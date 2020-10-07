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7 : 1
завершен
07 октября 2020, 22:10
среда
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Камавинга Эдуардо
ассистент Жиру Оливье
|1:0
|9’
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Жиру Оливье
ассистент Толиссо Корентен
|2:0
|24’
|Жиру Оливье
|3:0
|34’
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Миколенко Виталий
ассистент Ауар Уссем
|4:0(А)
|39’
|53’
|4:1
|Цыганков Виктор
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Толиссо Корентен
ассистент Мбаппе Килиан
|5:1
|65’
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Мбаппе Килиан
ассистент Бен-Йеддер Виссам
|6:1
|82’
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Гризманн Антуан
ассистент Бен-Йеддер Виссам
|7:1
|89’
|43’
|Малиновский Руслан
|51’
|Харатин Игорь
|61’
|Конопля Ефим
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Меньян Мик
|Манданда Стив
|46’
|Варан Рафаэль
|Упамекано Дайотчанкуль
|46’
|Мбаппе Килиан
|Марсьяль Антони
|46’
|46’
|Цыганков Виктор
|Малиновский Руслан
|46’
|Соболь Эдуард
|Михайличенко Богдан
|46’
|Чеберко Евгений
|Миколенко Виталий
|Гризманн Антуан
|Ауар Уссем
|59’
|Погба Поль
|Камавинга Эдуардо
|59’
|62’
|Яремчук Роман
|Ярмоленко Андрей
|62’
|Шепелев Владимир
|Макаренко Евгений
|71’
|Безус Роман
|Зубков Александр
|Бен-Йеддер Виссам
|Жиру Оливье
|73’
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|0
|Предупреждения
|3
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Выбросьте из основы любой средненькой сборной ключевого опорника, центрального защитника, основного и дублирующего вратарей, основного центрального и правого полузащитника и вингера ротации - а потом ждите что они не проиграют разгромно чемпионам мира чисто "на морально волевых" =)
Абсолютно согласен что многие игроки с пост-советского пространства бросают развиваться сразу после получения первых больших денег. Однако же и отрицать наличие объективных факторов я бы не стал. "Чем Мбаппе, Роналдо, Левандовски, Месси отличаются от игроков Украины или России?" - всегда будет набор объективных факторов, например Генетика: посмотрите на Холланда в 20 лет, который не сильно в скорости рывка уступает профессиональным легкоатлетам, ростом под 1.9 метра; Мбаппе более юркий, тоже скоростной, супер-техничный и т.д. Второй фактор - природный талант, игроки (в том числе и 99% европейских) не могут достичь уровня Роналду/Месси/Левандовски не из-за того что не хотят, а просто потому что "их потолок развития сильно ниже". +окружение +агент +системы тренировок и питания - всё это тоже влияет на итоговый "потолок" игрока...
Есть ещё система детских футбольных школ (которых у нас откровенно мало), система перехода из юношеского футбола в профессионалы (когда родители суют денюжку чтобы парень играл в основе дубля), скаутская система (почти никто не ищет самородков в провинции), поиск игроков "позднего расскрытия" (тот же Варди например, или Лёва который до 23 играл себе в Польше никому не известный) - как мне кажется описывать весь этот спектр проблем одним только "да они ленивые мажоры" было бы проще всего (в том числе и для футбольных чиновников которые не хотят ничего менять)... Опять же, лень развиваться (отдельное спасибо лимиту) у многих действительно есть, но и других проблем нашего футбола это не отменяет =(((( Когда эти проблемы исправят, мне кажется что вопрос "Мы что недонация, недочеловеки?" - сам собой отпадёт, и у нас снова будут суперзвёзды в составах сборных =))
Выбросьте из основы любой средненькой сборной ключевого опорника, центрального защитника, основного и дублирующего вратарей, основного центрального и правого полузащитника и вингера ротации - а потом ждите что они не проиграют разгромно чемпионам мира чисто "на морально волевых" =)
Абсолютно согласен что многие игроки с пост-советского пространства бросают развиваться сразу после получения первых больших денег. Однако же и отрицать наличие объективных факторов я бы не стал. "Чем Мбаппе, Роналдо, Левандовски, Месси отличаются от игроков Украины или России?" - всегда будет набор объективных факторов, например Генетика: посмотрите на Холланда в 20 лет, который не сильно в скорости рывка уступает профессиональным легкоатлетам, ростом под 1.9 метра; Мбаппе более юркий, тоже скоростной, супер-техничный и т.д. Второй фактор - природный талант, игроки (в том числе и 99% европейских) не могут достичь уровня Роналду/Месси/Левандовски не из-за того что не хотят, а просто потому что "их потолок развития сильно ниже". +окружение +агент +системы тренировок и питания - всё это тоже влияет на итоговый "потолок" игрока...
Есть ещё система детских футбольных школ (которых у нас откровенно мало), система перехода из юношеского футбола в профессионалы (когда родители суют денюжку чтобы парень играл в основе дубля), скаутская система (почти никто не ищет самородков в провинции), поиск игроков "позднего расскрытия" (тот же Варди например, или Лёва который до 23 играл себе в Польше никому не известный) - как мне кажется описывать весь этот спектр проблем одним только "да они ленивые мажоры" было бы проще всего (в том числе и для футбольных чиновников которые не хотят ничего менять)... Опять же, лень развиваться (отдельное спасибо лимиту) у многих действительно есть, но и других проблем нашего футбола это не отменяет =(((( Когда эти проблемы исправят, мне кажется что вопрос "Мы что недонация, недочеловеки?" - сам собой отпадёт, и у нас снова будут суперзвёзды в составах сборных =))
Что происходить сб Украины.
Что происходить сб Украины.
Португалия Россия помните? и это был не тов матч!
Главная мысль это зацепить украинцев....
Португалия Россия помните? и это был не тов матч!
Главная мысль это зацепить украинцев....