Экс-игрок «Реала» Дренте перенес инсульт

Бывший вингер мадридского «Реала» Ройстон Дренте был госпитализирован после инсульта головного мозга, сообщила в воскресенье группа бывших голландских и бельгийских футболистов.
Представитель футбольного клуба «Де Ребеллен», в состав которого входит 38-летний Дренте, сообщил в соцсети, что в пятницу у голландца случился инсульт. «Он получает хороший уход и находится в надежных руках», — говорится в их сообщении.
«Команда и все, кто имеет к этому отношение, надеются на скорейшее выздоровление. Семья Ройстона просит обеспечить ему покой и уединение в этот период, чтобы они могли предоставить ему необходимую поддержку и пространство для выздоровления», — также отмечается в сообщении.
И тем не менее конечно здоровья....!!!
Здоровья!
