Тюкавин посвятил отцу гол в матче с «Ахматом»

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин посвятил гол в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» своему отцу, восьмикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Александру Тюкавину. Об этом он рассказал журналистам.
«Динамо» и «Ахмат» в воскресенье сыграли вничью (2:2), Константин Тюкавин забил гол, принесший бело-голубым ничейный результат. На 85-й минуте традиционный удар в гонг на «ВТБ-Арене» нанес Александр Тюкавин.
«Понятно, что праздник, День отца, значимый. Думаю, что папа переживал, ждал моего выхода, написал сразу после игры, что гордится мной, рад. Я посвятил этот гол ему, жаль только, что не выиграли сегодня», — сказал Тюкавин.
19 октября 2025 года в России отмечается День отца. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Согласно документу, этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.