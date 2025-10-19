 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тюкавин заявил, что пока далек от своей лучшей формы

19 октября 2025, 23:02

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин далек от своей лучшей физической формы и рассчитывает на полное восстановление кондиций после полноценных сборов с командой. Об этом Тюкавин рассказал журналистам.

В воскресенье «Динамо» на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2 с грозненским «Ахматом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тюкавин забил в добавленное ко второму тайму время и принес «Динамо» ничью.

«Рад, конечно, что получилось спасти команду от поражения, забить 50-й гол за родное „Динамо“, за свой клуб. Были моменты, когда должны были забивать. Завтра на тренировке обсудим на теории, поговорим, думаю, что будет непростой разговор», — сказал Тюкавин.

«Как оцениваю свою физическую форму? До идеального пока далеко. Возможно, в этом году наберу какие-то кондиции. Но не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, нужно пройти полноценные сборы с командой, Валерием Георгиевичем (Карпиным, главным тренером „Динамо“ — прим.), постепенно буду набирать кондиции», — добавил он.

Тюкавин забил в РПЛ впервые после травмы крестообразной связки, которую он получил в марте. Из-за повреждения форвард пропустил шесть месяцев. На поле Тюкавин вернулся 13 сентября, выйдя на замену в матче чемпионата России против московского «Спартака» (2:2), 17 сентября футболист поразил ворота «Сочи» в игре Фонбет — Кубка России (4:0).

Подписывайся в ВК
Все новости
Пивоваров заявил, что в «Динамо» не стоит кадровый вопрос
19 октября
Дюков сказал, в каком случае 2026 год будет идеальным для футбола в России
19 октября
Алаев назвал матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА одним из лучших в сезоне
19 октября
Главный тренер «Локомотива» поделился эмоциями после победного матча с ЦСКА
18 октября
Акинфеев пожелал победы ЦСКА в матче РПЛ с «Локомотивом»
18 октября
Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал Акинфеева звездой мирового футбола
18 октября
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
20 октября в 02:25
То есть Тюкавин, когда наберёт форму, станет лучшим бомбардиром?
95-shishani-95
95-shishani-95
20 октября в 00:39
Помог Динамо унести ноги
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 