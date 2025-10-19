 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России

19 октября 2025, 21:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В матче 12-го тура РПЛ «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью 2:2.

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте после гола Ивана Сергеева. Уже через 5 минут Георгий Мелкадзе провел ответный мяч. На 38-й минуте Лечи Садулаев мог вывести грозненцев вперед, но не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

На 88-й минуте Эгаш Касинтура сделал счет 2:1 в пользу гостей, но «Динамо» успело отыграться благодаря точному удару Константина Тюкавина на 4-й компенсированной минуте.

После этого матча у обеих команд по 16 очков, они идут в середине таблицы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: ФК Динамо
«Аталанта» и «Лацио» сыграли вничью в матче Серии А
19 октября
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2016 года обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде»
19 октября
«Балтика» разгромила «Рубин» и догнала «Зенит» в таблице РПЛ
19 октября
«Зенит» разгромил «Сочи», продлив беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
19 октября
«Комо» одержал победу над «Ювентусом»
19 октября
Костромской «Спартак» впервые за 14 матчей проиграл в Первой лиге
19 октября
 
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
20 октября в 08:47
Уверен, что начинающий в РПЛ арбитр Р.Зияков назначил пенальти только из-за того, что доверился более опытным арбитрам В.Москаоёву и Е.Кукуляку пригласивших его к монитору.
112910415
112910415
20 октября в 07:16
Саламыч своё дело знает !
Ев17
Ев17
20 октября в 06:01
по нормальному, Валере пора на выход, и пусть своего Осипенку прихватит, который кто угодно, но не ЦЗ. А москаля из судей гнать, пенки по звонку в варе рисует ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
19 октября в 23:10
    Capral
    Capral
    19 октября в 22:34
    Ничего не хотел писать, но так, в общих чертах, если что. Конечно, к Карпину много претензий- и по дисбалансу в линиях, и в отсутствии взаимопонимания, и конечно по составу, и заменам. Выставить бесполезного Фернандеса, который за 4 года так и не научился играть- это тренерский косяк. Такой же- как и замена на Кутицкого. Причем, выход Кутицкого, еще был ошибочным в том плане, что еще играя у Славиши, против Ахмата, именно Канате проходил защитника Динамо, как нож сквозь масло и забивал.

    Это ведь только у пузатого чеха было за счастье иметь таких трех Кутицких, но для нормального футбола, он никак не канает, и также как Фернандес- совсем не прибавил в мастерстве. Говорить о том, что Карпин неправильно использует Сергеева, да, отчасти, но не потому что Сергеев не на своей позиции. В сборной, у него партнеры другие, которые могут решить судьбу эпизода, а в Динамо таковых нет. С самого начала я говорил, что приглашение Сергеева- ошибка, точно также- как продажа Карраскаля преступление и уход Лаксальта.

    В Глебова никогда не верил и говорил спартачам, чтобы не огорчались из-за его перехода в Динамо. Конечно жду появления Чавеса, но опять же, неизвестно в каком состоянии он выйдет и пока наберет форму. Без Тюкавина, фактически Динамо играет без атаки, и не понимаю, почему Валера выпускает его только в конце игры, как спасителя, тем сaмым, давая роздых сопернику. На сегодня, в команде нет ярких игроков. Об ушедших я писал, и считаю это непоправимой ошибкой. Глядя на игру Динамо, замечаешь тяжесть на ногах и боязнь в принятии решений. Команде не хватает уверенности- ни физической, ни моральной.

    Перестройка карпинская затянулась, но говорить о том что всё потеряно, клиент уезжает и гипс снимают я бы не стал. Достаточно вспомнить Спартак прошлой осенью, когда команда отставая от первого места на 11 очков, в итоге, приблизилась на два. А по сегодняшней игре всё просто: Черчесову удалось быстро донести свою игровую идею до команды, а у Карпина с этим проблемы, плюс ко всему- карпинское упрямство, ставить постоянно убогого казаха. Ну и тему судейства не обойду, потому что, назначать левейший пенальти в наши ворота, во второй игре подряд- это подло.
    Брулин
    Брулин
    19 октября в 22:12
    Будет битва самых высокооплачиваемых и распиаренных тренера РПЛ ... Карпин ( 2,5 миллиона евро в год ) против Семака ( 3 миллиона евро в год ) ... Из турнирных соображений поболею за Динамо, хотя Валера игру сольет с вероятностью 99% ))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    19 октября в 22:09, ред.
    4 московских клуба набрали 5 очков...в туре..на всех...
    В Москве...!!!

    Браво!!!
    Водолей Сергеев
    Водолей Сергеев
    19 октября в 22:08
    Карпинское ДЭЭМ - уже МЕМ, можно песню написать - можно повторить всё то что говорилось в начале сезона после 2-3 игр, но у руководов ДМ воз и ныне там - они всё сомневаются что СОВМЕЩЕНИЕ КАРПИНА основная проблема ДМ - довольствуйтесь результатом на 50%, остальные 50 в сборной.
    particular
    particular ответ Lobo77 (раскрыть)
    19 октября в 22:05
    Заманчивый курс лечения с японо-римскими таблетками :))
    CCCP1922
    CCCP1922
    19 октября в 22:02
    Ахмат умеет играть в футбол, он на правильном пути и заслужил этот результат. Пенальти? Разве кто-то отказывался от таких подарков — решение принял судья матча при помощи ВАР.
    Vilar
    Vilar
    19 октября в 22:01
    Чемпионат выравнивается, явного лидера нет или деградирует? Даже не знаю, какую сторону принять. С одной сторону, вроде хорошо - конкуренция, явного лидера нет, идут сражения, в некоторых играх, до крови, но почему-то эти бои напоминают, сражения у нас во дворе, мы тоже бились, но все "игры" на одном уровне: стенка на стенку. Не хочу выдавать себя за умника, но если не сообщать, кто в каких футболках и показывать по тв, так, чтобы не было видно лиц, трудно будет отличить и узнать команду которой симпатизируешь. Пока, по моему мнению, можно узнать только Локомотив. (по новому цвету шевелюры Батракова - шутка)
    stanichnik
    stanichnik
    19 октября в 22:00
    У Динамо из матча в матч пока одни и те же позиционные ошибки и разрывы в линиях, которые эффективно используют соперники, страшно представить, что будет в следующем туре в Питере, если только Карпин не сыграет с тремя центральными защитниками, но думаю он упрямо будет гнуть свою линию, четыре-три-три, но тогда можем получить авоську, как с Локомотивом.
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак ответ shur (раскрыть)
    19 октября в 21:55
    Он и в Реал (Мадрид) играл.
    shur
    shur
    19 октября в 21:54, ред.
    ....Реал Мурсия, а не Реал Мадрид в статье о Ройстон Дренте....!!!
    Хорошего вечера.
    За адекватность
    За адекватность
    19 октября в 21:50
    Ну что сказать по поводу увиденного. Ежели кратко, то тяжеловаСтое для просмотра зрелище получилось, особенно тайм второй (большая его часть). Такое впечатление, будто главные действующие лица на поле условно барщину отрабатывали. Нет, ну вроде бы старались играть, но какого-то огонька игре явно не хватало. Но подумал, коль уж взялся, надо смотреть до финального свистка и не пожалел. Оказывается все самое интересное в концовке и произошло. В итоге как условно матерые дуэлянты-фехтовальщики обменялись уколами, скажем так, в начале, потом в конце и без критического урона здоровью разошлись. Игра "ДМ" не впечатлила от слова совсем, ну а "Ахмат" полагаю может матч себе занести в актив, хотя упускать победу в добавленное время наверное обидно.. Как обычно личное субъективное мнение.
    Сп62
    Сп62 ответ Lobo77 (раскрыть)
    19 октября в 21:50
    Очень интересно, но не всё понятно.
    Gotlib
    Gotlib
    19 октября в 21:49, ред.
    Лёгкая рука у отца Тюкавина: пробил в гонг и тут же сын забил гол. Нужно почаще его приглашать на стадион. 😁 Что касается игры, то бывший обыграл настоящего тренера сборной и Динамо. Дисциплина в защите у Ахмата на высоком уровне, чего абсолютно не скажешь о защите Динамо. Ещё и Касерес начал косячить и привёз гол с аута. Не хватало в центре защиты Маричаля, будь он на месте Фернандеса, то первого гола можно было бы скорее всего избежать. Хорошо, что у нас есть палочка-выручалочка в лице Тюкавина, который не дал соперникам обойти нас в таблице, с чем и поздравляю всех поклонников Динамо.
    Dinamo
    Dinamo
    19 октября в 21:49
    Пора делать выводы.
    Lobo77
    Lobo77
    19 октября в 21:48, ред.
    Осипенко и Зайнутдинова поставить в строй десятым и двадцатым и подвергнуть децимации
    Карпину выдать кусунгобу для сэпукку. Если надо, я даже готов выступить в роли кайсяку.
    Глебова разобрать на органы и починить Лаксальта.
    А, кстати, интересно, что -то собрать из троих динамовсеих вратарей можно или там одни и те же детали бракованные?
    Сп62
    Сп62
    19 октября в 21:47
    Очень много вопросов к Карпину. Наибольшая отдача у Бителло,когда он играет по краю. Зечем его переводить в центр. Сергеев хорош в сборной оттянутым центром. Почему в Динамо его ставят на острие атаки. Ну, а о Зайнутдинове, как о ЦЗ уже сказано не мало.
    shur
    shur
    19 октября в 21:43, ред.
    ...браво Саламыч...!!! Порой ничья дороже победы!!!
    h68kn2rdmd6a
    h68kn2rdmd6a
    19 октября в 21:42
    Динамо не заслужило даже ничьей с такой игрой.
    gev5gvzngvzt
    gev5gvzngvzt
    19 октября в 21:39
    Динамо деградирует от матча к матчу, так недолго и в пердиве оказаться, срочно нужно менять тренера и гнать в Ростов обратно Глебова.
    nubom
    nubom
    19 октября в 21:38
    Саламычу мои поздравления! А вообще, если бы не последние десять минут, то и поздравлять-то было бы некого....
    particular
    particular
    19 октября в 21:35, ред.
    Драматичная игруха с небезупречным сценарием...
    Нынче в РПЛ можно легко впу́хнуть, но можно и на тоненького спастись...
    sihafazatron
    sihafazatron
    19 октября в 21:34
    Еще повезло динамикам, что очко заработали дома....
    asqn783d6qww
    asqn783d6qww
    19 октября в 21:34
    Физрук Карпин продолжает убивать Динамо.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     