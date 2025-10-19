Тюкавин посвятил отцу гол в матче с «Ахматом»

1760905593

19 октября 2025, 23:26

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» посвятил гол в матче 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против грозненского «Ахмата» своему отцу, восьмикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Александру Тюкавину. Об этом он рассказал журналистам.

«Динамо» и «Ахмат» в воскресенье сыграли вничью (2:2), Константин Тюкавин забил гол, принесший бело-голубым ничейный результат. На 85-й минуте традиционный удар в гонг на «ВТБ-Арене» нанес Александр Тюкавин.

«Понятно, что праздник, День отца, значимый. Думаю, что папа переживал, ждал моего выхода, написал сразу после игры, что гордится мной, рад. Я посвятил этот гол ему, жаль только, что не выиграли сегодня», — сказал Тюкавин.