялась по очкам с Зенитом и только разница мячей (всего 2 мяча)
      Талалаев может побороться за первое место с Локомотивом, Краснодаром, ЦСКА
      А Зениту будет непросто что бы не испортить повторный юбилей.появилась ещё одна команда конкурент.
