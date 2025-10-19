 
 
 
Магуайр оценил первую с 2016 года выездную победу МЮ над «Ливерпулем»

19 октября 2025, 21:29
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник МЮ Харри Магуайр прокомментировал победу над «Ливерпулем» на «Энфилде» в матче чемпионата Англии.

Магуайр забил победный гол, а его команда обыграла принципиального соперника на выезде впервые с 2016 года.

В интервью Sky Sports после игры Магуайр не мог не признать, что рад победе над старым врагом. «Это значит для нас все», — сказал он.

«В последние несколько лет они были сильнее нас, и это было не очень хорошо. Мы не давали нашим болельщикам много поводов для радости, как сегодня, так что нам потребовалось много времени, чтобы наконец победить на этом стадионе и набрать три очка.

Это не просто три очка для клуба и ребят. Я приезжаю на этот стадион уже семь лет, и мне было непросто смириться с тем, что мы никак не можем тут набрать три очка. Теперь мы сделали это ради болельщиков, и я надеюсь, что они отлично провели вечер. Приятно одержать победу над „Ливерпулем“. Футбол — это воспоминания, и они должны быть особенными. Я уверен, что все фанаты вернутся домой с воспоминаниями, все мы вернемся домой счастливыми», — также сказал Магуайр.

Crystal Palace
Crystal Palace
20 октября в 09:33
Победа на Энфилде это хорошо, но что дальше?
112910415
112910415
20 октября в 09:15
теперь только вверх по таблице ?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
19 октября в 22:28, ред.
Я пишу , что слышал, сам знаешь, может он как в сериале Боец 2004 года у работал, свидетелей нет, а суд который год идёт)
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
19 октября в 22:24
Да-да припоминаю такой случай....
только вот про сестру впервые слышу, думал там просто была драка по пьяни.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
19 октября в 22:16
Это отсылка Мага в Греции, с Албанцами замесился, суд до сих пор тянется!
Магуайр подрался в Греции с албанцем, ударившим его сестру 24 Августа 2020 • 10:30
Ice van Reed
Ice van Reed ответ DXTK (раскрыть)
19 октября в 22:06
У МЮ нсь чего вспомнить, вы споминаете игру м Сити, а не вспоминаете игру С ТТХ при Мауринью 1-6, в тот день Ливерпуль побил АНТИРЕКОРД -2-7 с Астон Вилой,
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
19 октября в 22:05
Что что...? не понял....
DXTK
DXTK ответ Ice van Reed (раскрыть)
19 октября в 22:01
Можно вам напомнить МЮ - МС 1-6 на траффорде)))) еще при Ферги это было)))))))

PS А Ливерпуль тогда 4-4 сыграл с Арсеналом)))))))....просто это лучший матч Аршавина наверно в карьере............будет что вспомнить и рассказать ему внукам
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
19 октября в 21:59
Скажите ваш отец случайно не Албанец?!
sihafazatron
sihafazatron
19 октября в 21:47
Мага: "Скучно стало, пошел вперед и спокойненько забил! Думаю в следующем году возьму ЗМ"
shur
shur
19 октября в 21:39
...метла раз в год стрелнула и запела! Но уж слишком невзрачен Ливер! Даже на колбасу не годится!!! С победой МЮ,неожиданно!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ DXTK (раскрыть)
19 октября в 21:38
Помнится счёт и Покер Аршавина не забыт на Энфилде!!!
DXTK
DXTK
19 октября в 21:36
1-2.....такие матчи на энфилде забываются завтра....а вот победа Ливерпуля 7-0 над МЮ запоминается надолго.,
Nenash
Nenash
19 октября в 21:35
Воспоминания это, конечно, хорошо.. Но 0:5 на Олд Траффорд с хет-триком Салаха и никакущим Авейру в составе, вы не перебили. Но путь правильный.. ☝️😄
Ice van Reed
Ice van Reed
19 октября в 21:32, ред.
МАГА оценил первую с 2016 года выездную победу МЮ над «Ливерпулем»
G.O.A.T. Козёл короче, но есть момент и игра слов на Английском
