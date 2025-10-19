«Динамо» не планирует усиливать вратарскую линию

1760902574

«Динамо» не планирует вести работу по усилению вратарской линии. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба .

В воскресенье «Динамо» на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2 с «Ахматом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Ворота бело-голубых защищал 19-летний , дебютировавший в РПЛ .

«Пока вопрос по укреплению вратарской линии не стоит. Сегодня дебютировал Курбан Расулов, для него это шаг вперед. Вины в пропущенных мячах нет, удары с ближней дистанции. Нужно работать, двигаться вперед», — сказал Пивоваров.