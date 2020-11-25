|Аякс
|3:1
|Мидтьюлланд
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3 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Йохан Кройф Арена
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Гравенберг Райан
ассистент Тадич Душан
|1:0
|47’
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Мазрауи Нуссаир
ассистент Тадич Душан
|2:0
|49’
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Нерес Давид
ассистент Траоре Лассина
|3:0
|66’
|80’
|3:1(П)
|Мабил Авер
|Нерес Давид
|40’
|43’
|Мадсен Николас
|90+1’
|Святченко Эрик
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|26’
|Андерссон Джоэль
|Паулу Виктор
|Альварес Эдсон
|Классен Дэви
|66’
|Мартинес Лисандро
|Блинд Дейли
|66’
|69’
|Краев Божидар
|Каба Сори
|69’
|Андерсон Микаэль
|Мадсен Николас
|81’
|Пфайффер Лука
|Систо Пионе
|Клайбер Шон
|Мазрауи Нуссаир
|82’
|Промес Квинси
|Лабиад Закария
|82’
|82’
|Исаксен Густав
|Дрейер Андерс
|Эккеленкамп Юрген
|Нерес Давид
|90+3’
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|17
|Удары по воротам
|9
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|8
|Удары в створ
|5
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|14
|Фолы
|10
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|8
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|4
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|4
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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