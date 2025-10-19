 
 
 
Поздний гол Мбаппе принес «Реалу» победу над «Хетафе»

19 октября 2025, 23:57
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Реал» победил «Хетафе» 1:0.

Гол на 80-й минуте забил Килиан Мбаппе.

«Хетафе» завершал матч вдевятером после удалений Ньома (77-я минута) и Санкриса (84-я).

«Реал» набрал 24 очка и, опередив «Барселону» (22 очка), вернулся на 1-е место. В следующем туре команды встретятся между собой.

«Хетафе» идет 11-м с 11 очками.

Qvincy30
Qvincy30
21 октября в 06:59
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ Лейтенант Коломбо 1 (раскрыть)
    20 октября в 23:19
    Ну зачем сразу в крайности. Вывозят. Да только не сопоставимо с вывозом левого фланга. На бедного Родриго справа я уже устал смотреть последние годы. Ну чистый левый вингер. Браим был великолепен только в качестве джокера на замену, а Эндрик справа и не играл толком. Плюс, пока очень прямолинейный игрок, а на флангах творчество требуется.
    Лейтенант Коломбо 1
    Лейтенант Коломбо 1 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
    20 октября в 14:51
    То есть Родриго Браим Эндрик абсолютно не вывозят на правом фланге только Мастантуоно)))))))))
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    20 октября в 13:43
    А что он сделал?
    s7ajeptw5sxr
    s7ajeptw5sxr
    20 октября в 09:15
      448v4pa79tap
      448v4pa79tap
      20 октября в 07:55
      Пришлось помучится с Хетафе, С Барселоной такое не пройдёт.
      psdn4aynhxr9
      psdn4aynhxr9
      20 октября в 07:48
      Не важно что он поздний, главное что победный
      3hdpvp539hf6
      3hdpvp539hf6
      20 октября в 07:20
      Тяжко далась сливочным победа над главными бультерьерами Ла Лиги
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      20 октября в 06:58
      Судья всё сделал для победы сливочных...
      shlomo2
      shlomo2
      20 октября в 06:47
      Ничейка по ходу матча рисовалась красиво....и наверное это был бы закономерный результат....
      Шуня771
      Шуня771
      20 октября в 06:42
      Отскочил Реал от ничейки, возились с андердогом до финишной прямой, забили после КК...
      sv_1969
      sv_1969
      20 октября в 05:59
      Хетафе судя по заявлениями здесь и по счету на смерть стояли
      112910415
      112910415
      20 октября в 05:55
      3 очка при бледной игре
      зигзаг
      зигзаг
      20 октября в 01:23
      Ну, теперь Барса едет на тренировку в сладенький Мадрид)
      Capral
      Capral ответ y-ago (раскрыть)
      20 октября в 01:18
      Это делает вам Честь!!!!!!!
      Capral
      Capral ответ y-ago (раскрыть)
      20 октября в 01:16, ред.
      Если подпишитесь под всем комментарием- ошибки не будет.
      ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
      y-ago
      y-ago ответ Capral (раскрыть)
      20 октября в 01:13, ред.
      Подписываюсь под каждым словом вашего последнего предложения с некоторым добавлением. "Топил" за Реал, "топлю" и буду "топить" столько, сколько мне отмерено :)))
      y-ago
      y-ago ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      20 октября в 01:09
      Да, любопытно было бы. Но Перес не допустит второго пришествия "Особенного".
      Capral
      Capral ответ y-ago (раскрыть)
      20 октября в 01:08, ред.
      На счёт одноразового, тоже так считаю. Только потому, что Барса в определенном упадке, только поэтому одноразовый лидирует. В прошлом сезоне, до хрипоты и боли в сердце топил за Реал!!! Но после омерзительного увольнения Величайшего из тренеров и приглашения одноразового- в корне поменял своё мнение...
      амурец
      амурец
      20 октября в 01:07
      Реал с победой
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ y-ago (раскрыть)
      20 октября в 00:53
      Я бы хотел на Моуриньо посмотреть во главе такого состава
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Agamaga005 (раскрыть)
      20 октября в 00:50
        y-ago
        y-ago
        20 октября в 00:48, ред.
        Прежде всего - с победой! Полагаю - с заслуженной. Реал играл паршиво, однако...
        Я из тех болельщиков , которые критикуют любимую команду (когда есть за что) больше, чем хвалят (когда есть за что) Естественно, со своей точки зрения. Так вот. Реал был лучше...точнее, соперник был хуже, чем Реал. Я вообще плохо отношусь к "автобусам" к "жестким" - тем более. Хетафе - жесткая команда, которая сознательно не дает играть сопернику, предпочитая играть грязно, нахраписто и одновременно сушить игру - это не только сегодня, это их "формула выживания в Ла-лиге". По другому - она бы вылетела еще в прошлом сезоне. Футбол, в который они играют - не мой футбол. Поэтому, повторюсь, считаю победу Реала заслуженной. (Мои поздравления!)...Касаясь остального - игры как не было, так и нет. По-прежнему считаю Алонсо не тем тренером, который необходим Реалу, но... конечно же, и ему и команде желаю удачи! P/S: Кстати, "красные" карточки были абсолютно по делу/
        Lobo77
        Lobo77 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
        20 октября в 00:46
        Расист как раз не Вини. А именно это Алекс. Тот который негру Винисиусу уе@ал по ногам.
        А тот кто отрицает что это был удар на карточку проходит тест на истинного кулес.
        Dauletbek
        Dauletbek
        20 октября в 00:30
        В футболе поздних голов не бывает))
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
        20 октября в 00:29, ред.
        "Какие глаза на затылке? "

        Намёками не понимаешь ? )) ОК. Объясняю на пальцах - буквально. Вини обрабатывает мяч, находясь спиной к Алексу и отдаёт снаряд на партнёра. Вопрос к тебе. Как он мог нырять, если чисто анатомически не видел замаха по своим ногам сзади ?

        P.S. Дискуссия окончена ? Хм... Где "дискуссия", если здесь очевидный факт ?)))
        Agamaga005
        Agamaga005
        20 октября в 00:24
        Тяжело играть, когда судья удаляет двоих игроков из одной команды.
        Барселона не в лучшем состоянии, но обязаны обыграть Мадрид и вернуть первое место - как настоящий чемпион!

        А провоцировать будут столичные, надеясь повторить выезд в Хетафе.
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        20 октября в 00:23
        Какие глаза на затылке? Вы явно не видели игру, либо смотрели с закрытыми глазами))) Дискуссия окончена.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
        20 октября в 00:20, ред.
        Расист не имеет глаз на затылке. Чтоб нырнуть он должен был видеть замах по ногам. Ещё раз смотри эпизод.
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        20 октября в 00:19
        ВАР не может вмешиваться по желтой карточке. Смотрел неоднократно - расист ныряет.
