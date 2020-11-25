В 95 Голлини Пьерлуиджи Выносы: 4 Пасы: 22 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 93

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 75

З 19 Джимсити Берат Отборы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 5 Пасы: 51 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 93

З 17 Ромеро Кристиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 10 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 93

З 2 Толой Рафаэль Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 93

П 33 Хатебур Ханс Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 93

Н 10 Гомес Алехандро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 93

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 93

Н 72 Иличич Йосип Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 70

П 32 Пессина Маттео Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 85

П 11 Фройлер Ремо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 72 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 26 Мохика Хоан Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 18

З 6 Паломино Хосе Луис

З 21 Пиччини Кристиано

З 40 Руджери Маттео

З 42 Скальвини Джорджио

П 59 Миранчук Алексей Перехваты: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

П 43 Панада Симоне

Н 7 Ламмерс Сэм

Н 9 Муриэль Луис