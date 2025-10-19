Тюкавин заявил, что пока далек от своей лучшей формы

1760904170

19 октября 2025, 23:02

Нападающий московского «Динамо» далек от своей лучшей физической формы и рассчитывает на полное восстановление кондиций после полноценных сборов с командой. Об этом Тюкавин рассказал журналистам.

В воскресенье «Динамо» на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2 с грозненским «Ахматом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Тюкавин забил в добавленное ко второму тайму время и принес «Динамо» ничью.

«Рад, конечно, что получилось спасти команду от поражения, забить 50-й гол за родное „Динамо“, за свой клуб. Были моменты, когда должны были забивать. Завтра на тренировке обсудим на теории, поговорим, думаю, что будет непростой разговор», — сказал Тюкавин.

«Как оцениваю свою физическую форму? До идеального пока далеко. Возможно, в этом году наберу какие-то кондиции. Но не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, нужно пройти полноценные сборы с командой, Валерием Георгиевичем (Карпиным, главным тренером „Динамо“ — прим.), постепенно буду набирать кондиции», — добавил он.