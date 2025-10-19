«Балтика» разгромила «Рубин» и догнала «Зенит» в таблице РПЛ

1760889510

19 октября 2025, 18:58

Калининградская «Балтика» со счетом 3:0 одержала разгромную победу над казанским «Рубином» в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Голы забили Брайан Хиль (7-я минута), Максим Петров (19) и Мингиян Бевеев (80).

«Балтика» набрала 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ . Команда догнала петербургский «Зенит», который ранее в воскресенье обыграл «Сочи» (3:0), но уступает сопернику из-за худшей разницы мячей. «Рубин» располагается на 7-й позиции с 18 очками. В следующем туре «Балтика» сыграет в гостях против «Пари Нижний Новгород» 26 октября, «Рубин» в этот же день встретится на выезде с «Краснодаром».