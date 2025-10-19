Поздний гол Мбаппе принес «Реалу» победу над «Хетафе»

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Реал» победил «Хетафе» 1:0.
Гол на 80-й минуте забил Килиан Мбаппе.
«Хетафе» завершал матч вдевятером после удалений Ньома (77-я минута) и Санкриса (84-я).
«Реал» набрал 24 очка и, опередив «Барселону» (22 очка), вернулся на 1-е место. В следующем туре команды встретятся между собой.
«Хетафе» идет 11-м с 11 очками.
дало закончить дело,хотя Кортуа опять спас в конце! Вообщем шаляй-валяй!
Победили по делу. Ни удаления, ни что бы то еще не влияло на забитый гол.
Хетафе, как известно, играют в стиле Атлетико ниже уровнем. Грязно, грубо, но очень напористо и прессинг отличный.
В ответ было не более, чем попытка поймать на ошибке. Камень в огород Алонсо.
Если бы не Вини, мастер провокаций, и лучший игрок матча (прости господи, выкосил двоих красными карточками), то была бы угрюмая ничья.
Алонсо, как и против Атлетико, лишил полузащиту, в лице Гюлера, какого-либо творчества, только Хетафе не обладает игроками, способными забить. Джуд, Камавинга и Тчуамени - не доя созидания в подобных матчах.
На мой взгляд, слабая стратегия. С выходом Гюлера игра несколько преобразилась.
Очень невнятный матч Мастантуоно. Понятно, что другого правого вингера просто нет. Но пока сырой очень. Примерно как непрофильный первый вингер Родриго. Понятно, почему Алонсо настойчиво наигрывает его.
Три очка взяты, игру стоит забыть.
Судью по-человечески жалко, очень сложная игра.
