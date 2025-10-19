«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России

1760898783

19 октября 2025, 21:33

В матче 12-го тура РПЛ «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью 2:2.

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте после гола Ивана Сергеева. Уже через 5 минут Георгий Мелкадзе провел ответный мяч. На 38-й минуте Лечи Садулаев мог вывести грозненцев вперед, но не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

На 88-й минуте Эгаш Касинтура сделал счет 2:1 в пользу гостей, но «Динамо» успело отыграться благодаря точному удару Константина Тюкавина на 4-й компенсированной минуте.

После этого матча у обеих команд по 16 очков, они идут в середине таблицы.