Захарян принял участие в третьем матче в сезоне

1760890550

19 октября 2025, 19:15

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» вышел на поле в матче девятого тура чемпионата Испании против «Сельты».

Россиянин не отметился результативными действиями. Полузащитник провел третий матч в текущем сезоне, до этого он выходил на поле 19 сентября в матче чемпионата Испании против «Бетиса» (1:3).

Встреча прошла на домашней арене «Сельты» и завершилась вничью — 1:1. В составе победителей гол забил Пабло Дуран (20-я минута). У «Реал Сосьедад» отличился Карлос Солер (90). В добавленное к первому тайму время защитник «Сельты» Карл Старфельт получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, команда набрала 7 очков. «Реал Сосьедад» находится на 18-й строчке турнирной таблицы с 6 очками. В следующем туре «Сельта» на выезде встретится с «Осасуной» 26 октября, «Реал Сосьедад» 24 октября примет «Севилью».