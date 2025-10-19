 
 
 
Захарян принял участие в третьем матче в сезоне

19 октября 2025, 19:15
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в матче девятого тура чемпионата Испании против «Сельты».

Россиянин не отметился результативными действиями. Полузащитник провел третий матч в текущем сезоне, до этого он выходил на поле 19 сентября в матче чемпионата Испании против «Бетиса» (1:3).

Встреча прошла на домашней арене «Сельты» и завершилась вничью — 1:1. В составе победителей гол забил Пабло Дуран (20-я минута). У «Реал Сосьедад» отличился Карлос Солер (90). В добавленное к первому тайму время защитник «Сельты» Карл Старфельт получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, команда набрала 7 очков. «Реал Сосьедад» находится на 18-й строчке турнирной таблицы с 6 очками. В следующем туре «Сельта» на выезде встретится с «Осасуной» 26 октября, «Реал Сосьедад» 24 октября примет «Севилью».

Землянин
Землянин
20 октября в 08:52
Отъезд за рубеж не всем идёт на пользу, в России бы стабильно играл в основе
Ев17
Ев17
20 октября в 06:22
а насчёт результативных действий,так и признанные игроки основы не особо отмечаются, вообще стала незабивная команда
Ев17
Ев17
20 октября в 06:21
отдали бы в аренду, чего на лавке держат
Брулин
Брулин
19 октября в 22:04
даже не смотря на то что Захарян впервые сыграл на месяц - это никак не повлияет на то, что в народной публике команда будет называться не Реал Сосьедад, а Сосьедад Захарянв
112910415
112910415
19 октября в 20:20
Трудно поверить
Не получается даже
STVA 1
STVA 1
19 октября в 20:14
Ну всё , а теперь можно на больничный , подумал Арсен)))
stanichnik
stanichnik
19 октября в 19:47
Стабильность, говорят признак мастерства. У Сельты в девяти матчах семь ничьих и все с одинаковым счётом, один-один, чем не стабильность?)) Ну а Арсену быстрее набрать форму, чтобы тоже стабильно выходить на поле и начать забивать голы, которые давно заждались от него его поклонники.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
19 октября в 19:42
"Россиянин не отметился результативными действиями" а представляете ажиотаж если Арсен пас отдаст, а про гол просто промолчу...)))
sihafazatron
sihafazatron
19 октября в 19:35
Минут 15-20 сыграл? Ну это уже прогресс))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 октября в 19:34, ред.
Арсен на поле !!! Это новость затмевает вчерашний хет-трик Месси!
tt27uetk765m
tt27uetk765m
19 октября в 19:31
Это уже можно расценивать как футбольный подвиг, нелегко ему было.
