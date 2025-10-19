Игрок «Хетафе» отыграл против «Реала» одну минуту и удалился

Футболист «Хетафе» Аллан Ньом был удален в матче против «Реала» спустя минуту после выхода на поле.
Ньом заменил Кико на 76-й минуте, а уже на 77-й увидел перед собой красную карточку после фола на Винисиусе Жуниоре. Камерунец пытался остановить рывок бразильца по флангу и ударил его рукой по лицу. При этом штаб «Хетафе» был недоволен решением арбитра и несколько минут пытался ему доказать, что нарушение не тянуло на удаление.
Также стоит отметить, что через пару минут после удаления Ньома «Хетафе» пропустил гол, и «Реал» повел 1:0.
Винисиус тупо нырнул как дельфин в нападающего низко головой вперед. Тем более мяча там и рядом не было поблизости в центре поля. При этом коснулся части руки (не локтя) то ли плечом, то ли ухом и ушел по собственному желанию в глубокий нокдаун., точнее в конвульсии и припадки.
Хорошо, хоть за причинное место не хватался.
вышедшему на замену :" ....В него...!" ....и тот приложил Вини...!!!
Этот игрок очень глупо поступил и подставил свою команду!
