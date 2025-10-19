Игрок «Хетафе» отыграл против «Реала» одну минуту и удалился

1760906602

19 октября 2025, 23:43

Футболист «Хетафе» был удален в матче против «Реала» спустя минуту после выхода на поле.

Ньом заменил Кико на 76-й минуте, а уже на 77-й увидел перед собой красную карточку после фола на . Камерунец пытался остановить рывок бразильца по флангу и ударил его рукой по лицу. При этом штаб «Хетафе» был недоволен решением арбитра и несколько минут пытался ему доказать, что нарушение не тянуло на удаление.

Также стоит отметить, что через пару минут после удаления Ньома «Хетафе» пропустил гол, и «Реал» повел 1:0.