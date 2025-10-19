Черданцев прокомментировал ограбление Лувра

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на ограбление французского Лувра.
Черданцев написал в своем телеграм-канале:
Какие же крутые чуваки грохнули Лувр. Еще и корону выбросили. С короной на голове, пожалуй, да, в толпе сложно скрыться. Прям болею за них, чтобы не поймали.
Ограбление в Лувре произошло утром 19 октября, музей закрыли на весь день из-за «исключительных обстоятельств», а посетителей эвакуировали.
В перерывах между рекламой "Мираторга" Жора смог....!
sihafazatron;
у кого-то чердак потек....!
....вот так рождаются нормальные коменты в стихах....!!!
В перерывах между рекламой "Мираторга" Жора смог....!
sihafazatron;
у кого-то чердак потек....!
....вот так рождаются нормальные коменты в стихах....!!!
Черданцев: «Я зарабатываю до смешного мало. Примерно 1 млн рублей в месяц»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257239/cherdancev-georgiy 15.05.2021
Черданцев: «Я зарабатываю до смешного мало. Примерно 1 млн рублей в месяц»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257239/cherdancev-georgiy 15.05.2021
Рассуждает как озверелый мещанин: " У соседа корова сдохла, - пустячок, но приятный!"
Рассуждает как озверелый мещанин: " У соседа корова сдохла, - пустячок, но приятный!"