Пивоваров рассказал, что Ивлев погружается в проблематику «Динамо»

19 октября 2025, 22:58

Новый председатель совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Александр Ивлев постепенно погружается в проблематику и повестку клуба. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

2 октября «Динамо» объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба. О назначении Ивлева было объявлено 6 октября.

«Работа с Ивлевым? Постепенно погружается в проблематику, повестку, идут корпоративные процедуры по его утверждению. Мы с ним работали раньше на других проектах. Хорошие, рабочие отношения. Он говорил, что болеет за Динамо с 1974 года», — сказал Пивоваров.

58-летний Ивлев является членом консультативного совета «Динамо». С 2017 года он возглавлял набсовет Российского антидопингового агентства и покинул его в декабре 2020 года.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
20 октября в 02:44
Он говорил, что болеет за Динамо с 1974 года», — сказал Пивоваров.- "А у нас принято доверять на слово, и вообще , ждём полного погружения"...хПохоже на бред).)))
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 октября в 01:34
Всё течёт, всё меняется. Только на кладбище ничего не меняется. А для Динамо главное идти вперёд и достигать целей. Для этого и меняется руководство.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 октября в 01:25
Весёлые времена...
Директоров и председателей в командах больше чем хороших игроков.....
При чём в клубах которые по полвека не чемпионят ещё и очередь какая то....на председательство и директорство....коль периодически меняются.....)))
CCCP1922
CCCP1922
20 октября в 00:23
А что Пивоваров мог ещё сказать?
