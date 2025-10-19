Пивоваров рассказал, что Ивлев погружается в проблематику «Динамо»

1760903911

Новый председатель совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Александр Ивлев постепенно погружается в проблематику и повестку клуба. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Динамо» .

2 октября «Динамо» объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба. О назначении Ивлева было объявлено 6 октября.

«Работа с Ивлевым? Постепенно погружается в проблематику, повестку, идут корпоративные процедуры по его утверждению. Мы с ним работали раньше на других проектах. Хорошие, рабочие отношения. Он говорил, что болеет за Динамо с 1974 года», — сказал Пивоваров.

58-летний Ивлев является членом консультативного совета «Динамо». С 2017 года он возглавлял набсовет Российского антидопингового агентства и покинул его в декабре 2020 года.