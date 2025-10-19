 
 
 
Черданцев прокомментировал ограбление Лувра

19 октября 2025, 21:17

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на ограбление французского Лувра.

Черданцев написал в своем телеграм-канале:

Какие же крутые чуваки грохнули Лувр. Еще и корону выбросили. С короной на голове, пожалуй, да, в толпе сложно скрыться. Прям болею за них, чтобы не поймали.

Ограбление в Лувре произошло утром 19 октября, музей закрыли на весь день из-за «исключительных обстоятельств», а посетителей эвакуировали.

shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
20 октября в 16:09
a-league :
В перерывах между рекламой "Мираторга" Жора смог....!
sihafazatron;
у кого-то чердак потек....!

....вот так рождаются нормальные коменты в стихах....!!!
112910415
112910415
20 октября в 12:39
что-то не то ляпнул ...
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
20 октября в 12:04
Я и так его не особо жаловал , хотя его признавали лучшим комментатором но после его слов 15 мая 2021 года , я его органически не перевариваю!
Черданцев: «Я зарабатываю до смешного мало. Примерно 1 млн рублей в месяц»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257239/cherdancev-georgiy 15.05.2021
STVA 1
STVA 1
20 октября в 09:31
Вот по этому я и не смотрю срач тв. Вспоминаешь незабвенных Озерова, Маслаченко и так далее. И тут видишь губошлёпа, чердака и жуть берет (((
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
20 октября в 09:28
У них после работы на срач тв эти чувства отсутствуют априори. Ну про ограбление можно сказать только одно-к этому всё и шло.
galem72
galem72
20 октября в 08:44
Откровенный 14ок! Зачем это тело оторвалось от экрана? Орал бы и дальше у себя на муть-тв.
memphis
memphis
20 октября в 06:53
Идиот, какое право он имеет вообще это комментировать?
Dauletbek
Dauletbek
20 октября в 00:28
Наверное пьяный был, когда писал свои комментарии
Брулин
Брулин
19 октября в 22:09
Черданцев окончательно потерял адекватность и чувство реальности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 октября в 22:08
Вот такие "чердаки" на Матч ТВ работают. А мы вынуждены их слушать. Позорище!
a-league
a-league
19 октября в 22:07
В перерывах между рекламой "Мираторга" Жора смог
Alex_67
Alex_67
19 октября в 21:50
Черданцев, ты зачем это комментировал? Захотелось острых ощущений? Полчаса назад на Матч ТВ предлагал, как совершенствовать работу ВАР, как раз обсуждали спорный пенальти в игре Динамо — Ахмат. Предложение возникло спонтанно, поэтому сформулировал его плохо. Может у Черданцева сегодня плохое настроение? Откуда вообще возникла тема Лувра?
4vd3p3qs6k8m
4vd3p3qs6k8m
19 октября в 21:32
Страшно подумать, кто комментирует наш футбол.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
19 октября в 21:25, ред.
А у него и не прекращал течь...
sihafazatron
sihafazatron
19 октября в 21:24
у кого-то чердак потек....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 октября в 21:21, ред.
Чердан, оказывается, не только в футболе, но и в жизни недалёкий.
Рассуждает как озверелый мещанин: " У соседа корова сдохла, - пустячок, но приятный!"
