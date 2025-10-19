Магуайр оценил первую с 2016 года выездную победу МЮ над «Ливерпулем»

1760898581

19 октября 2025, 21:29

Защитник МЮ прокомментировал победу над «Ливерпулем» на «Энфилде» в матче чемпионата Англии.

Магуайр забил победный гол, а его команда обыграла принципиального соперника на выезде впервые с 2016 года.

В интервью Sky Sports после игры Магуайр не мог не признать, что рад победе над старым врагом. «Это значит для нас все», — сказал он.

«В последние несколько лет они были сильнее нас, и это было не очень хорошо. Мы не давали нашим болельщикам много поводов для радости, как сегодня, так что нам потребовалось много времени, чтобы наконец победить на этом стадионе и набрать три очка.

Это не просто три очка для клуба и ребят. Я приезжаю на этот стадион уже семь лет, и мне было непросто смириться с тем, что мы никак не можем тут набрать три очка. Теперь мы сделали это ради болельщиков, и я надеюсь, что они отлично провели вечер. Приятно одержать победу над „Ливерпулем“. Футбол — это воспоминания, и они должны быть особенными. Я уверен, что все фанаты вернутся домой с воспоминаниями, все мы вернемся домой счастливыми», — также сказал Магуайр.