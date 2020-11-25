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0 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Энфилд Роуд
|60’
|0:1
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Иличич Йосип
ассистент Гомес Алехандро
|64’
|0:2
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Госенс Робин
ассистент Хатебур Ханс
|Цимикас Константинос
|58’
|89’
|Де Рон Мартен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Робертсон Эндрю
|Цимикас Константинос
|61’
|Фабиньо
|Вейналдум Джорджиньо
|61’
|Фирмино Роберто
|Салах Мохамед
|61’
|Жота Диого
|Ориги Дивок
|61’
|70’
|Сапата Дуван
|Иличич Йосип
|75’
|Мохика Хоан
|Госенс Робин
|Минамино Такуми
|Матип Жоэль
|85’
|85’
|Миранчук Алексей
|Пессина Маттео
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|4
|Удары по воротам
|8
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|0
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|15
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|2
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|2
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|2
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|1
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осталось обыграть кого то 1 раз для выхода с группы.
осталось обыграть кого то 1 раз для выхода с группы.
Что это было,Ливерпуль?
Что это было,Ливерпуль?
Усложнили себе все в группе.
Но по любому должны выходить с первого места, чего я и желаю им)
Усложнили себе все в группе.
Но по любому должны выходить с первого места, чего я и желаю им)
Чемпионы на самом деле это Оливер и его коллеги)
Чемпионы на самом деле это Оливер и его коллеги)
Мы же хотели сэкономить, не получилось. Двигаемся дальше, опыт молодым пригодится, да и старичкам чтобы не зазнавались.
Мы же хотели сэкономить, не получилось. Двигаемся дальше, опыт молодым пригодится, да и старичкам чтобы не зазнавались.
А Ливерпуль тоже хорошо, что не получили разгром)
А Ливерпуль тоже хорошо, что не получили разгром)