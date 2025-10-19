 
 
 
Игрок «Хетафе» отыграл против «Реала» одну минуту и удалился

19 октября 2025, 23:43
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Футболист «Хетафе» Аллан Ньом был удален в матче против «Реала» спустя минуту после выхода на поле.

Ньом заменил Кико на 76-й минуте, а уже на 77-й увидел перед собой красную карточку после фола на Винисиусе Жуниоре. Камерунец пытался остановить рывок бразильца по флангу и ударил его рукой по лицу. При этом штаб «Хетафе» был недоволен решением арбитра и несколько минут пытался ему доказать, что нарушение не тянуло на удаление.

Также стоит отметить, что через пару минут после удаления Ньома «Хетафе» пропустил гол, и «Реал» повел 1:0.

Маг_тм
Маг_тм
20 октября в 11:50
Не смотрел матч. Но таким клубам как Атлетико и Хетафе, всегда желаю побольше красных и желтых карточек. Очень грязно, и грубо играют. Футбол это не только борьба за мяч, это еще и творчество, мастерство, красивая игра. Думаю именно против двух этих клубов надо применять особые санкции. А то они колечат игроков, и фанаты решаются удовольствия наблюдать за их игрой, пока те не восстановятся от травм.
valeron4321
valeron4321
20 октября в 09:03, ред.
К сожалению, от футбольных хитростей не застрахован ни один из матчей.
Винисиус тупо нырнул как дельфин в нападающего низко головой вперед. Тем более мяча там и рядом не было поблизости в центре поля. При этом коснулся части руки (не локтя) то ли плечом, то ли ухом и ушел по собственному желанию в глубокий нокдаун., точнее в конвульсии и припадки.
Хорошо, хоть за причинное место не хватался.
shur
shur
20 октября в 07:57
...всё гораздо проще тренер Хетафе Борда(к)лес крикнул игроку
вышедшему на замену :" ....В него...!" ....и тот приложил Вини...!!!
a-league
a-league
20 октября в 07:34
Ну а чего тянуть, если может себе позволить
wgqnt2f5dvw6
wgqnt2f5dvw6
20 октября в 07:12
Решил в выходной не напрягаться.
112910415
112910415
20 октября в 06:41
просто хотел мелькнуть в тв - картинке !
xpbn7e8wq7xr
xpbn7e8wq7xr
20 октября в 05:46
не успел включиться в игру
CCCP1922
CCCP1922
20 октября в 05:06
Контакт Ньона с Винисиусом имел место, но можно было обойтись и жёлтой карточкой. Игрок ведь только вышел на поле?
CCCP1922
CCCP1922
20 октября в 04:42
Вчера смотрел ситуацию с Рэшфордом. Он так страдал прикольно, что насмешил даже судью. И всё от лёгкого контакта с рукой защитника. Маркусу нужно было давать карточку за симуляцию. Сейчас посмотрю на Винисиуса...
hk2xsdha9kwm
hk2xsdha9kwm
20 октября в 03:16
Хетафцы вообще знатные костоломы
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
20 октября в 02:18, ред.
Вчера Рэшфорду ударили по лицо, когда англичанин выходил один на один ..не удаления игрока Жироны не пенальти... Но судья дождался жеста Флика... )))так и надо мадридской подстилки Хиль мансано
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
20 октября в 00:56
По сегодняшним правилам футбола, намеренный удар по лица соперника - красная карточка!
Этот игрок очень глупо поступил и подставил свою команду!
1 984
1 984
20 октября в 00:35
Сокращённый рабочий день.
sv_1969
sv_1969
20 октября в 00:23
Парень просто не хотел седня играть)))
Тот самый чувак
Тот самый чувак
20 октября в 00:23
Прямая красная это комедия, там максимум жёлтая и та с натяжкой. А говорят в РПЛ судьи плохие.
зигзаг
зигзаг
20 октября в 00:16
Атака у реала нулевая
Agamaga005
Agamaga005
20 октября в 00:09
Правильно. Нельзя давать Реалу терять очки.
shur
shur
19 октября в 23:56
...затем на Вини сделали подножку и удалили второго играка Хетафе...!!!
