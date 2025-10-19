 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тюкавин посвятил отцу гол в матче с «Ахматом»

19 октября 2025, 23:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин посвятил гол в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» своему отцу, восьмикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Александру Тюкавину. Об этом он рассказал журналистам.

«Динамо» и «Ахмат» в воскресенье сыграли вничью (2:2), Константин Тюкавин забил гол, принесший бело-голубым ничейный результат. На 85-й минуте традиционный удар в гонг на «ВТБ-Арене» нанес Александр Тюкавин.

«Понятно, что праздник, День отца, значимый. Думаю, что папа переживал, ждал моего выхода, написал сразу после игры, что гордится мной, рад. Я посвятил этот гол ему, жаль только, что не выиграли сегодня», — сказал Тюкавин.

19 октября 2025 года в России отмечается День отца. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Согласно документу, этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
 
Сортировать
Все комментарии
Lobo77
Lobo77
20 октября в 12:58
Дай бог Тюке без травм дальше.
brxqa6u7gux7
brxqa6u7gux7
20 октября в 07:22
Лучше бы он победу посвятил.
112910415
112910415
20 октября в 05:44
как отцу-то приятно !
Alex_67
Alex_67
20 октября в 04:29
Оказывается, он сын того самого Тюкавина? Вот она, настоящая спортивная семья.
STVA 1
STVA 1
20 октября в 02:28
Папе конечно приятно... Но самое главное для родителей это чтобы всё было хорошо у детей.
shur
shur
20 октября в 00:10
...скоро будем пасы предкам посвящать,игры то нет,нет и побед!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 