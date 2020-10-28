|Ференцварош
|2:2
|Динамо
|
2 : 2
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Групама Арена
|28’
|0:1(П)
|Цыганков Виктор
|41’
|0:2
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Де Пена Карлос
ассистент Буяльский Виталий
|
Нгуен Токмак Чол
ассистент Зубков Александр
|1:2
|59’
|
Боли Франк
ассистент Лаидуни Айса
|2:2
|90’
|Сомалия
|12’
|Хейстер Марсель
|21’
|Харатин Игорь
|26’
|52’
|Сидорчук Сергей
|Лаидуни Айса
|71’
|Нгуен Токмак Чол
|72’
|76’
|Буяльский Виталий
|86’
|Сидорчук Сергей
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лаидуни Айса
|Харатин Игорь
|65’
|Боли Франк
|Исаэль
|73’
|Мак Роберт
|Шигер Давид
|73’
|82’
|Гармаш Денис
|Буяльский Виталий
|Ботка Эндре
|Ловренчич Герго
|86’
|Двали Лаша
|Ковачевич Аднан
|86’
|89’
|Бэлуцэ Тудор
|Шапаренко Николай
|89’
|Вербич Беньямин
|Супряга Владислав
|90+3’
|Родригес Жерсон
|Цыганков Виктор
|
|15
|Удары по воротам
|7
|
|
|4
|Удары в створ
|3
|
|
|14
|Фолы
|11
|
|
|5
|Угловые
|3
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|50%
|Владение мячом
|50%
|
|
|1
|Cэйвы
|2
|
|
|5
|Предупреждения
|3
|
|
|0
|Удаления
|1
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Ференцварош хорошо доиграли до конца.
Ференцварош хорошо доиграли до конца.
Луческу правда забыл что можно делать замены))Вспомнил только после удаления__)))
Против барсуков будет даже страшно смотреть,они уже набирают форму по ходу дела.
Луческу правда забыл что можно делать замены))Вспомнил только после удаления__)))
Против барсуков будет даже страшно смотреть,они уже набирают форму по ходу дела.
Желаю ПОБЕДЫ!!!
Желаю ПОБЕДЫ!!!
Ну а по поводу матча, всё-таки сегодняшнее Динамо должно выигрывать этот матч. Возможно с трудом, возможно минимально, но класс у киевлян выше и никто не поймёт если будут потеряны очки с венграми, ведь забрать их у Юви и Барсы малореально, как уже показал первый матч с туринцами.
Ну а по поводу матча, всё-таки сегодняшнее Динамо должно выигрывать этот матч. Возможно с трудом, возможно минимально, но класс у киевлян выше и никто не поймёт если будут потеряны очки с венграми, ведь забрать их у Юви и Барсы малореально, как уже показал первый матч с туринцами.