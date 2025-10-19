«Манчестер Юнайтед» впервые с 2016 года обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде»

1760894973

19 октября 2025, 20:29

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 победил «Ливерпуль» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

В составе победителей забитыми мячами отметились (2-я минута) и (84). У проигравших отличился (78).

«Ливерпуль» потерпел четвертое поражение подряд всех турнирах. До этого команда дважды проиграла в чемпионате Англии, уступив «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2), а также оказалась слабее турецкого «Галатасарая» в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

«Манчестер Юнайтед» прервал серию без побед над «Ливерпулем» на «Энфилде», которая составляла 10 игр. В последний раз команда смогла победить соперника на выезде 17 января 2016 года в матче чемпионата Англии (2:1). После этого «Ливерпуль» на своем стадионе пять раз одолел «Манчестер Юнайтед», еще пять игр завершились вничью.

«Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» — 9-е. На счету команд 15 и 13 очков соответственно. В следующем туре «Ливерпуль» 25 октября сыграет в гостях против «Брентфорда», «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «Брайтон». Также на следующей неделе «Ливерпуль» на выезде сыграет с германским «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов, встреча пройдет 22 октября.