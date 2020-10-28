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Ференцварош - Динамо
Краснодар - Челси
Истанбул Башакшехир - Пари Сен-Жермен
Севилья - Ренн
Боруссия - Зенит
Брюгге - Лацио
Ювентус - Барселона
Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош против Динамо

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    Голы
    28’ 0:1(П) Цыганков Виктор
    41’ 0:2 Де Пена Карлос
    ассистент Буяльский Виталий
    Нгуен Токмак Чол
    ассистент Зубков Александр     		1:2 59’
    Боли Франк
    ассистент Лаидуни Айса     		2:2 90’
    Наказания
    Сомалия 12’
    Хейстер Марсель 21’
    Харатин Игорь 26’
    52’ Сидорчук Сергей
    Лаидуни Айса 71’
    Нгуен Токмак Чол 72’
    76’ Буяльский Виталий
    86’ Сидорчук Сергей
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лаидуни Айса Харатин Игорь 65’
    Боли Франк Исаэль 73’
    Мак Роберт Шигер Давид 73’
    82’ Гармаш Денис Буяльский Виталий
    Ботка Эндре Ловренчич Герго 86’
    Двали Лаша Ковачевич Аднан 86’
    89’ Бэлуцэ Тудор Шапаренко Николай
    89’ Вербич Беньямин Супряга Владислав
    90+3’ Родригес Жерсон Цыганков Виктор
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 7
    		4 Удары в створ 3
    		14 Фолы 11
    		5 Угловые 3
    		2 Офсайды 0
    		50% Владение мячом 50%
    		1 Cэйвы 2
    		5 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:34
    динамо укр на чужом поле умудрились в 10 ром победу упустить. шахтер победил............... два клуба украины вы....т всю российскую рпл. вынесут я хотел сказать.... о чем говорить? 10 стадионов построили за трилиоон рублей. мутко разворовал квартиры купил дочери на 110 млн рублей. вы хотите сидеть ка клохи и смотреть это7. я уезжаю в англию. мне челси по душе. да чихах. он ему сказал если ты хочешь денег то езжай. а мы что мешки с деньгами там для европы? а газпром.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 01:30
    Да, будет встреча двух европейских грандов!!! Все страны мира будут показывать эту игру!!!!!
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 01:26
    Этот счет в пользу Динамо. Теперь им достаточно будет дома ответку с венграми отстоять на 0-0 и смогут с двумя очками в Ле выйти! Венграм будет тежело победить в Киеве. Я в них не верю!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:23
    Динамо, после удаления, не смогли удержать счёт!
    Ференцварош хорошо доиграли до конца.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 01:20
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
      сегодня в 01:19
      Спасибо киеву за ничью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наверно, даже 500 эскимо не порадовали бы так, как ничья товариСЧЕЙ бандерлогов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мадьярам- РЕСПЕКТИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      vastudio
      vastudio ответ dimagas2 (раскрыть)
      сегодня в 01:07
      Учитывая состав группы,это наверно единственная возможность брать очки, и так лохануться в конце.
      DEIVID
      DEIVID
      сегодня в 01:07
      Спасибо Киев. Спасибо, что не проиграли.
      Gentleman.tdk
      Gentleman.tdk
      сегодня в 01:01
      Ребров 👏👏👏
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус
      сегодня в 01:00
      Капец клоуны!!! Полностью контролировала матч Динамо и должно было громить венгров, вместо этого пропустила глупый гол, подсела, осталась в меньшинстве и пропустила снова. Тьфу. Луческу с заменами опоздал.
      mangox22
      mangox22
      сегодня в 00:58
      ну вот и ставочка зашла
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 00:56, ред.
      В общем битва аутсайдеров группы удалась)))
      Луческу правда забыл что можно делать замены))Вспомнил только после удаления__)))
      Против барсуков будет даже страшно смотреть,они уже набирают форму по ходу дела.
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 00:51
      Ну все приехали,канешна навал от ференца сработал.Но блин так терять победу глупо.
      vastudio
      vastudio ответ dimagas2 (раскрыть)
      сегодня в 00:50
      Агааа....заявка крякнула на 90 минуте.
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 00:44
      Сидорчук что творишь.Совсем не нужный фол и на тебе красную получил.
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 23:45
      0-2 это уже завяка на победу.
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 23:29, ред.
      Цыган голллл!!!Ураа!
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 23:21
      Жаль каравай пробил не в угол,оставил шанс воротнику.
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 23:12
      ну эта причина пропуска игры:"простуда" пярм уже смешно)))
      1bear
      1bear
      вчера в 20:46
      За Динамо,победа гостей 99 %...
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 12:59
      Уважаю ДИНАМО Киев !!!
      Желаю ПОБЕДЫ!!!
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 10:04
      если победят хохлов это будет большой шаг реброва)))))
      10 seconds to stars
      10 seconds to stars
      24 октября в 14:05, ред.
      Ребров провёл колоссальную работу в Ференцвароше, а до этого стал первым и пока единственным тренером Динамо, который смог их вывести в плей-офф лч в 21 веке. Жаль, что в западной Европе на постсоветских тренеров смотрят примерно так же, как на постсоветских актёров в Голливуде. Надо добиться чего-то совсем фантастического, что бы тебя заметили или иметь большие связи.
      Ну а по поводу матча, всё-таки сегодняшнее Динамо должно выигрывать этот матч. Возможно с трудом, возможно минимально, но класс у киевлян выше и никто не поймёт если будут потеряны очки с венграми, ведь забрать их у Юви и Барсы малореально, как уже показал первый матч с туринцами.
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