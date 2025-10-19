 
 
 
В «Динамо» считают, что в матче с «Ахматом» обе команды заслужили ничью

19 октября 2025, 22:04
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Футболисты московского «Динамо» могли провести матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» лучше, но соперник заслужил очки в равной степени с бело-голубыми. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

В воскресенье «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2, хозяева ушли от поражения благодаря голу Константина Тюкавина в компенсированное ко второму тайму время.

«Мне показалось, что мы могли выступить лучше и набрать больше очков, — сказал Пивоваров. — С учетом того, как складывалась игра, могли и проиграть. Хотя по классу команды и моментам, которые создали, имели примеущество. „Ахмат“ бился, заслужил очки, как и мы. Гол Кости — из позитивного, мы поздравили его, но хотелось другой результат».

Пивоваров прокомментировал незабитый пенальти капитана «Ахмата» Лечи Садулаева в первом тайме. «Пенальти нам не забили, но вопросы к арбитру были. Вопрос в последовательности. Были угловые неочевидные. Арбитр недавно начал судить в РПЛ, пожелаем ему удачи, хотелось бы таких матчей поменьше», — заключил он.

«Динамо» и «Ахмат» занимают 8-е и 9-е места в турнирной таблице РПЛ соответственно. Команды набрали по 16 очков.

sv_1969
sv_1969
19 октября в 22:17
Можно считать всякое... Но счёт на табло
