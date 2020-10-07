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Армения - Албания
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Кипр - Чехия
Дания - Фарерские острова
Мальта - Гибралтар
Эстония - Литва
Черногория - Латвия
Люксембург - Лихтенштейн
Австрия - Греция
Словения - Сан-Марино
Германия - Турция
Польша - Финляндия
Италия - Молдавия
Швейцария - Хорватия
Нидерланды - Мексика
Португалия - Испания
Андорра - Кабо-Верде

Текстовая онлайн трансляция матча Франция против Украина

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    Голы
    Камавинга Эдуардо
    ассистент Жиру Оливье     		1:0 9’
    Жиру Оливье
    ассистент Толиссо Корентен     		2:0 24’
    Жиру Оливье 3:0 34’
    Миколенко Виталий
    ассистент Ауар Уссем     		4:0(А) 39’
    53’ 4:1 Цыганков Виктор
    Толиссо Корентен
    ассистент Мбаппе Килиан     		5:1 65’
    Мбаппе Килиан
    ассистент Бен-Йеддер Виссам     		6:1 82’
    Гризманн Антуан
    ассистент Бен-Йеддер Виссам     		7:1 89’
    Наказания
    43’ Малиновский Руслан
    51’ Харатин Игорь
    61’ Конопля Ефим
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Меньян Мик Манданда Стив 46’
    Варан Рафаэль Упамекано Дайотчанкуль 46’
    Мбаппе Килиан Марсьяль Антони 46’
    46’ Цыганков Виктор Малиновский Руслан
    46’ Соболь Эдуард Михайличенко Богдан
    46’ Чеберко Евгений Миколенко Виталий
    Гризманн Антуан Ауар Уссем 59’
    Погба Поль Камавинга Эдуардо 59’
    62’ Яремчук Роман Ярмоленко Андрей
    62’ Шепелев Владимир Макаренко Евгений
    71’ Безус Роман Зубков Александр
    Бен-Йеддер Виссам Жиру Оливье 73’
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    		 0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Udachka
    Udachka
    08 октября в 21:00
    Да просто уровень сборной Украины гораздо ниже французов. Не сыгранность тоже своё внесла. Было бы интересно глянуть на Россию против Франции,результат был бы не намного лучше. На это наводит 2 сухих мяча от шведов.
    Неугасающий Стрыйко
    Неугасающий Стрыйко
    08 октября в 20:12
      Знатог
      Знатог ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
      08 октября в 19:43
      Достигли уровня Барсы и Ливерпуля!
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ KamazOMvMOZG (раскрыть)
      08 октября в 17:15
      Много? Не, как всегда....
      KamazOMvMOZG
      KamazOMvMOZG
      08 октября в 16:53
      Много как то получили...
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
      08 октября в 16:47
      Не оправдывайся
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ Ruslan7797 (раскрыть)
      08 октября в 16:39
      У них сейчас модно скакать без буквы "С".
      Ruslan7797
      Ruslan7797 ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
      08 октября в 16:20
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
        08 октября в 16:02, ред.
        Я ничего не ищу. Еще раз говорю- у вас есть шанс загладить свой позор победой над молодежкой Германии. Пока Лёв ерундой занимается и омолаживает состав, вы можете что-то придумать.... Потому что 1:11 в последних двух играх, даже для вас многовато.
        shlifen
        shlifen ответ Давайте думать (раскрыть)
        08 октября в 14:51, ред.
        Разумеется что все они профессионалы, но согласитесь, играть сыгранным составом, или играть "я его слепила из того что было" составом - не одно и тоже. =)
        Выбросьте из основы любой средненькой сборной ключевого опорника, центрального защитника, основного и дублирующего вратарей, основного центрального и правого полузащитника и вингера ротации - а потом ждите что они не проиграют разгромно чемпионам мира чисто "на морально волевых" =)
        Абсолютно согласен что многие игроки с пост-советского пространства бросают развиваться сразу после получения первых больших денег. Однако же и отрицать наличие объективных факторов я бы не стал. "Чем Мбаппе, Роналдо, Левандовски, Месси отличаются от игроков Украины или России?" - всегда будет набор объективных факторов, например Генетика: посмотрите на Холланда в 20 лет, который не сильно в скорости рывка уступает профессиональным легкоатлетам, ростом под 1.9 метра; Мбаппе более юркий, тоже скоростной, супер-техничный и т.д. Второй фактор - природный талант, игроки (в том числе и 99% европейских) не могут достичь уровня Роналду/Месси/Левандовски не из-за того что не хотят, а просто потому что "их потолок развития сильно ниже". +окружение +агент +системы тренировок и питания - всё это тоже влияет на итоговый "потолок" игрока...
        Есть ещё система детских футбольных школ (которых у нас откровенно мало), система перехода из юношеского футбола в профессионалы (когда родители суют денюжку чтобы парень играл в основе дубля), скаутская система (почти никто не ищет самородков в провинции), поиск игроков "позднего расскрытия" (тот же Варди например, или Лёва который до 23 играл себе в Польше никому не известный) - как мне кажется описывать весь этот спектр проблем одним только "да они ленивые мажоры" было бы проще всего (в том числе и для футбольных чиновников которые не хотят ничего менять)... Опять же, лень развиваться (отдельное спасибо лимиту) у многих действительно есть, но и других проблем нашего футбола это не отменяет =(((( Когда эти проблемы исправят, мне кажется что вопрос "Мы что недонация, недочеловеки?" - сам собой отпадёт, и у нас снова будут суперзвёзды в составах сборных =))
        Мистер Галактикус
        Мистер Галактикус ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
        08 октября в 14:43
        А ты ищешь всевозможные причины обо94 Украину, я это уже заметил.
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
        08 октября в 14:15
          Udachka
          Udachka
          08 октября в 13:23
          По поводу победы над португальцами,то соборная Португалии после ЧЕ 2016 года ,ни чего не может показать . Время CR7 в сборной прошло. Он только тормозит её.
          Udachka
          Udachka
          08 октября в 13:18
          Украина играла молодежным составом против гранда . Счёт закономерен. Это показатель того ,что потеря даже одного игрока приводит к большим проблемам, не говоря уже о потере половины состава. Это тождественно и для сборной России.
          Евгений Сербин
          Евгений Сербин ответ d_fincher (раскрыть)
          08 октября в 12:30
          Этот уровень выше нашего, так то.
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          08 октября в 12:12
          вместо кредитов МВФ теперь только голы в сетку присылают из Европы
          Мистер Галактикус
          Мистер Галактикус
          08 октября в 11:47, ред.
          Второй состав сборной Украины с парочкой игроков основы, решил поиграть в гипер открытый футбол с французами, напрочь забив на оборону. Результат закономерен. С другой стороны, а когда если не в товарняке попробовать так авантюрно сыграть с грандом? Так что плевать на счёт. Как Украина играет с грандами боевым составом и с целью получить результат, мы уже увидели в матче с португалами, а 7 мячей пропустить может и Барса с Ливерпулем.
          Napoleon Bonapart
          Napoleon Bonapart
          08 октября в 11:27, ред.
          Кривой рог!? Не верю своим глазам, ты ли это?! Как пережил разгром ермолоподобных? Ну ты не переживай сильно. Сейчас у вас есть шанс отыграться на юношеской сб. Германии. Лёв упрямо омолаживает сборную, не желая возвращать былых звезд. Так что, всё возможно... Ведь на большее вы не способны. Но 7:1- это конечно роскошно, что не говори!!! И даже ярмолка не помог, со своим ЗМ. Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          gentlewolf
          gentlewolf ответ Рыжая селёдка (комментарий удален) (раскрыть)
          08 октября в 11:18
          После хорошей порции борща он бы бегать не смог)
          Napoleon Bonapart
          Napoleon Bonapart ответ Тео Джонс (раскрыть)
          08 октября в 11:17
            Димон Булыкин
            Димон Булыкин ответ Давайте думать (раскрыть)
            08 октября в 11:17
            Если бы у нас была единая сборная - это была бы европейская топ-команда. Но это уже невозможно(
            Димон Булыкин
            Димон Булыкин ответ Рыжая селёдка (комментарий удален) (раскрыть)
            08 октября в 11:12
            Если бы Месси был украинцем, он бы сегодня рыдал после 1:7 и просил сменить гражданство и разрешить играть ему за сборную Бельгии)
            galem72
            galem72
            08 октября в 11:11
            пагба с марсом даже с такой Украиной были бесполезны. Два атакующих игрока не создали ничего. "Браво" гуннару!
            Мessi 10
            Мessi 10
            08 октября в 10:40
            Что-то Дешам советы раздает, а сам Гризманна центральным форвардом не ставит.
            Санчо Панса
            Санчо Панса
            08 октября в 10:12
            И эта слабая сборная еще вышла на ЕВРО-2020 в группе с Португалией и Сербией? Просто позор, Украина! В последний раз они терпели такое фиаско от Франции в 2013 в отборе к ЧМ-2014) А, ну и на бесславном ЕВРО-2016. Трехцветных с заслуженной и разгромной победой!
            Ravshan878
            Ravshan878
            08 октября в 09:59
            Лягушки совсем забурели.)))
            Что происходить сб Украины.
            Palex
            Palex ответ Тео Джонс (раскрыть)
            08 октября в 09:37
            Ты даже в мой пост вникнуть не можешь. Я пишу с иронией, намекая на то, что и сборная России огребла бы от Французов, даже первой сборной, только пропустила бы по- меньше.
            Анд-м
            Анд-м
            08 октября в 09:30
            Нежданчик .
            praporchik zadov
            praporchik zadov
            08 октября в 09:23
            И что?
            Португалия Россия помните? и это был не тов матч!
            Главная мысль это зацепить украинцев....
            Угадайте кто
            Угадайте кто
            08 октября в 09:14
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