Тюкавин заявил, что пока далек от своей лучшей формы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин далек от своей лучшей физической формы и рассчитывает на полное восстановление кондиций после полноценных сборов с командой. Об этом Тюкавин рассказал журналистам.
В воскресенье «Динамо» на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2 с грозненским «Ахматом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тюкавин забил в добавленное ко второму тайму время и принес «Динамо» ничью.
«Рад, конечно, что получилось спасти команду от поражения, забить 50-й гол за родное „Динамо“, за свой клуб. Были моменты, когда должны были забивать. Завтра на тренировке обсудим на теории, поговорим, думаю, что будет непростой разговор», — сказал Тюкавин.
«Как оцениваю свою физическую форму? До идеального пока далеко. Возможно, в этом году наберу какие-то кондиции. Но не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, нужно пройти полноценные сборы с командой, Валерием Георгиевичем (Карпиным, главным тренером „Динамо“ — прим.), постепенно буду набирать кондиции», — добавил он.
Тюкавин забил в РПЛ впервые после травмы крестообразной связки, которую он получил в марте. Из-за повреждения форвард пропустил шесть месяцев. На поле Тюкавин вернулся 13 сентября, выйдя на замену в матче чемпионата России против московского «Спартака» (2:2), 17 сентября футболист поразил ворота «Сочи» в игре Фонбет — Кубка России (4:0).