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0 : 3
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Велодром
|18’
|0:1
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Торрес Ферран
ассистент Де Брюйне Кевин
|76’
|0:2
|Гюндоган Илкай
|81’
|0:3
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Стерлинг Рахим
ассистент Де Брюйне Кевин
|59’
|Ляпорт Эмерик
|Амави Джордан
|62’
|Чалета-Цар Дуе
|71’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сансон Морган
|Ронже Валентен
|64’
|68’
|Канселу Жоау
|Зинченко Александр
|77’
|Марез Рияд
|Торрес Ферран
|77’
|Стоунз Джон
|Ляпорт Эмерик
|Бенедетто Дарио
|Радоньич Неманья
|78’
|Пайет Димитри
|Товен Флориан
|78’
|78’
|Силва Бернарду
|Гюндоган Илкай
|82’
|Палмер Коул
|Де Брюйне Кевин
|Гуйе Папе
|Кюйсанс Микаэль
|85’
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|2
|Удары по воротам
|8
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|2
|Удары в створ
|4
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|5
|Фолы
|10
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|1
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|5
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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Марсель не о чём!
Марсель не о чём!