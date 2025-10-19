 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Динамо» не планирует усиливать вратарскую линию

19 октября 2025, 22:36

«Динамо» не планирует вести работу по усилению вратарской линии. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

В воскресенье «Динамо» на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2 с «Ахматом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ворота бело-голубых защищал 19-летний Курбан Расулов, дебютировавший в РПЛ.

«Пока вопрос по укреплению вратарской линии не стоит. Сегодня дебютировал Курбан Расулов, для него это шаг вперед. Вины в пропущенных мячах нет, удары с ближней дистанции. Нужно работать, двигаться вперед», — сказал Пивоваров.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре бело-голубые 26 октября в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» отказался от кандидатуры Бенитеса
19 октября
Барко рассказал, что счастлив в «Спартаке»
18 октября
Слухи«Галатасарай» хочет зимой усилиться полузащитником ЦСКА Кисляком
18 октября
СлухиБарко хочет уйти из «Спартака» в декабре
17 октября
Алексей Миранчук о возвращении в «Локомотив»: «Всё может быть»
17 октября
«Ростов» не будет продавать лидеров команды
16 октября
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
20 октября в 00:20
Пополнение нужно использовать из собственной академии.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 