«Манчестер Юнайтед» впервые с 2016 года обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде»

19 октября 2025, 20:29
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 победил «Ливерпуль» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

В составе победителей забитыми мячами отметились Брайан Мбеумо (2-я минута) и Харри Магуайр (84). У проигравших отличился Коди Гакпо (78).

«Ливерпуль» потерпел четвертое поражение подряд всех турнирах. До этого команда дважды проиграла в чемпионате Англии, уступив «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2), а также оказалась слабее турецкого «Галатасарая» в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

«Манчестер Юнайтед» прервал серию без побед над «Ливерпулем» на «Энфилде», которая составляла 10 игр. В последний раз команда смогла победить соперника на выезде 17 января 2016 года в матче чемпионата Англии (2:1). После этого «Ливерпуль» на своем стадионе пять раз одолел «Манчестер Юнайтед», еще пять игр завершились вничью.

«Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» — 9-е. На счету команд 15 и 13 очков соответственно. В следующем туре «Ливерпуль» 25 октября сыграет в гостях против «Брентфорда», «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «Брайтон». Также на следующей неделе «Ливерпуль» на выезде сыграет с германским «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов, встреча пройдет 22 октября.

kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
20 октября в 13:45
Нет, у Маги есть одна деталь, за которое я его всегда уважал. И эта деталь КРАЙНЕ нужна нынешнему МЮ. Это то, чего нет у Рэшфорда, Санчо и прочих Гарнач. Это - яйца!

И к сожалению, это проблема не только современного МЮ, а современного футбола в целом: игроков с яйцами с каждым годом все меньше
Drosmo
Drosmo
20 октября в 12:16
Ну вот и закончилось движение Ливерпуля по инерции после наследия Клоппа, а Слот оказался не таким уж и хорошим тренером, каким казался для многих болельщиков "красных" в прошлом сезоне.
SHEARER
SHEARER
20 октября в 10:26
Неожиданная новость!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
20 октября в 08:31, ред.
Кондёр заслужил продление контракта ?? Твоё желание - ровно до следующего косяка Харри в обороне... Ждать недолго.
112910415
112910415
20 октября в 07:27
вот тут молодцы !
Van Vanovich
Van Vanovich
20 октября в 05:22
Кажется не только Трент покинул Ливерпуль, но и Салах.)))
Agamaga005
Agamaga005
20 октября в 00:31
Полмиллиарда потратили на летнее ТО, надо ещё столько вложить, только в защиту. 4-ое поражение.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
19 октября в 23:59
болельщикам красным терпения!
YNWA!!!!
Шуня771
Шуня771
19 октября в 23:33
Мну вообще не понимает, Ливерпуль показывает не свою игру, а это страшнее поражения...
Брулин
Брулин
19 октября в 22:05
Посредственный футбол от обеих команд. Но за результат спасибо!
Dude-MU
Dude-MU
19 октября в 21:56
бум чака лака
A.S.A
A.S.A
19 октября в 21:48
Браво Юнайтед! По игре скажу так....в первом тайме, дьяволы не уступали скаузерам и имели отличные возможности увеличить преимущество
Во втором тайме Ливерпуль взвинтили темп и уже они были близки не только к тому, что бы сравнять счет, но должны были выходить вперед, но МЮ показал характер и не стал прижиматься к своим воротом, в итоге забили второй мяч, одержав долгожданную победу на Энфилде!
95-shishani-95
95-shishani-95
19 октября в 21:37
Неужели у Ливерпуля всё так плохо?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Alex_67 (раскрыть)
19 октября в 21:36
Может, все-таки это поможет Арсеналу, наконец-то, взять чемпионат? Ничего не имею против Ливерпуля, МС и т.д. - вообще не за кого не болею в АПЛ, а являюсь нейтральным зрителем. Но Арсенал жалко: все время им чего-то не хватает, хотя и показывают неплохую игру.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
19 октября в 21:32
Здравствуйте. Призы (обоим аккаунтам-победителям сентября) прибыли, просьба обратить внимание на письма в привязанных к аккаунтам почтовым ящикам. Срок хранения ограничен.
Alex_67
Alex_67
19 октября в 21:30
Да-а-а-а, ситуация... Вот тебе и рекорд Ливерпуля на трансферном рынке. Где эти звёзды, которых много куплено? Где результаты? Зачем цеплялись за Ван Дайка, которому много лет и он хотел уйти? Ведь он уже давно прошёл свой пик. Зачем уговаривали Салаха продлить контракт, ведь его сватали несколько клубов из Саудовской Аравии? Будет тяжело, но Ливерпуль должен справиться! Чем труднее, тем интереснее...
LOpp
LOpp
19 октября в 21:29
У Ливерпуля действительно серьезные проблемы если даже МЮ проиграли
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
19 октября в 21:29
Ппц. Вот это новость! Я считал, что Ливерпуль вынесет МЮ с неприличным счетом, а тут такое.
Van Vanovich
Van Vanovich
19 октября в 21:28, ред.
Ничего пока страшного не произошло. Ливерпуль перестраивается, много новичков, безболезненно это не будет. Игроки адаптируются. Вот Салах пугает, сколько моментов и в этой игре и в прошлых запорол. И Маккалистер слабоват. В конце игры Ливер мощно заиграл, заработали как команда.
DXTK
DXTK
19 октября в 21:25
Слот что то сдулся уже, слишком поверил в свою гениальность и наказан за это......

PS Ну победил МЮ.....впервые с 16 года тут.....все......теперь точно с Аморимом еще на 5 лет продлят контракт)))))ах-ах-ах.... ( если коротко то и палка раз в год стреляет)........
25процентный клоун
25процентный клоун
19 октября в 21:14
Это исторический день, я рад очень и очень, больше чем разгрому химок.
МЮ великий клуб и он будет всегда уважаем
25процентный клоун
25процентный клоун
19 октября в 21:07
Скоро Спартак будет этот Ливерпуль гонять и возвращать 7 голов, а это только начало
Ice van Reed
Ice van Reed
19 октября в 21:07, ред.
Рубен Аморим никогда не выигрывал 2 матча АПЛ подряд
- «Ливерпуль» не проигрывал 4 матча подряд с ноября 2014-го.
- МЮ не побеждал на «Энфилде» с 2016-го.

Холодильник Пёс, Гол подвёз!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 октября в 20:57
с победой, красные дьяволы!!!!!!!
но особого оптимизма эта игра не прибавила.
есть вторая победа подряд, тому фанату МЮ счастье))
порадовал разве что Ламменс, и надеюсь, что вопрос основного голкипера закрыт на несколько лет.
Доргу и Далот худшие, как и Мо Салах у Ливерпуля.
Исаку карма за то что вел себя как дворняга с ньюкаслом.
Вирц просто недорос еще до АПЛ, здесь Капрал был прав.
lobsterdam
lobsterdam ответ sihafazatron (раскрыть)
19 октября в 20:53
Неа, это Слот переоделся, чтобы живым уехать с Энфилда, считает, какое поражение подряд, но надо ему еще четвертый палец оттопырить!
particular
particular
19 октября в 20:53
Поединок, как один из многих нежданчиков, которые украшают АПЛ...
Dudikoff
Dudikoff
19 октября в 20:53
Самое страшное, что рекордсмен совершенно не одупляет, кто у него в команде в форме, а кто нет. Держать на поле час Исака и Салаха это клиника. Вот и вопрос - а того ли лысого назвали шарлатаном?
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Karkaz (раскрыть)
19 октября в 20:51
Самое странное, что у МЮ больше всего брака в передачах допускал Бруну. Перед заменой - если не считать голевого паса на Магу, то одни обрезы
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
19 октября в 20:49, ред.
Ему просто показали Манчини, который уже собрал чемоданы и билет до Манчестера купил...
Nenash
Nenash
19 октября в 20:43
Ну что ж - отличная работа от Аморима. Подопечные полностью выполнили план на игру. Плюс спокойствие и плотная игра без пожара. Ну, а "холодильник" он всегда "холодильник". В команде сэра он бы не задержался, а здесь иногда незаменим. Ливер плох. Нет бывалой мощи и креатива.. Понабрали лярдных.. Вирц хороший матч провёл. Но он не Месси, его одного мало.. Поздравляем дьяволов и сэра. Он эту победу в свои 80+ точно заслужил.. 👍
