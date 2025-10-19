«Манчестер Юнайтед» впервые с 2016 года обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде»

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 победил «Ливерпуль» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».
В составе победителей забитыми мячами отметились Брайан Мбеумо (2-я минута) и Харри Магуайр (84). У проигравших отличился Коди Гакпо (78).
«Ливерпуль» потерпел четвертое поражение подряд всех турнирах. До этого команда дважды проиграла в чемпионате Англии, уступив «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2), а также оказалась слабее турецкого «Галатасарая» в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:1).
«Манчестер Юнайтед» прервал серию без побед над «Ливерпулем» на «Энфилде», которая составляла 10 игр. В последний раз команда смогла победить соперника на выезде 17 января 2016 года в матче чемпионата Англии (2:1). После этого «Ливерпуль» на своем стадионе пять раз одолел «Манчестер Юнайтед», еще пять игр завершились вничью.
«Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» — 9-е. На счету команд 15 и 13 очков соответственно. В следующем туре «Ливерпуль» 25 октября сыграет в гостях против «Брентфорда», «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «Брайтон». Также на следующей неделе «Ливерпуль» на выезде сыграет с германским «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов, встреча пройдет 22 октября.
Играть одним флангом и центром, - халява для любой защиты, которая успевает перекрывать все зоны на подступах к штрафной. Лысый голландец сегодня получил очередной шалпетик по своей лысой башке, облегчив Амориму жизнь.
Третье подряд поражение Ливера в АПЛ свидетельствует о неготовности команды к борьбе за титул как в Англии, так и в Европе.
Ливерпуль сыграл плохо. Почему не выпустили сразу Виртца, который заметно оживил игру? Ну и в очередной раз привет Ван Дейку, который проломил голову Макалистеру и подарил нам гол на второй минуте.
Всех фанатов МЮ - с победой. Фанатам Ливерпуля - не знаю, что сказать. Но будет интересно увидеть, как Слот будет выбираться из этой ямы.
P.S.: интересно, будут ли в интернетах писать, что "Слот Аут", и что "Ливерпулю поможет только очищение Чемпионшипом"? Или такое можно писать только в адрес МЮ?
P.P.S.: наш любимый холодильник Мага только за это заслужил продление контракта
