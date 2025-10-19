 
 
 
Экс-игрок «Реала» Дренте перенес инсульт

19 октября 2025, 21:22

Бывший вингер мадридского «Реала» Ройстон Дренте был госпитализирован после инсульта головного мозга, сообщила в воскресенье группа бывших голландских и бельгийских футболистов.

Представитель футбольного клуба «Де Ребеллен», в состав которого входит 38-летний Дренте, сообщил в соцсети, что в пятницу у голландца случился инсульт. «Он получает хороший уход и находится в надежных руках», — говорится в их сообщении.

«Команда и все, кто имеет к этому отношение, надеются на скорейшее выздоровление. Семья Ройстона просит обеспечить ему покой и уединение в этот период, чтобы они могли предоставить ему необходимую поддержку и пространство для выздоровления», — также отмечается в сообщении.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 октября в 09:31
Играл за Аланию полгода так же. Удачи ему
Van Vanovich
Van Vanovich
19 октября в 22:32
Здоровья!
Варвар7
Варвар7
19 октября в 22:24
Совсем ещё молодой человек - пожелаю как можно в большем объёме восстановления.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
19 октября в 21:51
...ребятушки,ошибка вышла не Мадрида , а Мурсии.....!!!!
И тем не менее конечно здоровья....!!!
sihafazatron
sihafazatron
19 октября в 21:46
Страшное дело...
Здоровья!
95-shishani-95
95-shishani-95
19 октября в 21:35
Инсульт? это очень плохо может закончится
