В 24 Онана Андре Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 40 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 17 Блинд Дейли Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 66

З 12 Мазрауи Нуссаир Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 82

З 31 Тальяфико Николас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 3 Шуурс Перр Ударов всего: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 8 Гравенберг Райан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 6 Классен Дэви Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 66

П 19 Лабиад Закария Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 82

Н 7 Нерес Давид Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 89

Н 10 Тадич Душан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 23 Траоре Лассина Ударов всего: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 7 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 33 Котарски Доминик

В 1 Стекеленбург Мартен

З 4 Альварес Эдсон Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 24

З 5 Клайбер Шон Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 8

З 2 Мадуро Журрьен

З 21 Мартинес Лисандро Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 24

П 18 Эккеленкамп Юрген Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

Н 30 Бробби Брайан

Н 11 Промес Квинси Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

Н 9 Хунтелар Клас-Ян